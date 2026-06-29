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honvédelmi minisztérium fővárosi vízművek víz hőség

Egyre több településen nincsen víz – a honvédség is akcióba lendült

2026. június 29. 19:57

Miközben a vasúti járművek sorra hibásodnak meg és a budapesti villamossínek is veszélyesen felforrósodtak a hőség miatt, addig több Pest és Fejér vármegyei településen már honvédségi és katasztrófavédelmi beavatkozásra van szükség az ivóvízellátás biztosításához.

2026. június 29. 19:57
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A rendkívüli hőség miatt a vízellátó rendszer a végletekig túlterhelt, a maximális kapacitás ellenére is kiterjedt vízhiány alakult ki több térségben. Szadán a helyi erők és a Fővárosi Vízművek járművei már nem bizonyultak elegendőnek, így a Honvédelmi Minisztérium négy katonai vízszállító járművet indított útnak Tatáról és Kaposvárról, kedden pedig további két honvédségi jármű érkezik Szentendrére a szolgáltató kérésére – írta a Blikk. Bár a DMRV Zrt. teljes szolgáltatási területén, összesen 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás, a lakosság fogyasztása alig csökkent, így a gödöllői és a nyugat-nógrádi térségben, valamint Solymáron és Ürömön is kritikus szintre süllyedt a központi elosztómedencék vízszintje.

A vízellátó rendszer túlterheltsége Fejér vármegyét is elérte, ahol Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon csaknem hétezer lakos maradt vezetékes víz nélkül, miután a térségi szolgáltató nem tud elegendő ivóvizet átadni; ide átmenetileg két lajtos kocsit irányítottak.

A krízis az állattartást sem kíméli, a mocsai sertéstelepen egy informatikai hiba miatt 14 ezer állat maradt ivóvíz nélkül, az ő ellátásukat a katasztrófavédelem és önkéntes tűzoltók biztosítják tartályos kamionnal. Amennyiben a lakosság nem fogja vissza a fogyasztását, a hatóságok szerint az érintett térségekben kiterjedt, tartós vízhiány várható.

Az extrém hőség a közlekedésben is komoly fennakadásokat okozott, a kormany.hu/hoseg oldalon megjelent összesítés szerint a túlhevülés miatt kilenc esetben volt szükség azonnali betegellátásra. A vasútvonalakon a sínek deformálódása miatt huszonkét szakaszon vezettek be sebességkorlátozást, a H5-ös, H6-os és H8/H9-es HÉV-vonalakon pedig tíz kilométer/órával csökkentették a megengedett tempót.

Öt Flirt motorvonat és két Taurus mozdony is szolgálatképtelenné vált, ami miatt a tárnoki S36-os, valamint a százhalombattai S40-es vonalakon teljesen leállt a forgalom, az utasokat más járatokra kényszerítve átirányítani.

A fővárosban eközben a sínhálózat olyannyira felforrósodott, hogy a gumikerekes járművek közlekedése balesetveszélyessé vált rajta.

A Fővárosi Önkormányzat emiatt nyomatékosan kéri, hogy még a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek, így a mentők és tűzoltók se hajtsanak rá a villamospályára, különösen az 1-es villamos vonalán, a XIII. kerületi Lehel út és Róbert Károly körút sarkától egészen a Rákóczi hídig terjedő szakaszon.

Mint megírtuk, az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a június 27-én 00.00 órától elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén (szerda) 24.00 óráig az ország egész területére meghosszabbítja – közölte hétfőn a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt


 

 


 

 

Összesen 10 komment

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Necoure Yamakee
2026. június 29. 22:13
Milyen fasz debil irányítja ezt a paródiát, amit védezésnek csúfolnak?
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1
0
bokrosbirka
2026. június 29. 21:59
Megjött a Tisza áradása elfogyott a víz! :D
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0
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bituman
2026. június 29. 21:04
Katasztrófa helyzetben ezek csődöt mondanak! Mi lenne ha az országot ellepné a hó ? Mi lesz egy nagy árvízhelyzetben ? Mi lesz egy járványhelyzet esetén ? Mi lesz egy országos ónos eső esetében. Mi lesz itt egy tornádóban???? Istenem vigyázz ránk!!!! 🙏
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1
0
astracf
2026. június 29. 20:46
Várható volt sajnos. Mindenhol ez lesz. Honnan legyen víz, ha hónapok óta aszály van? Az elmúlt években sem esett elég eső. A 40 fok meg csak rátesz pár lapáttal. Minden kiszárad.
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2
0
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