Visszatér a kánikula: harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos

Hozzátették: a hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. Ajánlották, hogy a legmelegebb – 11 és 15 óra közötti – időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Javasolt a lakások árnyékolása és éjszakai átszellőztetése, valamint a könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselése.