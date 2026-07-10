A hőség csapdájában: a jövőben akár huszonöt-harminc napig is kitarthat egy hőhullám

Kovács Erik szerint ennek hatásait már most is érzékeljük, a következő évtizedekben pedig még látványosabb változásokra kell felkészülni. Az évszázad közepére az Alföldön már nem a 30-35 Celsius-fokos nyári csúcshőmérséklet számíthat átlagosnak, hanem a 40-44 fokos maximumok. Nemcsak magasabb hőmérsékletre, de több és hosszabb hőhullámokra kell felkészülnünk. Míg néhány évtizede egy hőhullám rendszerint három-négy napig tartott, ma már gyakori, hogy két hétig elhúzódik, a jövőben pedig akár huszonöt-harminc napig is kitarthat. Mindezt súlyosbítja, hogy a Kárpát-medence zárt jellege miatt a forró levegő könnyebben megreked a térségben, így Magyarország egyre inkább „forró katlanként” viselkedik.

Arra a gyakran hangoztatott felvetésre, miszerint „régen is voltak forró nyarak”, Kovács Erik úgy reagál: valóban, ám a különbség a szélsőségek gyakoriságában és tartósságában rejlik. Míg korábban egy nyáron jellemzően kettő – maximum két-három napig tartó – hőhullám fordult elő, ma akár négy is, amelyek átlagosan tizenhárom-tizennégy napig tartanak. A másod- és harmadfokú hőségriadókat, amelyek korábban ötévente egyszer váltak indokolttá, szinte minden évben többször is kiadják, miközben a trópusi éjszakák száma is a többszörösére nőtt. A klímaváltozás tehát nem azt jelenti, hogy korábban nem volt meleg, hanem azt, hogy a hőség egyre tartósabb, gyakoribb és intenzívebb.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a szélsőséges időjárási események nemcsak meteorológiai, hanem egyre súlyosabb gazdasági kihívást is jelentenek. Becslések szerint évente 1-1,5 billió dolláros veszteséget okoznak a világgazdaságnak. Magyarországon a 2022-es rendkívüli aszály és a hőhullámok a mezőgazdaságban 2-3 billió forintos kiesést eredményeztek. A következmények azonban messze túlmutatnak a földeken: a tartós hőség és a szélsőséges időjárás megterheli az egészségügyet, próbára teszi az energiaellátást és az energiarendszereket, visszaveti a mezőgazdaságot, de a turizmusra és számos más gazdasági ágazatra is jelentős hatással van.