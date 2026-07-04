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bodacz balázs propaganda hírtv

Bodacz Balázs lehet a köztelevízió hírszolgáltatásért felelős vezetője

2026. július 04. 14:46

Lenne ehhez a hírhez néhány személyes megjegyzésem.

2026. július 04. 14:46
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Pikó András
Pikó András
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„Bodacz Balázs lehet a köztelevízió hírszolgáltatásért felelős vezetője. 

Hát jó. 

Lenne ehhez a hírhez néhány személyes megjegyzésem. 

Bodacz készítette 2013 márciusában az akkori HírTv hírhedt »oknyomozó« műsorába, a Célpontba azt az anyagot, melyet március 15-én a nemzeti ünnepen sugároztak a »Passzív székházostrom« címmel az akkori Fidesz székházfoglalásban résztvevőkről, Rózsa Milánról leginkább és a Hallgatói Hálózat tagjairól, köztük kiemelten az akkor épp 17 éves lányomról, Pikó Fruzsináról. Ők voltak, ahogy Bodacz elnevezte őket: a »Bajnai gárda«. Hónapokig ezt harsogta a Fidesz és a propagandája. (Azóta hozzáférhetetetlenné tették az anyagot.)

Azon kívül hogy részt vett a NER elleni diáktüntetéseken, Fruzsi azért lett Bajnai gárdájának a tagja, mert rajtam, az édesapján keresztül Bodacz Bajnaihoz tudta kötni, hisz én szerkesztettem akkor Bajnai alapítványának, a Haza és Haladásnak a blogját. Természetesen erről a lányom nem tehetett, valószínűleg nem is tudott – és igen, valóban: ez klasszikus »apák és lányok«. 

Fruzsi innentől kezdve, amíg a fideszes propaganda »bajnaigárdázott«, valóban célponttá vált.

Az apjaként végig néztem, ahogy a parlamentet blokád alá vevő akciójuk után elviszik a rendőrök, vártam rá a Gyorskocsi utcánál, de mindezek vállalt kockázatai voltak annak, hogy élt a demokratikus állampolgári jogaival. Ami valódi sérelmet, maradandó nyomot hagyott rajta, az az volt, ahogy Bodacz, a Célpont és a HírTv, majd utána a szinte teljes akkori Fidesz propaganda megpróbálta lejáratni, kicsinálni a Hallgatói Hálózat diákjait, köztük olyan középiskolásokat, mint ő. Ahogy célkeresztet raktak a hátukra. Elsőként Bodacz Balázs. 

Az, hogy kiket emelnek vezetővé a közmédiában, nem az én felelősségem. Ezért politikusként nem is kívánom ezt kommentálni. De egykori közszolgálati tévésként és Pikó Fruzsina apjaként kérdezem: tényleg a hírhamisító után csak olyan vezetőt lehet találni erre a fontos posztra, aki gyerekekről gyártott lejárató anyagot a Fidesz propaganda egyik kiemelt műsorában?”

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Fotó: képernyőmentés

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

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NyBela-amegfigyelt
2026. július 04. 16:40
petre madjar,a szarosgatyás,pedofil,alkoholista,elmebeteg,kokainos buzi nem miniszterelnök,pikó pedig nyalja ki a seggét!
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0
0
mlotta
2026. július 04. 16:31
Pikó felemelte a saját fizetését és egyben 40%-kal az önkormányzati lakások bérleti díját. Ezután pedig minden évben megtörténik az adott emelés az infláció mértékével.
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1
0
states-2
2026. július 04. 16:20
Még ma elkezdik forgatni a rákosista pszichopata életéről a sorozat második évadát. A híradó helyén, helyett főműsoridőben fogják vetíteni.
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2
0
states-2
2026. július 04. 16:18
Még ma elkezdik forgatni a rákosista pszichopata életéről a sorozat második évadát.
Válasz erre
2
0
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