Fontos változás a Revolutnál: mostantól új szabályok szerint működnek a számlák

Jelentős változásról értesítette ügyfeleit a Revolut: a fintech-szolgáltató magyarországi fióktelepének elindulásával a hazai felhasználók számlái immár magyar bankszámlaszámot és helyi IBAN-azonosítót kapnak – számolt be a Pénzcentrum.

A változás nem csupán technikai jellegű. A Revolut közlése szerint a magyar ügyfelek számláira mostantól a magyar pénzügyi jogszabályok vonatkoznak, miközben a korábban alkalmazott litván szabályozás hatályát veszti.