Egy orosz hadihajó lövésekkel figyelmeztette a brit vitorlást, amelyen egy házaspár utazott

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Az orosz hajó előzetesen megpróbálta felvenni a kapcsolatot a vitorlás jachttal az összeütközés elkerülése végett.
Figyelmeztető lövést adott le egy orosz hadihajó kedden a La Manche csatornán, miután egy brit vitorláshajó a közelébe sodródott. A brit és az orosz védelmi minisztérium egyaránt arról számolt be, hogy az orosz hajó előzetesen megpróbálta felvenni a kapcsolatot a vitorlás jachttal az összeütközés elkerülése végett.
A vitorlás, amelyen egy idős brit házaspár utazott,
rossz látási viszonyok között került az Admiral Grigorovics nevű orosz fregatt közvetlen közelébe.
Az orosz védelmi minisztérium kedd esti tájékoztatása szerint a Bright Future nevű brit jacht alig 150 méterre haladt az orosz hajótól, amikor a fregatt személyzete a kapitány döntése alapján kézifegyverekből leadott megelőző célú lövésekkel próbálta figyelmeztetni a brit vitorlást.
Az orosz hajó a moszkvai ismertetés szerint előzőleg a nemzetközi rádiófrekvencián tett kísérletet a kapcsolatfelvételre.
Miután a vitorlás nem reagált, hangjelzésekkel és fényrakétákkal próbálta felkelteni a brit vitorlás figyelmét,
de a jacht ekkor sem módosította összeütközéssel fenyegető haladási irányát.
A kézifegyverekből ezután leadott lövések hatására azonban a brit civil jacht azonnal irányt váltott és távolodni kezdett az orosz hadihajótól
– áll az orosz védelmi tárca tájékoztatásában.
A londoni védelmi minisztérium szóvivője is kiemelte az esetről szóló beszámolójában, hogy az Admiral Grigorovics kísérletet tett a kapcsolatfelvételre a brit vitorlással, és ezután adta le a figyelmeztető lövéseket.
A tárca szóvivője hangsúlyozta, hogy a lövések nem a brit vitorlás felé irányultak, és céljuk az összeütközés elkerülése volt.
A szóvivő szerint
a brit királyi haditengerészet Mersey nevű járőrhajója figyelemmel kíséri az orosz fregatt mozgását,
és az incidens után „támogatásban részesítette” a brit vitorláson utazókat.
Brit katonai források szerint a történtek után a Mersey személyzetének tagjai motorcsónakkal odamentek a jachthoz, és ellenőrizték, hogy az utasok rendben vannak-e.
Személyi sérülés nem történt és anyagi kár sem keletkezett, így a jacht folytatta útját.
A vitorláson utazó brit házaspár, Jane és Alan Kelvey a BBC televízió kedd éjjeli hírmagazinjában elmondta, hogy
az orosz fregatt kétszer is figyelemfelhívó hangjelzéseket adott le, és ők ennek hatására módosították haladási irányukat.
A házaspár szerint az orosz hadihajó személyzete ezután adott le „négy-öt” figyelmeztető lövést, de ez szerintük felesleges volt, mert ekkor ők már távolodtak a fregattól.
Elmondták azt is, hogy legalább 400-500 méterre voltak a hadihajótól az incidens idején.
Ők is hangsúlyozták, hogy a kézifegyverekből leadott lövések nem feléjük irányultak.
Az eset a dél-angliai partok előtt fekvő Wight-szigettől 37 kilométerre délre történt. A brit házaspár az angliai Lymingtonból a franciaországi Cherbourg kikötője felé hajózott.
Az orosz fregatt – amelynek támaszpontja brit katonai források szerint a Fekete-tengeren van – néhány hete a brit területi vizek közelében tartózkodik, ahol a szankciók megkerülésével orosz olajat szállító árnyékflotta több hajóját is kísérte.
(MTI)
Nyitókép: Admiral Grigorovics, forrás: Wikipédia