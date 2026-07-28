Visszatér a kánikula: harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos

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Csütörtöktől keddig.
Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a HungaroMet Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös, az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.
Hozzátették: a hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. Ajánlották, hogy a legmelegebb – 11 és 15 óra közötti – időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Javasolt a lakások árnyékolása és éjszakai átszellőztetése, valamint a könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselése.
(MTI)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP