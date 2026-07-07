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kossuth rádió mtva m1

Rendkívüli: elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió

2026. július 07. 16:17

Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.

2026. július 07. 16:17
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Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.

Azt írták, a Magyar Televízió 1957. május 1-jén indult. Az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor: így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke.

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„A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia a politikai hatalom befolyása alá került, és elvesztette legfőbb funkcióját: a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását. Ehelyett a gyűlöletkeltés és a hazugság fóruma lett. Ez mostantól megváltozik” – olvasható a közleményben.

Az M1 felületén átmenetileg az alábbi szöveg olvasható

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

Az összegzés szerint 19:56-kor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben.

Az M4 Sport közvetítései – így a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései is – változatlanul, zavartalanul folytatódnak.

(MTI) 

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Összesen 537 komment

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Sorrend:
westend
2026. július 07. 19:29
vajon ez az elsötétítés is a junior-tóth ötlete alapján került kivitelezésre? Az pedig hogy talált ehhez megfelelő gerincteleneket a horváth meg a bodac személyében (na jó, a 444-es, retekklubos meg a maszopos sz@rháziakat se hagyjuk ki) azért elég beszédes. Persze puhatestűt mindenre lehet találni, van az a pénz...
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reciprofi
2026. július 07. 19:29
"M1 elsötétült". A helyzet viszont az, hogy már nagyon régen elsötétült. Olyan sötét volt, hogy most szinte világít. Mint Orbán szájában a Negro cukorka höhöö.. Ezzel nincs elintézve. Mért hazudtak, kinek a szavára?????De azért egyszer majd jussunk el addig, hogy a 16 éven át gyűlöltepropagandát és álhíreket közvetítő MTVA szerkesztőit legalább etikai vétségért elmarasztalják. Neveket akarok. A hírszolgáltatásuk már vagy 16 éve szünetel ... Kedvenc hazugságuk az volt, amikor egy német viccoldal álhírét vették át egy az egyben, és tényként számoltak be arról, hogy a muszlimok petíciója alapján ramadán idején Essen (enni) városát átnevezték Fasten-re (böjt). Nem hiszem, hogy annyira hülyék lettek volna, hogy 1x se ellenőrizék, viszont a migránsellenes narratívájukba szépen beleillett streamable.com/yavbc várjuk a híradásokat a tollba és szurokba forgatott munkatársak megjelenéséről a bécsi úton höhöö
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0
1
Gasztronauta
2026. július 07. 19:28
Újraindult a Ŕákosi korszak.
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1
0
trd127
2026. július 07. 19:26
Gyertek gyorsan tüntikézni!
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1
1
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