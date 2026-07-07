Biztonsági őrök vezették ki az MTVA épületéből Császár Attilát

Elfoglalta az MTVA-t az új, ideiglenes vezetés
Az ATV volt műsorvezetőjének és a 444 volt felelős szerkesztőjének most „a propaganda felfüggesztése” a feladata.
Információink szerint a biztonságiak jelenleg a szintén MTVA-s Cseke Beátát és Kakuk L. Tamást is keresik. Ők korábban készítettek interjút Magyar Péterrel. Emellett az M1 összes műsorvezetőjét felfüggesztették.
Ahogy arról beszámoltunk, kedd délelőtt megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Az új vezetés nem tétlenkedett: szinte azonnal menesztették Császár Attila riportert.
Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy biztonsági őrökkel vezették ki az MTVA épületéből Császárt, akinek állítása szerint a személyes tárgyai összeszedésére is alig volt lehetősége.
Bohár bejegyzésében Császár Attilát „a riportszakma legendájának” nevezte, és támogatásáról biztosította: „Kiállok mellette! Veled vagyok, Csaszi!” – fogalmazott.
Információink szerint a biztonságiak jelenleg a szintén MTVA-s Cseke Beátát és Kakuk L. Tamást keresik. Ők korábban készítettek interjút Magyar Péterrel.
Emellett az M1 összes műsorvezetőjét felfüggesztették.
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Az ATV volt műsorvezetőjének és a 444 volt felelős szerkesztőjének most „a propaganda felfüggesztése” a feladata.
Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid