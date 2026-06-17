„A sorsával örökké elégedetlen, vicsorgó kisember a Tisza Párton és Magyar Péteren keresztül végre kapott egy lehetőséget arra, hogy bosszút álljon a világon – vagy legalábbis azokon, akiket eddig a világ urainak képzelt.

Mert minek is gondolkodnánk globális kihívásokon, vagy azon, hogy mi lesz Európa sorsa, amikor sokkal felemelőbb érzés kollektíven vicsorogni a képernyőre?

Végre van egy vezér, aki a parlamenti patkóból is pont olyan stílusban fröcsög, mint a kommentelők a billentyűzet mögül a sötét szobában; eltöröl és bosszút áll mindazokon, akik egy generáció “forradalmának” útjába mertek állni.