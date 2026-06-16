Részvényesi megállapodást írt alá a NIS irányításáról a MOL és a szerb kormány

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A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL-csoport és a Gazprom Neft közötti, a NIS 56,15 százaléknyi tulajdonrészéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése.
A MOL-csoport Részvényesi Megállapodást (Shareholders Agreement) írt alá a szerb kormánnyal a Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalat jövőbeli irányításáról – tudatta a magyar olajvállalat. Közölték, amennyiben sikeresen többségi tulajdonossá válik,
a MOL-csoport biztosítani fogja a NIS fejlesztését, a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését.
Közleményük szerint a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A MOL-csoport folytatja a tárgyalásokat a Gazprom Nefttel a NIS-ban fennálló 56,15 százaléknyi részesedés megvásárlásáról.
Mint írták, a MOL-csoport Részvényesi Megállapodást írt alá NIS vállalattal a vezető testületek felépítéséről és döntéshozataláról, valamint a stratégiai célkitűzésekről is.
A megállapodás lehetőséget biztosít a MOL-csoport számára, hogy többségi részvényesként feleljen a NIS szakmai irányításáért, stabil működéséért és értékteremtő beruházásaiért.
A tranzakció sikeres lezárása esetén a MOL biztosítja a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését, valamint tovább erősíti a vállalatcsoporthoz tartozó energetikai létesítmények hálózati és logisztikai kapcsolatait is.
Hernádi Zsolt, a MOL-csoport Elnök-vezérigazgatója a megállapodás kapcsán úgy fogalmazott, „a szerb kormánnyal folytatott konstruktív tárgyalásaink eredményeként megállapodtunk a vállalat majdani irányításáról: a tranzakció sikeres lezárása esetén a MOL többségi részvényesként hatékonyan, szakmai alapon tudja irányítani a NIS-t. Egyértelmű felelősségi körökkel és döntéshozatali eljárással indíthatjuk a közös munkát. Hosszú bizonytalan időszaknak vethetünk véget.
Bizalommal tekintek a szerb kormánnyal való együttműködés elé. Mindent megteszünk majd, hogy a NIS-t még erősebbé és még jövedelmezőbbé tegyük és Szerbia érezze, jó partnerei vagyunk.
De fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a megállapodással az adásvételi folyamatnak még nincs vége. Meg kell még állapodni az eladóval és meg kell szerezni az Amerikai Egyesült Államok jóváhagyását is.Bizakodó vagyok, mert ezzel erősíteni tudjuk az egész régió ellátásbiztonságát és a közép-kelet-európai országok energetikai vállalatainak magasabb szintű együttműködését valósíthatjuk meg.”
Dubravka Đedović Handanović, a Szerb Köztársaság bányászati és energiaügyi minisztere úgy fogalmazott, „a Részvényesi Megállapodás aláírása meghatározza az állam és a magyar MOL közötti jövőbeli kapcsolatokat, amennyiben megvásárolják a NIS-t a Gazprom Nefttől.
A megállapodás csak abban az esetben lép hatályba, ha a MOL és a Gazprom Neft megállapodnak az adásvételi szerződésről, és azt az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) jóváhagyja.
Kiemelte, „a szerb kormány által elfogadott megállapodás értelmében további 5 százalékos részesedést vásárolunk a NIS-ben, és a finomító legalább a következő tíz évben azon a kapacitáson fog működni, amelyen az amerikai szankciók bevezetését megelőző négy évben működött. A megállapodás azt is biztosítja, hogy a leányvállalatok – köztük a Petrohemija – működésében ne legyen fennakadás. Képviselőink az igazgatóságban nagyobb befolyással rendelkeznek majd a döntések meghozatalában. A NIS kulcsfontosságú energetikai infrastruktúra, amely hatással van a GDP-nkre, és ahogyan azt hónapok óta hangsúlyozzuk, az állam megállapodásra jutott a magyar MOL-lal mint a Naftna industrija Srbije potenciális vevőjével, amivel meg tudjuk védeni piacunkat és az ellátásbiztonságot, amennyiben megállapodás születik az orosz féllel.”
A közlemény szerint a mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL-csoport és a Gazprom Neft közötti, a NIS 56,15 százaléknyi tulajdonrészéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése.
A tranzakció lezárásának kiemelt feltétele – többek között – az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala) jóváhagyása.
A MOL megtette a szükséges lépéseket az OFAC tárgyalási engedélyének meghosszabbításának megszerzése érdekében.