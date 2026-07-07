Elfoglalta az MTVA-t az új, ideiglenes vezetés

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Az ATV volt műsorvezetőjének és a 444 volt felelős szerkesztőjének most „a propaganda felfüggesztése” a feladata.
Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.
„Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen” – közölte az MTVA.
Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át és Teszáry Sára a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el. Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg – áll a közleményben.
Bodacz Balázs, az ATV volt műsorvezetője, Kerényi György a Kossuth Rádió korábbi vezetője, egyik alapítója és főszerkesztője volt a Rádió C-nek, dolgozott a Magyar Narancs újságírójaként, Mészáros Zsófia pedig az újságírói pályáját az Indexnél kezdte, egy ideig a portál főszerkesztője is volt, majd csaknem tíz évig a 444 felelős szerkesztője volt.
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(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd