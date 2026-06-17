Messi, Messi, Messi! A címvédő csapatkapitányának csodálatos triplájával, győzelemmel rajtolt Argentína

ezzel tovább javította a vonatkozó csúcsokat. A válogatott pályafutását a magyar együttes ellen 2005-ben megkezdő

nyolcszoros aranylabdás támadó 200. meccsén szerepelt az argentin nemzeti csapatban.

A dél-amerikaiak négy évvel ezelőtt a Szaúd-Arábiától elszenvedett vereséggel indították a világbajnokságot, hogy ezúttal ne így legyen, azért már korán támadó felfogással igyekeztek tenni, ám Messi ötödik percben esett találatát les miatt érvénytelenítették, akárcsak három perccel később Saibiét a túloldalon. Ez volt a két csapat első egymás elleni tétmeccse, a két lesgól után pedig hamar született egy érvényes is: