Hajdú B. az argentinok fordítása utána: „Nincs vége, kicsi!”

Argentína 3-2-re győzte le Egyiptomot úgy, hogy tizenhárom perc alatt lőtt három gólt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Mint arról az Index beszámolt: a 79. percben még kétgólos hátrányban voltak Lionel Messiék, a 92. percben Enzo Fernández révén viszont már vezettek a dél-amerikaiak.

Hajdú B. István egy igen frappáns mondattal adta át a szót a stúdiónak, úgy zárta a közvetítést, hogy „még mi magyarok is azt mondhatjuk: