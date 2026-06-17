Európai szuperrangadóval zárul az első kör, bemutatkoznak Cristiano Ronaldóék – itt a vb szerdai programja!

Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben
Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
A portugálok a kongóiakkal, az angolok a horvátokkal néznek farkasszemet. A világbajnokság szerdai programjában újabb négy meccs szerepel a foci vb 2026 menetrendben.
A helyi idő szerint szerdai programban újabb négy mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokságon, a K- és az L-csoportban is megkezdődnek a küzdelmek. Itt a foci vb 2026 menetrendje a csoportkör első fordulójának zárónapján!
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Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
A játéknap nyitó meccsét a kongóiak vívják a vb-győzelem egyik esélyeseként emlegetett Nemzetek Ligája-győztes Portugália ellen, amelynek keretében hemzsegnek a Puskás Arénából ismerős világsztárok.
Mint ismert, a vb-selejtezők során kétszer is nagyot csatázott a magyar válogatott Cristiano Ronaldóékkal: előbb egy hajrában esett góllal kaptunk ki 3–2-re Budapesten, majd Lisszabonban Szoboszlai Dominik mentette 2–2-re a meccset.
A folytatásban jön a forduló rangadója: a német Thomas Tuchel szövetségi kapitánnyal a csúcsra törő Anglia Horvátországgal néz farkasszemet Dallasban, majd Ghána–Panama és Üzbegisztán–Kolumbia találkozókra kerül sor az első kör zárásaként.
a 7. nap programja
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
K-CSOPORT
szerda, 19.00: Portugália–Kongói DK, Houston (Tv: M4 Sport)
csütörtök, 4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport)
L-CSOPORT
szerda, 22.00: Anglia–Horvátország, Dallas (Tv: M4 Sport)
csütörtök, 1.00: Ghána–Panama, Toronto (Tv: M4 Sport)
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Elképesztő izgalmak várnak a szurkolókra az elkövetkező bő egy hónapban minden idők legnagyobb létszámú világbajnokságán.
Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP