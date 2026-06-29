Egyre több településen nincsen víz – a honvédség is akcióba lendült

A rendkívüli hőség miatt a vízellátó rendszer a végletekig túlterhelt, a maximális kapacitás ellenére is kiterjedt vízhiány alakult ki több térségben. Szadán a helyi erők és a Fővárosi Vízművek járművei már nem bizonyultak elegendőnek, így a Honvédelmi Minisztérium négy katonai vízszállító járművet indított útnak Tatáról és Kaposvárról, kedden pedig további két honvédségi jármű érkezik Szentendrére a szolgáltató kérésére – írta a Blikk. Bár a DMRV Zrt. teljes szolgáltatási területén, összesen 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás, a lakosság fogyasztása alig csökkent, így a gödöllői és a nyugat-nógrádi térségben, valamint Solymáron és Ürömön is kritikus szintre süllyedt a központi elosztómedencék vízszintje.

A vízellátó rendszer túlterheltsége Fejér vármegyét is elérte, ahol Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon csaknem hétezer lakos maradt vezetékes víz nélkül, miután a térségi szolgáltató nem tud elegendő ivóvizet átadni; ide átmenetileg két lajtos kocsit irányítottak.

A krízis az állattartást sem kíméli, a mocsai sertéstelepen egy informatikai hiba miatt 14 ezer állat maradt ivóvíz nélkül, az ő ellátásukat a katasztrófavédelem és önkéntes tűzoltók biztosítják tartályos kamionnal. Amennyiben a lakosság nem fogja vissza a fogyasztását, a hatóságok szerint az érintett térségekben kiterjedt, tartós vízhiány várható.