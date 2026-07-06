Hol van a valóság határa? – Pedro Almodovar új filmjéről

Hogy mit jelent az alkotói lendület kifulladása, arról órákat tudnék mesélni – pláne most, amikor olyan sok fronton és olyan sok átalakulás zajlik, hogy ember legyen a talpán, aki csak sejti is, merre induljon el a zűrzavarban. Nem mintha mezei napszámosként bármely valódi alkotóhoz – íróhoz, képzőművészhez, rendezőhöz – mérném magam, mégis, amiről Almodóvar beszél új mozijában, mindannyiunknak ismerős lehet: ha az életünk szekere egyszer elakad a rá esztelenül pakolt, eleve túlméretezett csomagok súlya alatt, nem olyan könnyű újra nekilódulni a ki tudja, még meddig tartó útnak.

A Keserű karácsony egy ilyen elakadás, vagy ha úgy tetszik, újra nekilódulás története a szépprózában egy ideje divatos autofikció, azaz az önéletrajz-fikció mix filmes leképeződéseként. Erre már az első jelenetben vannak erősen utaló nyomok, a férfi főszereplő, a Keserű karácsony című forgatókönyve megírásán kínlódó, ősz hajú rendező figurája (Leonardo Sbaraglia) pedig nem hagy kétséget a valódi forgatókönyvírói-rendezői szándék felől: közelebb jutni annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy a fikció nem a megélt valóság egy másik, némelykor igazabbnak tetsző szelete-e. Pláne mert ahogyan szokás mondani, a legjobb történeteket tényleg mindig az élet írja; csak nem biztos, hogy bárkinek joga van a máséit is a saját szája íze szerint megrágni, aztán szépen kiköpni a nagyvilág elé.