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nemzeti filmintézet anna geislerová ivan ostrochovský bárnai péter Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál film

Nemzetközi kritikusdíjat nyert egy magyar koprodukció Karlovy Varyban

2026. július 12. 12:39

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában a filmkritikusok nemzetközi szövetsége (FIPRESCI) a Only Beautiful Things to Look At (Forrás) című szlovák–cseh–magyar koprodukciót választotta a legjobb filmnek.

2026. július 12. 12:39
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A Ivan Ostrochovský rendezésében, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás az 1980-as évek közepén játszódik, és Csehszlovákia történelmének egy máig vitatott fejezetét dolgozza fel: a roma nők államilag támogatott kényszersterilizációját. A történet középpontjában egy kórházi orvosnő áll, aki egy új barátság hatására fokozatosan megkérdőjelezi saját szerepét és a rendszer működését.

A FIPRESCI zsűrije méltatásában kiemelte, hogy a film érzékenyen és árnyaltan mutatja be a kényszersterilizáció etikai dilemmáit, miközben két különböző hátterű nő barátságára és szolidaritására építi a történetet.

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A főszerepet Anna Geislerová alakítja, a szereplők között pedig Bárnai Péter és Farkas Franciska is látható.

A produkció magyar alkotói között szerepel Lódi Csaba látványtervező, Zabezsinszkij Éva dramaturg, Novák Balázs maszkmester és Krékits Péter gyártásvezető. A koprodukciót a Punckhart Films, a Negativ és a Proton Cinema készítette; magyar koproducere Berkes Júlia, executive producere Petrányi Viktória.

A filmet részben Magyarországon forgatták, a magyarországi mozibemutató a tervek szerint 2027 első felében lesz a Budapest Film forgalmazásában.

Képek forrása: Nemzeti Filmintézet Magyarország

 

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