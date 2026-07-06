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keserű karácsony pedro almodóvar mozi film

Hol van a valóság határa? – Pedro Almodovar új filmjéről

2026. július 06. 20:09

„Az ember mindig visszatér azokra a helyekre, ahol szerette az életet” – szól a Keserű karácsony egyik kulcsmondata. Pedro Almodóvar új mozija nem ünnepi film, de képes a kiábrándultságot bírható melankóliává szelídíteni.

2026. július 06. 20:09
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Farkas Anita

Hogy mit jelent az alkotói lendület kifulladása, arról órákat tudnék mesélni – pláne most, amikor olyan sok fronton és olyan sok átalakulás zajlik, hogy ember legyen a talpán, aki csak sejti is, merre induljon el a zűrzavarban. Nem mintha mezei napszámosként bármely valódi alkotóhoz – íróhoz, képzőművészhez, rendezőhöz – mérném magam, mégis, amiről Almodóvar beszél új mozijában, mindannyiunknak ismerős lehet: ha az életünk szekere egyszer elakad a rá esztelenül pakolt, eleve túlméretezett csomagok súlya alatt, nem olyan könnyű újra nekilódulni a ki tudja, még meddig tartó útnak. 

A Keserű karácsony egy ilyen elakadás, vagy ha úgy tetszik, újra nekilódulás története a szépprózában egy ideje divatos autofikció, azaz az önéletrajz-fikció mix filmes leképeződéseként. Erre már az első jelenetben vannak erősen utaló nyomok, a férfi főszereplő, a Keserű karácsony című forgatókönyve megírásán kínlódó, ősz hajú rendező figurája (Leonardo Sbaraglia) pedig nem hagy kétséget a valódi forgatókönyvírói-rendezői szándék felől: közelebb jutni annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy a fikció nem a megélt valóság egy másik, némelykor igazabbnak tetsző szelete-e. Pláne mert ahogyan szokás mondani, a legjobb történeteket tényleg mindig az élet írja; csak nem biztos, hogy bárkinek joga van a máséit is a saját szája íze szerint megrágni, aztán szépen kiköpni a nagyvilág elé. 

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Fotó: Cirko Film Kft.

Persze Almodóvar nem lenne Almodóvar, ha ezt a dilemmát nem ragyogó, élénk színekbe és erős zenei pillanatokkal megtámogatott, menetrendszerűen előkúszó melankóliába csomagolná. És persze a nemekkel való játékba: Raúl például a saját fejében a kényszerűségből reklámfilmrendezővé avanzsáló, középkorú Elsává (Bárbara Lennie) változik, akinek a nemcsak testében, de lelkében is szép, fiatal tűzoltó élettársa (Patrick Criado) másodállásban sztriptíztáncosként dolgozik. Hogy a klisé kifordítása elég természetesen hat, az a szokásosan erős női sornak is köszönhető: a karácsonykor meghalt anyját gyászoló és a hivatásában már rég elakadt Elsa mellett lassan kibomlanak a barátnői, Patricia (Victoria Luengo) és Natalia (Milena Smit) furcsaságait megmagyarázó traumái is. 

És hogy ez az egész fura, az idősíkokat is folyton egymásra játszató katyvasz lesz-e valaha kultfilm, arra valószínűsíthetően nem a válasz – a Keserű karácsonyban hallott definícióján jót lehet mosolyogni: „olyan mozi, ami először megbukott, majd egy szűk nézői kör felemelte”. Nem mintha annyira rossz próbálkozás volna ez a spanyol mestertől, csak éppen a moziban végül valahogy mégis kikínlódott önmeghaladásnak nincs benne semmi nyoma. 

Keserű karácsony. Spanyol filmdráma, rendezte: Pedro Almodóvar. Július 2-ától a mozikban.

Nyitókép: Cirko Film Kft.

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
selyemmajom
2026. július 06. 21:51
Már kb. 20 éve is buzitematikájú filmet gyártott, amikor az LMBT-kultusz nem volt államvallás Európában.
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Sróf
•••
2026. július 06. 20:28 Szerkesztve
Almodóvar régi filmjeit nagyon bírtam. Csak aztán olyan magas szintre jutott buziművészetileg, hogy rádöbbentem, több filmjét nem szabad megnéznem az életben, akármennyire ajánlja is valaki. Úgy érzem, nem érdemlem meg.
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6
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 06. 20:16 Szerkesztve
Almodóvar filmjei intellektuálisan és érzelmileg is felejthetetlen darabok. És nemcsak az LMBTQ-közösség gyakori megjelenítése miatt, hanem mert életszagú, komplex és sokszínű dilemmák és karakterek jelennek meg bennük. Remélhetőleg ez az új alkotás is felveszi a versenyt A vágy törvényével, a Titkom virágával, a Nők az idegöszeroppanás szélénnel, a Beszélj hozzával, a Bőr amiben élekkel vagy a Mindent anyámróllal.
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