Orbán Viktor megszólalt az M1 és a Kossuth Rádió leállítása után

Ahogy arról beszámoltunk, elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A hírre Orbán Viktor is reagált, Facebook-oldalán a következőket írta:

A tiszás önkény újabb lépése. Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!”

– fogalmazott a volt miniszterelnök.