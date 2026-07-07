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bohár dániel császár attila mtva

Biztonsági őrök vezették ki az MTVA épületéből Császár Attilát

2026. július 07. 14:05

Információink szerint a biztonságiak jelenleg a szintén MTVA-s Cseke Beátát és Kakuk L. Tamást is keresik. Ők korábban készítettek interjút Magyar Péterrel. Emellett az M1 összes műsorvezetőjét felfüggesztették.

2026. július 07. 14:05
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Ahogy arról beszámoltunk, kedd délelőtt megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Az új vezetés nem tétlenkedett: szinte azonnal menesztették Császár Attila riportert.

Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy biztonsági őrökkel vezették ki az MTVA épületéből Császárt, akinek állítása szerint a személyes tárgyai összeszedésére is alig volt lehetősége.

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Bohár bejegyzésében Császár Attilát „a riportszakma legendájának” nevezte, és támogatásáról biztosította: „Kiállok mellette! Veled vagyok, Csaszi!” – fogalmazott.

Információink szerint a biztonságiak jelenleg a szintén MTVA-s Cseke Beátát és Kakuk L. Tamást keresik. Ők korábban készítettek interjút Magyar Péterrel.

Emellett az M1 összes műsorvezetőjét felfüggesztették.

 

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Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

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Összesen 52 komment

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Sorrend:
massivement7
2026. július 07. 15:17
Pontosan ezért (is) szavaztam a Tiszára. Ahogy sose látott, rekordmennyiségű magyar választópolgár. Aljas moszkoviták ezek, kézivezérelt Kreml csicskák. Mocskos Fidesz-MSZMP, a legundorítóbb!
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0
0
zakar zoltán béla
2026. július 07. 15:16
velkeyrosthegedűsmüszmaszivitézystb demokáré libbibimbinók
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0
0
sergent
2026. július 07. 15:14
Szerettem volna látni az arcát amikor kivezetik. Hízott volna a májam tíz dekát. Így meg csak nyolcat. :D
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0
2
q-q-ri-q
2026. július 07. 15:13
Pörög a sajtószabadság igazi ájrópéer tempóban. Gondolom ettől Ursula aggodalmas arcán is kisimulnak a ráncok.
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2
0
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