Orbán Viktor megszólalt az M1 és a Kossuth Rádió leállítása után

Rendkívüli: elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió
Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
„Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!” – írta a volt miniszterelnök.
Ahogy arról beszámoltunk, elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A hírre Orbán Viktor is reagált, Facebook-oldalán a következőket írta:
A tiszás önkény újabb lépése. Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!”
– fogalmazott a volt miniszterelnök.
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Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd