Nemzetközi kritikusdíjat nyert egy magyar koprodukció Karlovy Varyban

A Ivan Ostrochovský rendezésében, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás az 1980-as évek közepén játszódik, és Csehszlovákia történelmének egy máig vitatott fejezetét dolgozza fel: a roma nők államilag támogatott kényszersterilizációját. A történet középpontjában egy kórházi orvosnő áll, aki egy új barátság hatására fokozatosan megkérdőjelezi saját szerepét és a rendszer működését.

A FIPRESCI zsűrije méltatásában kiemelte, hogy a film érzékenyen és árnyaltan mutatja be a kényszersterilizáció etikai dilemmáit, miközben két különböző hátterű nő barátságára és szolidaritására építi a történetet.