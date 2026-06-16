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revolut bank uab magyarországi fióktelepe változás magyar nemzeti bank

Fontos változás a Revolutnál: mostantól új szabályok szerint működnek a számlák

2026. június 16. 19:17

A készpénzfelvételi lehetőségek is kedvezőbbé válnak.

2026. június 16. 19:17
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Jelentős változásról értesítette ügyfeleit a Revolut: a fintech-szolgáltató magyarországi fióktelepének elindulásával a hazai felhasználók számlái immár magyar bankszámlaszámot és helyi IBAN-azonosítót kapnak – számolt be a Pénzcentrum.

A változás nem csupán technikai jellegű. A Revolut közlése szerint a magyar ügyfelek számláira mostantól a magyar pénzügyi jogszabályok vonatkoznak, miközben a korábban alkalmazott litván szabályozás hatályát veszti. 

A számlák működése felett emellett a Magyar Nemzeti Bank is korlátozott felügyeletet gyakorol.

Az átállás a mindennapi bankolást is egyszerűbbé teheti. A felhasználók közvetlenül Revolut-számlájukra kérhetik fizetésüket, belföldi forintutalásokat indíthatnak, közüzemi számlákat fizethetnek be, valamint csoportos beszedési megbízásokat is beállíthatnak.

Kedvezőbb készpénzfelvételi lehetőségek

A társaság szerint a készpénzfelvételi lehetőségek is kedvezőbbé válnak, mivel magasabb díjmentes készpénzfelvételi keret érhető el. Ugyanakkor az ATM-eket üzemeltető szolgáltatók továbbra is felszámíthatnak saját díjakat.

A Revolut azt is közölte, hogy már zökkenőmentesen működik az azonnali forintalapú fizetés, a közeljövőben pedig további szolgáltatásokkal – köztük a qvik rendszerrel és a fizetési kérelemmel – bővülhet a kínálat.

A mindennapi tranzakciók kezelését mostantól a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe végzi, így a számlákra a magyar jog, valamint a hazai pénzmosás elleni szabályozás előírásai vonatkoznak.

Nyitókép illusztráció. Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

 

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