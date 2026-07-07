Biztonsági őrök vezették ki az MTVA épületéből Császár Attilát

Ahogy arról beszámoltunk, kedd délelőtt megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Az új vezetés nem tétlenkedett: szinte azonnal menesztették Császár Attila riportert.

Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy biztonsági őrökkel vezették ki az MTVA épületéből Császárt, akinek állítása szerint a személyes tárgyai összeszedésére is alig volt lehetősége.