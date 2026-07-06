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kormány hír tv ruff bálint rtl atv magyar hang Magyar Péter 444

Abszolút filmszínház volt ellenzéki médiamunkásokkal

2026. július 06. 09:21

Az RTL, az ATV, a Partizán, a 444 és a Magyar Hang is biztosít szaktudást az új kormányhoz. Egyre több a csatlakozó!

2026. július 06. 09:21
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

A Tisza elindulása, majd az új kormány megalakulása óta sorra érkeznek a bejelentések eddigi ellenzéki médiamunkások és elemzők csatlakozásáról a kabinethez, illetve egyre többen kapnak fontos állami megbízást hasonló körből.

Gondoltuk, érdemes sorra venni ezen a ponton, hol tartunk!

Először is: Tárkányi Zsolt, a G-nap utáni Hír tv, majd az RTL egykori riportere már korábban csatlakozott a Tiszához, a kampány alatt sajtófőnök volt, majd a debreceni egyes számú választókörzet elnyerésével egyéni parlamenti mandátumot szerzett. Vitézy Dávid a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkárának választotta, ha a tárcavezető nincs a Házban, ő képviseli.

A legnagyobb meglepés alighanem Ruff Bálint volt. Még áprilisban közölte a Vétó című műsor ötletgazdájáról, a több korábbi baloldali kampányban és az MSZP-SZDSZ-kormánynak is dolgozó, balliberális elemzőről Magyar Péter, hogy Miniszterelnökséget vezető miniszternek jelöli. Sőt, Ruff miniszterelnök-helyettesi beosztást is kapott, ő felel azért, hogy a kormányváltás „rendszerváltás” is legyen.

Bíró-Nagy András politológus, az előző kormánnyal igencsak kritikus Policy Solutions nevű think tank igazgatóját Ruff Bálint szakpolitikai államtitkárnak nevezte ki. Az újdonsült politikus a Magyar Politikatudományi Társaság elnökségi tagja, emellett a vállaltan baloldali Új Egyenlőség szerkesztőbizottságának is tagja.

Kovalcsik Tamást májusban a Miniszterelnökség szakpolitikai elemzésért felelős helyettes államtitkárává nevezték ki, korábban a Választási Földrajz oldal egy készítője és arca volt, elemzései a Telexen is rendszeresen megjelentek. Emellett rendszeres vendége volt a Partizán Adatpont című műsorának.

A közmédia megújításán belül a televíziós területért Bodacz Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője felel majd, a közszolgálati rádió új vezetője Kerényi György lesz, aki korábban a Kossuth Rádiót vezette, egyik alapítója és főszerkesztője volt a Rádió C-nek, dolgozott a Magyar Narancs újságírójaként. Az online formátumokért Mészáros Zsófia felel majd, aki újságírói pályáját az Indexnél kezdte, egy ideig a portál főszerkesztője is volt, majd csaknem tíz évig a 444 felelős szerkesztője volt.

Bodacz kinevezése amúgy épp a baloldali nyilvánosságban kavart vitát és ellenérzéseket, miután Pikó András józsefvárosi polgármester, egykor szintén újságíró szót emelt ellene egy korábbi riportja miatt.

Bodacz Péter, a Magyar Hang újságírója a közösségi oldalán tudatta követőivel nemrég, július elején, hogy elfogadta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a sajtófőnöki feladatok ellátására.

A kormányalakítást követően jelentette be Magyar Péter, hogy három kormányszóvivő lesz: az RTL-től igazolt Szondi Vanda és Magyar Éva, valamint az ATV-ből érkező Köböl Anita.

Külön érdekesség, hogy Szondi korábban a kormányinfókon maga is kérdezte a minisztereket és a kormányszóvivőt – most ő válaszol a sajtómunkások kérdéseire.

Kálnoki-Kiss Attila sportújságíró, médiaszakember és korábbi élsportoló, a 24.hu egykori főmunkatársa a Belügyminisztériumban foglalta el Pósfai Gábor tárcavezető felkérésére a sportért felelős államtitkári pozíciót, még május végén.

Bart István pedig az Energiaklub elnökségi tagjából és az Egyensúly Intézet szakértőjéből lett a Kapitány István által vezetett energiaügyi minisztérium helyettes államtitkára.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 53 komment

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Sorrend:
lemez
2026. július 06. 12:22
Milyen érdekes hogy csak nekik van szaktudásuk.Csak a komcdi sajtó a sajtó.Szépen tudtak motorcsónakozni az Adrián minden lépásüket figyelve a kormánytagoknak.Söt a lángos már olcsó a Balatonon.Hergelö fizetett hazaárulók ezek.
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Hangillat
2026. július 06. 11:41
A ficsúr feature film készítő öntömjénező, de nem nebántsvirág, hanem bantóvirág nárcisz.
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NewWorldOrder
2026. július 06. 11:41
Rákosi relinkarnálódott (egy kis Sztalinnal és Hitlerrel keverve).
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Welszibard
•••
2026. július 06. 11:28 Szerkesztve
Korábban még ezt írta a tanulmányában a Tiszás nő: "A döntés /a kris/ sohasem kizárólagos, nincs győztes, aki mindent visz, az egyik oldalon, és kisemmizett vesztes a másikon. A békés tovább éles érdekében kompromisszumos döntésre kell törekedni" Ezt Bódis (a genderfluid Horváth) Krisztina írta a cigányokról. A "romani kris" (cigány törvény) úgy látszik magyarokra (Szent Istvántól 2026-ig) nem vonatkozik Peter dr. Jogerőss unoka államában?
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