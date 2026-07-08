Hajdú B. az argentinok fordítása utána: „Nincs vége, kicsi!”

Orbán Viktor megszólalt az M1 és a Kossuth Rádió leállítása után
„Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!” – írta a volt miniszterelnök.
Elképesztő fordítást mutatott be Argentína Egyiptom ellen kedden világbajnokságon, ám nemcsak az izgalmas meccs miatt marad emlékezetes a mérkőzés, hanem Hajdú B. István sportkommentátor szavai miatt is.
Argentína 3-2-re győzte le Egyiptomot úgy, hogy tizenhárom perc alatt lőtt három gólt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Mint arról az Index beszámolt: a 79. percben még kétgólos hátrányban voltak Lionel Messiék, a 92. percben Enzo Fernández révén viszont már vezettek a dél-amerikaiak.
Hajdú B. István egy igen frappáns mondattal adta át a szót a stúdiónak, úgy zárta a közvetítést, hogy „még mi magyarok is azt mondhatjuk:
Nincs vége, kicsi!
Ezzel a kommentátor Lionel Messi hatodik világbajnoki szereplésére utalt, ám sokak számára ismerős lehetett a mondat – nem véletlenül.
Magyar Péter 2024 decemberében akkor még ellenzéki politikusként, az intézményvezető meghívására érkezett a pécsi Szikla utcai Befogadó Gyermekotthonba, hogy karácsonyi ajándékokat vigyen. Az intézmény előtt azonban szóban egymás esett Magyar és Menczer Tamás, a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója. A vita azért alakult ki, mert Menczer és Fülöp Attila, akkori gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár megpróbálta megakadályozni, hogy a Tisza elnöke bejusson az épületbe. A csörte odáig fajult, hogy válogatott mondatokkal illette egymást a két politikus, és többször is elhangzott Menczertől a „Vége van, kicsi!” mondat, amely mára szállóigévé vált.
A szállóigévé vált kifejezés nem mellesleg azon az estén hangzott el, amikor az MTVA ideiglenes vezetése azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!” – írta a volt miniszterelnök.
Nyitókép: MTI/AP/Jessica Tobias