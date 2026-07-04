Bodacz készítette 2013 márciusában az akkori HírTv hírhedt »oknyomozó« műsorába, a Célpontba azt az anyagot, melyet március 15-én a nemzeti ünnepen sugároztak a »Passzív székházostrom« címmel az akkori Fidesz székházfoglalásban résztvevőkről, Rózsa Milánról leginkább és a Hallgatói Hálózat tagjairól, köztük kiemelten az akkor épp 17 éves lányomról, Pikó Fruzsináról. Ők voltak, ahogy Bodacz elnevezte őket: a »Bajnai gárda«. Hónapokig ezt harsogta a Fidesz és a propagandája. (Azóta hozzáférhetetetlenné tették az anyagot.)

Azon kívül hogy részt vett a NER elleni diáktüntetéseken, Fruzsi azért lett Bajnai gárdájának a tagja, mert rajtam, az édesapján keresztül Bodacz Bajnaihoz tudta kötni, hisz én szerkesztettem akkor Bajnai alapítványának, a Haza és Haladásnak a blogját. Természetesen erről a lányom nem tehetett, valószínűleg nem is tudott – és igen, valóban: ez klasszikus »apák és lányok«.

Fruzsi innentől kezdve, amíg a fideszes propaganda »bajnaigárdázott«, valóban célponttá vált.