Egy orosz hadihajó lövésekkel figyelmeztette a brit vitorlást, amelyen egy házaspár utazott

Az orosz védelmi minisztérium kedd esti tájékoztatása szerint a Bright Future nevű brit jacht alig 150 méterre haladt az orosz hajótól, amikor a fregatt személyzete a kapitány döntése alapján kézifegyverekből leadott megelőző célú lövésekkel próbálta figyelmeztetni a brit vitorlást.

Az orosz hajó a moszkvai ismertetés szerint előzőleg a nemzetközi rádiófrekvencián tett kísérletet a kapcsolatfelvételre.