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kárpát - medence hungaromet nonprofit zrt nyári csúcs mavir magyar villamosenergia - ipari átviteli rendszerirányító zrt rekord villamosenergia

A kánikula beütése óta már megdőlt az áramfogyasztási rekord is

2026. június 29. 20:44

A Mavir adatai szerint pénteken a 19.15 óra körüli negyedórában volt az idei legnagyobb nyári bruttó csúcs rendszerterhelés, ami elérte a 6788 megawattot (MW), napi 29,1 Celsius fokos átlag hőmérséklet mellett.

2026. június 29. 20:44
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A hazai villamosenergia-hálózat terhelése ezen a nyáron eddig június 26-án, pénteken volt a legnagyobb, amellyel tavaly nyári áramfogyasztási csúcs megdőlt, de a 2024-es abszolút nyári rekord még nem – közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. hétfőn az MTI megkeresésére.

A Mavir adatai szerint pénteken a 19.15 óra körüli negyedórában volt az idei legnagyobb nyári bruttó csúcs rendszerterhelés, ami elérte a 6788 megawattot (MW), napi 29,1 Celsius fokos átlag hőmérséklet mellett. Tavaly a nyári csúcsot szintén június 26-án mérték, akkor 6766 MW volt a maximum, napi 30,3 Celsius fokos átlaghőmérséklet mellett.

Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés elérte a 7036 megawattot.

A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot, 2015-ben például a nyári csúcs 6457 MW, míg a téli csúcs 6447 MW volt.

A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon az idén január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamosenergia-rendszer terhelése a 8182 MW-ot – tájékoztatott a Mavir.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. jelentése szerint a Kárpát-medence időjárását kedd estig forró, száraz légtömeg alakítja, a hőség

Magyarországon kedden éri el a csúcspontját, ekkor az abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Branstetter Sándor

 

Összesen 5 komment

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sanya55-2
2026. június 29. 22:03
Én nem bírom a lakásba a klímát, de kint az udvaron a hűvös szellőt nagyon élvezem, két oldalról is
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Magyarorszag-elveszett
2026. június 29. 21:01
De még mindig jut Ukrajnának is. Pontosabban az urkán fogyasztás 40-42%-a. Szó volt e már arról, hogy a magyar villannyal az ukránok spórolnak e?
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2
1
bituman
2026. június 29. 20:51
19.15-kor ??? 😂🤣😁 Akkor mindenki megfogadta Shell kapitány tanácsát ! Eddig nem volt klímám a házban, de ma rendeltem kettőt ! 😂😂😂
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