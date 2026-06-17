Messi, Messi, Messi! A címvédő csapatkapitányának csodálatos triplájával, győzelemmel rajtolt Argentína

a 39. születésnapját egy hét múlva ünneplő Messi alig több mint negyedóra után távolról csavart Luca Zidane – a francia színekben világ- és Európa-bajnok Zinedine Zidane fia – kapujába.
Az argentinok ezután is esélyeshez méltón és fölényben futballoztak, de az észak-afrikai alakulat is dolgozott ki néhány lehetőséget, elsősorban Saibi volt veszélyes.
A szünet után is vezetett lendületes támadásokat mind a két együttes, veszélyes befejezésekre főleg az argentinok voltak képesek. Ez Zidane hibájával együtt kifizetődőnek is bizonyult, egy középre tartó távoli lövés után a hálóőr középre ütötte a labdát, a leggyorsabban eszmélő Messinek nem volt nehéz dolga. Miután Zidane bravúrral védte Messi következő kísérletét, a második félidő derekán érkező algériai cserék némi lendületet vittek a helyenként látványos passzsorozatokat produkáló afrikaiak támadójátékába. Gólt azonban Messi szerzett, a harmadik találatát remekül csavarta az alsó sarokba