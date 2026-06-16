Egy nyár emléke

A napsütést hirtelen szétkergető zápor, a part és a víz, ugrás a surrogva köröző kerti locsoló sugarai közé – a végtelen gyerekkori nyarak emlékei, amelyek lenyomata örök vágyként szinte mindannyiunkban él. Egy ilyen nyarat mesél el első nagyjátékfilmjében Sophy Romvari, pontosabban egy ilyen nyár rekonstrukciójára tesz kísérletet – kontrasztba állítva a boldogság egyszerű pillanatait egy család lassú szétesésével. Nem a szokásos, mozgóképen is már milliószor látott tragédiák mentén: az abszolút normális szülők nagyon is szeretik egymást és a négy gyereket. Átlagos kilencvenes évekbeli mindennapok Kanadában, mondhatnánk, ha a legnagyobb, tizenéves fiú viselkedése nem lenne egyre furcsább – jóval túl az alapesetben is néha az elviselhetőség határán billegő kamaszdacon.

Fotó: Mozinet