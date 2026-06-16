Részvényesi megállapodást írt alá a NIS irányításáról a MOL és a szerb kormány

Mint írták, a MOL-csoport Részvényesi Megállapodást írt alá NIS vállalattal a vezető testületek felépítéséről és döntéshozataláról, valamint a stratégiai célkitűzésekről is.

A megállapodás lehetőséget biztosít a MOL-csoport számára, hogy többségi részvényesként feleljen a NIS szakmai irányításáért, stabil működéséért és értékteremtő beruházásaiért.

A tranzakció sikeres lezárása esetén a MOL biztosítja a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését, valamint tovább erősíti a vállalatcsoporthoz tartozó energetikai létesítmények hálózati és logisztikai kapcsolatait is.