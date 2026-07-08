Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
07. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
menczer tamás lionel messi Magyar Péter

Hajdú B. az argentinok fordítása utána: „Nincs vége, kicsi!”

2026. július 08. 08:23

Elképesztő fordítást mutatott be Argentína Egyiptom ellen kedden világbajnokságon, ám nemcsak az izgalmas meccs miatt marad emlékezetes a mérkőzés, hanem Hajdú B. István sportkommentátor szavai miatt is.

2026. július 08. 08:23
null

Argentína 3-2-re győzte le Egyiptomot úgy, hogy tizenhárom perc alatt lőtt három gólt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Mint arról az Index beszámolt: a 79. percben még kétgólos hátrányban voltak Lionel Messiék, a 92. percben Enzo Fernández révén viszont már vezettek a dél-amerikaiak.

Hajdú B. István egy igen frappáns mondattal adta át a szót a stúdiónak, úgy zárta a közvetítést, hogy „még mi magyarok is azt mondhatjuk:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nincs vége, kicsi! 

Ezzel a kommentátor Lionel Messi hatodik világbajnoki szereplésére utalt, ám sokak számára ismerős lehetett a mondat – nem véletlenül. 

Magyar Péter 2024 decemberében akkor még ellenzéki politikusként, az intézményvezető meghívására érkezett a pécsi Szikla utcai Befogadó Gyermekotthonba, hogy karácsonyi ajándékokat vigyen. Az intézmény előtt azonban szóban egymás esett Magyar és Menczer Tamás, a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója. A vita azért alakult ki, mert Menczer és Fülöp Attila, akkori gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár megpróbálta megakadályozni, hogy a Tisza elnöke bejusson az épületbe. A csörte odáig fajult, hogy válogatott mondatokkal illette egymást a két politikus, és többször is elhangzott Menczertől a „Vége van, kicsi!” mondat, amely mára szállóigévé vált.

A szállóigévé vált kifejezés nem mellesleg azon az estén hangzott el, amikor az MTVA ideiglenes vezetése azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/AP/Jessica Tobias

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
reepcze-2
2026. július 08. 11:28
Elöljáró balról! Igaaa-zodj!!
Válasz erre
0
0
google-2
2026. július 08. 11:28
Az M4-et is leállíthatták volna, de azt valamiért nem nerték. A kicsi fél.
Válasz erre
1
0
szelesdomb
2026. július 08. 11:20
Ez a kicsi nem az a kicsi! Ez a kicsi a kivételes futballtehetségével tette, teszi le a névjegyét a pályán. A másikra nem szeretnék szót vesztegetni
Válasz erre
1
0
Lakat1983
2026. július 08. 10:33
Ez inkább Menczer és a Fidesz-szavazók orronpöckölésének tűnik. Hajdúbé járulékos veszteség - ennél sokkal nagyobb lesz a számla. Sajnos.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!