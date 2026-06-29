Magyar Péter: Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány

A miniszterelnök kitért arra, hogy a vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek, a hétvégén 55 százalékkal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti – folytatta –, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget.

Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány, ezért a következő két napra „nagyon világos és határozott kérése” van mindenki felé.

Magyar Péter azt kérte, csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz felhasználást. Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható.