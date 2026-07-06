Abszolút filmszínház volt ellenzéki médiamunkásokkal

A Tisza elindulása, majd az új kormány megalakulása óta sorra érkeznek a bejelentések eddigi ellenzéki médiamunkások és elemzők csatlakozásáról a kabinethez, illetve egyre többen kapnak fontos állami megbízást hasonló körből.

Gondoltuk, érdemes sorra venni ezen a ponton, hol tartunk!

Először is: Tárkányi Zsolt, a G-nap utáni Hír tv, majd az RTL egykori riportere már korábban csatlakozott a Tiszához, a kampány alatt sajtófőnök volt, majd a debreceni egyes számú választókörzet elnyerésével egyéni parlamenti mandátumot szerzett. Vitézy Dávid a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkárának választotta, ha a tárcavezető nincs a Házban, ő képviseli.