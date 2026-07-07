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Orbán Viktor megszólalt az M1 és a Kossuth Rádió leállítása után

2026. július 07. 17:19

„Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!” – írta a volt miniszterelnök.

2026. július 07. 17:19
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Ahogy arról beszámoltunk, elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A hírre Orbán Viktor is reagált, Facebook-oldalán a következőket írta: 

A tiszás önkény újabb lépése. Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!”

– fogalmazott a volt miniszterelnök. 

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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

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Összesen 87 komment

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Sorrend:
lay-chi
2026. július 07. 19:18
Kik hirdették meg ezt a tüntetést? Védvonal, nem kéne itt lenni? Most már a tv-stábok többen vannak, mint a tüntetők!
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Ízisz
2026. július 07. 19:16
🧡🇭🇺 "Az EU Bírósága 2026. 07. 2-án olyan ítéletet hozott a C-67/25-ös ügyben, amely bebizonyítja: Európában megkezdődött a totális diktatúra kiépítése. A brüsszeli elit szintet lépett és immár nyíltan egy elnyomó, negyedik birodalom alapjait fekteti le, ahol a polgárok feletti teljes ellenőrzés a cél, a magánszférát is államosítja a cenzúra. M. P.-ék már dörzsölik a tenyerüket. Ez a brüsszeli háttérország ad bátorságot a hazai hatalomba került globalista erőnek is. A kormány az Alaptörvénnyel szembemenve, azt teljesen figyelmen kívül hagyva építi ki a saját önkényuralmi rendszerét. A magyar nemzet óriási árat fog ezért fizetni. Azok akik most vakon tapsolnak M. P.-nek, nem sejtik, hogy ha egyszer kiépült a totális ellenőrzés, pont azok a szavazók lesznek a következő áldozatok, akik ma a szabadság bajnokának hiszik a Tisza kormányt. A végső fázisban a kontinenst teljesen be fogja kebelezni az iszlám. Azok akik ma a cenzúrát építik, valójában a saría eljövetelét készítik elő."
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mostar2222
2026. július 07. 19:14
lay-chi Hajrá! Együtt erősek vagytok, megmondta OV is.....
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0
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Ízisz
•••
2026. július 07. 19:12 Szerkesztve
🧡🇭🇺 É-Kórea egy kényelmes, luxus szanatórium ahhoz képest ami Mo.-ra vár!!!💯❗
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