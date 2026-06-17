Európai szuperrangadóval zárul az első kör, bemutatkoznak Cristiano Ronaldóék – itt a vb szerdai programja!

A helyi idő szerint szerdai programban újabb négy mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokságon, a K- és az L-csoportban is megkezdődnek a küzdelmek. Itt a foci vb 2026 menetrendje a csoportkör első fordulójának zárónapján!

Foci vb 2026 menetrend: Anglia–Horvátország szuperrangadóval zárul a csoportkör első fordulója

Fotó: Timothy A. Clary/AFP