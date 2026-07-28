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országos katasztrófavédelmi főigazgatóság hungaromet nonprofit zrt hőség

Visszatér a kánikula: harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos

2026. július 28. 15:20

Csütörtöktől keddig.

2026. július 28. 15:20
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Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a HungaroMet Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös, az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.

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Hozzátették: a hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. Ajánlották, hogy a legmelegebb – 11 és 15 óra közötti – időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Javasolt a lakások árnyékolása és éjszakai átszellőztetése, valamint a könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselése.

(MTI) 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
kulakman
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2026. július 28. 16:53 Szerkesztve
Mondjuk az érdekes ,hogy a teló állandóan esőt jelez, de a k anyjába alig esik, bezzeg , ha kánikulát jósolnak az mindig bejön! ui: egyébként ha esik nem riasztást hanem az örömódát kéne kiadni!
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tapir32
2026. július 28. 16:25
A MOK a demagógiát terjeszti és nem a betegek, hanem a befektetők érdekeit képviseli. A WHO indikátorok megbízható képet festenének az egészségügyről, ha tudnák értelmezni azokat. A szakemberhiány az EÜ vezetésében a legnagyobb. Vicc, hogy az ellenőrizhető adatokkal szemben valaki a saját tapasztalataira hivatkozik. 1. Ezt, bárki mondhatja, aki a saját álláspontját akarja igazolni. Ellenőrizhetetlen. 2. Mások mást tapasztaltak. 3. A szakirodalomban sok ember, sok helyen és különböző időkben szerzett tapasztalata van leírva és ellenőrizhető módon. Elég az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokból! Ezeket nem szabad elhinni!
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mlotta
2026. július 28. 16:05
Nyáron előfordul az ilyesmi.
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dundi-fan
2026. július 28. 15:55
Mondjuk ki nyíltan, ez is a tisza hibája!
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