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nagy-britannia admiral grigorovics házaspár Oroszország szankciók hadihajó

Egy orosz hadihajó lövésekkel figyelmeztette a brit vitorlást, amelyen egy házaspár utazott

2026. június 17. 06:14

Az orosz hajó előzetesen megpróbálta felvenni a kapcsolatot a vitorlás jachttal az összeütközés elkerülése végett.

2026. június 17. 06:14
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Figyelmeztető lövést adott le egy orosz hadihajó kedden a La Manche csatornán, miután egy brit vitorláshajó a közelébe sodródott. A brit és az orosz védelmi minisztérium egyaránt arról számolt be, hogy az orosz hajó előzetesen megpróbálta felvenni a kapcsolatot a vitorlás jachttal az összeütközés elkerülése végett.

A vitorlás, amelyen egy idős brit házaspár utazott, 

rossz látási viszonyok között került az Admiral Grigorovics nevű orosz fregatt közvetlen közelébe.

Az orosz védelmi minisztérium kedd esti tájékoztatása szerint a Bright Future nevű brit jacht alig 150 méterre haladt az orosz hajótól, amikor a fregatt személyzete a kapitány döntése alapján kézifegyverekből leadott megelőző célú lövésekkel próbálta figyelmeztetni a brit vitorlást.

Az orosz hajó a moszkvai ismertetés szerint előzőleg a nemzetközi rádiófrekvencián tett kísérletet a kapcsolatfelvételre.

Miután a vitorlás nem reagált, hangjelzésekkel és fényrakétákkal próbálta felkelteni a brit vitorlás figyelmét, 

de a jacht ekkor sem módosította összeütközéssel fenyegető haladási irányát.

A kézifegyverekből ezután leadott lövések hatására azonban a brit civil jacht azonnal irányt váltott és távolodni kezdett az orosz hadihajótól

 – áll az orosz védelmi tárca tájékoztatásában.

A londoni védelmi minisztérium szóvivője is kiemelte az esetről szóló beszámolójában, hogy az Admiral Grigorovics kísérletet tett a kapcsolatfelvételre a brit vitorlással, és ezután adta le a figyelmeztető lövéseket.

A tárca szóvivője hangsúlyozta, hogy a lövések nem a brit vitorlás felé irányultak, és céljuk az összeütközés elkerülése volt.

A szóvivő szerint

 a brit királyi haditengerészet Mersey nevű járőrhajója figyelemmel kíséri az orosz fregatt mozgását,

 és az incidens után „támogatásban részesítette” a brit vitorláson utazókat.

Brit katonai források szerint a történtek után a Mersey személyzetének tagjai motorcsónakkal odamentek a jachthoz, és ellenőrizték, hogy az utasok rendben vannak-e.

Személyi sérülés nem történt és anyagi kár sem keletkezett, így a jacht folytatta útját.

A vitorláson utazó brit házaspár, Jane és Alan Kelvey a BBC televízió kedd éjjeli hírmagazinjában elmondta, hogy 

az orosz fregatt kétszer is figyelemfelhívó hangjelzéseket adott le, és ők ennek hatására módosították haladási irányukat.

A házaspár szerint az orosz hadihajó személyzete ezután adott le „négy-öt” figyelmeztető lövést, de ez szerintük felesleges volt, mert ekkor ők már távolodtak a fregattól.

Elmondták azt is, hogy legalább 400-500 méterre voltak a hadihajótól az incidens idején. 

Ők is hangsúlyozták, hogy a kézifegyverekből leadott lövések nem feléjük irányultak.

Az eset a dél-angliai partok előtt fekvő Wight-szigettől 37 kilométerre délre történt. A brit házaspár az angliai Lymingtonból a franciaországi Cherbourg kikötője felé hajózott.

Az orosz fregatt – amelynek támaszpontja brit katonai források szerint a Fekete-tengeren van – néhány hete a brit területi vizek közelében tartózkodik, ahol a szankciók megkerülésével orosz olajat szállító árnyékflotta több hajóját is kísérte.

(MTI)

Nyitókép: Admiral Grigorovics, forrás: Wikipédia

 

Összesen 12 komment

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Sorrend:
stormy
2026. június 17. 07:55
a hajozási szabályok szerint... ha egy vitorlás vitorlával halad akkor a hadihajónak kell kitérnie mivel az motorros meghajtásu és könnyen manöverezik. ha a vitorlás motorral halad akkor a kisebb hajonak mindig. ugyanakkor az usában van egy védőzóna a hadijahók körül, talán 80-100 méter és ha abba belész akkor picsánlőnek kérdezés nélkül. még a muzeumi hajokkal sem érdemes probálkozni.
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NeMá
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2026. június 17. 07:40 Szerkesztve
Na ezért veszélyes amikor Ukrán terroristákról elhencegik, hogy civil vitorlásról fel lehet robbantani egy ézsakiáramlat tengeri gáz vezetéket! Onantol egy civil hajó sem lehet biztonságba, mert a hadihajónak feltételeznie kel, mi van ha Ukrán terrorisák, vagy angol kommandosok vannak rajta! Amikor civil eszközöket használnak hadműveletekre, onnantol nincsenek civilek biztonságban! A mi átlag emberek biztonságát dobják kukába!
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wadcutter
2026. június 17. 07:31
ezek lőnek mint az oroszok
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szim-patikus
2026. június 17. 07:27
Tolmács nélkül is Elég egyértelmű volt a kommunikáció.
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