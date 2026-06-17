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kansas city lionel messi algéria

Messi, Messi, Messi! A címvédő csapatkapitányának csodálatos triplájával, győzelemmel rajtolt Argentína

2026. június 17. 05:51

A dél-amerikai csapat simán verte Algériát.

2026. június 17. 05:51
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A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén, Kansas Cityben.

A kezdő sípszó pillanatában megdőlt két világbajnoki rekord, a hatodik tornáján szereplő 

Lionel Messi immár a 27. vb-találkozóján lépett pályára, 

ezzel tovább javította a vonatkozó csúcsokat. A válogatott pályafutását a magyar együttes ellen 2005-ben megkezdő 

nyolcszoros aranylabdás támadó 200. meccsén szerepelt az argentin nemzeti csapatban.

A dél-amerikaiak négy évvel ezelőtt a Szaúd-Arábiától elszenvedett vereséggel indították a világbajnokságot, hogy ezúttal ne így legyen, azért már korán támadó felfogással igyekeztek tenni, ám Messi ötödik percben esett találatát les miatt érvénytelenítették, akárcsak három perccel később Saibiét a túloldalon. Ez volt a két csapat első egymás elleni tétmeccse, a két lesgól után pedig hamar született egy érvényes is: 

a 39. születésnapját egy hét múlva ünneplő Messi alig több mint negyedóra után távolról csavart Luca Zidane – a francia színekben világ- és Európa-bajnok Zinedine Zidane fia – kapujába.

 Az argentinok ezután is esélyeshez méltón és fölényben futballoztak, de az észak-afrikai alakulat is dolgozott ki néhány lehetőséget, elsősorban Saibi volt veszélyes.

A szünet után is vezetett lendületes támadásokat mind a két együttes, veszélyes befejezésekre főleg az argentinok voltak képesek. Ez Zidane hibájával együtt kifizetődőnek is bizonyult, egy középre tartó távoli lövés után a hálóőr középre ütötte a labdát, a leggyorsabban eszmélő Messinek nem volt nehéz dolga. Miután Zidane bravúrral védte Messi következő kísérletét, a második félidő derekán érkező algériai cserék némi lendületet vittek a helyenként látványos passzsorozatokat produkáló afrikaiak támadójátékába. Gólt azonban Messi szerzett, a harmadik találatát remekül csavarta az alsó sarokba

, a torna első triplázójaként beérte a vb-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klosét. 

Ez a gól elvette az algériai együttes játékkedvét, így a hajrában már nem változott az eredmény.

Az argentin győzelem volt az első dél-amerikai siker az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló vb-n.

Itt nézheti meg a gólokat:

Világbajnokság, J csoport, 1. forduló:

Argentína-Algéria 3-0 (1-0)

Kansas City, Arrowhead Stadion, 69 045 néző, v.: Marciniak (lengyel)

gólszerző: Messi (17., 60., 76)

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(MTI)
 

Nyitókép: M4 képernyőfotó

 

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