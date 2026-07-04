Itt a névsor: ismert nevek kerülhetnek a közmédia új szakmai vezetésébe – az ATV-től, a 444-től és az MSZP-ből
Sajtóinformációk szerint megvannak a részlegek első emberei: Bodacz Balázs, Mészáros Zsófia és Kerényi György.
Lenne ehhez a hírhez néhány személyes megjegyzésem.
„Bodacz Balázs lehet a köztelevízió hírszolgáltatásért felelős vezetője.
Hát jó.
Lenne ehhez a hírhez néhány személyes megjegyzésem.
Bodacz készítette 2013 márciusában az akkori HírTv hírhedt »oknyomozó« műsorába, a Célpontba azt az anyagot, melyet március 15-én a nemzeti ünnepen sugároztak a »Passzív székházostrom« címmel az akkori Fidesz székházfoglalásban résztvevőkről, Rózsa Milánról leginkább és a Hallgatói Hálózat tagjairól, köztük kiemelten az akkor épp 17 éves lányomról, Pikó Fruzsináról. Ők voltak, ahogy Bodacz elnevezte őket: a »Bajnai gárda«. Hónapokig ezt harsogta a Fidesz és a propagandája. (Azóta hozzáférhetetetlenné tették az anyagot.)
Azon kívül hogy részt vett a NER elleni diáktüntetéseken, Fruzsi azért lett Bajnai gárdájának a tagja, mert rajtam, az édesapján keresztül Bodacz Bajnaihoz tudta kötni, hisz én szerkesztettem akkor Bajnai alapítványának, a Haza és Haladásnak a blogját. Természetesen erről a lányom nem tehetett, valószínűleg nem is tudott – és igen, valóban: ez klasszikus »apák és lányok«.
Fruzsi innentől kezdve, amíg a fideszes propaganda »bajnaigárdázott«, valóban célponttá vált.
Az apjaként végig néztem, ahogy a parlamentet blokád alá vevő akciójuk után elviszik a rendőrök, vártam rá a Gyorskocsi utcánál, de mindezek vállalt kockázatai voltak annak, hogy élt a demokratikus állampolgári jogaival. Ami valódi sérelmet, maradandó nyomot hagyott rajta, az az volt, ahogy Bodacz, a Célpont és a HírTv, majd utána a szinte teljes akkori Fidesz propaganda megpróbálta lejáratni, kicsinálni a Hallgatói Hálózat diákjait, köztük olyan középiskolásokat, mint ő. Ahogy célkeresztet raktak a hátukra. Elsőként Bodacz Balázs.
Az, hogy kiket emelnek vezetővé a közmédiában, nem az én felelősségem. Ezért politikusként nem is kívánom ezt kommentálni. De egykori közszolgálati tévésként és Pikó Fruzsina apjaként kérdezem: tényleg a hírhamisító után csak olyan vezetőt lehet találni erre a fontos posztra, aki gyerekekről gyártott lejárató anyagot a Fidesz propaganda egyik kiemelt műsorában?”
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Sajtóinformációk szerint megvannak a részlegek első emberei: Bodacz Balázs, Mészáros Zsófia és Kerényi György.
Fotó: képernyőmentés