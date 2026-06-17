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tisza párt hergelés hazugság Magyar Péter gyűlölet

A sorsukkal örökké elégedetlenek Magyar Péteren keresztül kaptak egy lehetőséget arra, hogy bosszút álljanak a világon

2026. június 17. 06:13

A tartalom nélküli hergelés és a személyes sértettség gyorsan egymásra talált.

2026. június 17. 06:13
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Kötter Tamás
Kötter Tamás
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„A sorsával örökké elégedetlen, vicsorgó kisember a Tisza Párton és Magyar Péteren keresztül végre kapott egy lehetőséget arra, hogy bosszút álljon a világon – vagy legalábbis azokon, akiket eddig a világ urainak képzelt.

Mert minek is gondolkodnánk globális kihívásokon, vagy azon, hogy mi lesz Európa sorsa, amikor sokkal felemelőbb érzés kollektíven vicsorogni a képernyőre? 
Végre van egy vezér, aki a parlamenti patkóból is pont olyan stílusban fröcsög, mint a kommentelők a billentyűzet mögül a sötét szobában; eltöröl és bosszút áll mindazokon, akik egy generáció “forradalmának” útjába mertek állni.

És látjuk: neki ez éppen elég politikának. Nekem meg éppen nem. De hát jól tudjuk a rómaiak óta: a hasonló a hasonlónak örül. 
Ne csodálkozzunk hát, hogy a tartalom nélküli hergelés és a személyes sértettség ilyen gyorsan egymásra talált.

A baj csak az, hogy a puszta acsarkodásból sosem fog épülni sem a haza, sem egy élhetőbb jövő.”

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Fotó: Ficsor Márton

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 21 komment

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Sorrend:
kirvik3
2026. június 17. 07:58
"„A sorsával örökké elégedetlen, vicsorgó kisember a Tisza Párton és Magyar Péteren keresztül végre kapott egy lehetőséget arra, hogy bosszút álljon a világon – vagy legalábbis azokon, akiket eddig a világ urainak képzelt." Ez a mondat fejezi ki legjobban a véleményemet erről az egészről. Nem hibázott a Fidesz. Sőt, nem szállt le az elmebeteg mocsokba.
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0
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valaki-954
2026. június 17. 07:51
Ezek szerint több millió választó elégedetlen volt a saját sorsával? Ha ez igaz lenne, akkor alapos oka volt a Tisza győzelmének, és a FIDESZ-KDNP bukásának. De nem igaz. nem a sorsukkal voltak elégedetlenek, hanem a magyar oktatási rendszerben aktív liberális tanári ténykedés alakított ki egy mindent másra hárító mentalitást, és a tényleges cselekvéstőj való viszolygást. Mert ök maguk is olyanok.
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lofejazagyban-2
2026. június 17. 07:50
ugyanez fig véget vetni fostospeti és a csürhéje uralmának. Az emberek ugyanilyenek maradnak, egy darabig még a Patás ellen tudják fordítani a dühüket, de csak idő kérdése mikor őket gyűlölik meg. Ugyanis a suliban marad a matek dolgozat, a szomszéd egy pöcs marad, a csajuk továbbra is egy ribanc, a fönökük meg genya....
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2
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Majdmegmondom
2026. június 17. 07:33
"A baj csak az, hogy a puszta acsarkodásból sosem fog épülni sem a haza, sem egy élhetőbb jövő.” Viszont az a jó hírem van, hogy ezeknek az embereknek az élete nem lesz jobb, sőt, ha minden igaz, rosszabbodni fog. Ezek ébredéskor majd nem könyörülnek I. Hepciás Péter admirális-generálisnak, sőőőőt...
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