Fontos változás a Revolutnál: mostantól új szabályok szerint működnek a számlák

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Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A készpénzfelvételi lehetőségek is kedvezőbbé válnak.
Jelentős változásról értesítette ügyfeleit a Revolut: a fintech-szolgáltató magyarországi fióktelepének elindulásával a hazai felhasználók számlái immár magyar bankszámlaszámot és helyi IBAN-azonosítót kapnak – számolt be a Pénzcentrum.
A változás nem csupán technikai jellegű. A Revolut közlése szerint a magyar ügyfelek számláira mostantól a magyar pénzügyi jogszabályok vonatkoznak, miközben a korábban alkalmazott litván szabályozás hatályát veszti.
A számlák működése felett emellett a Magyar Nemzeti Bank is korlátozott felügyeletet gyakorol.
Az átállás a mindennapi bankolást is egyszerűbbé teheti. A felhasználók közvetlenül Revolut-számlájukra kérhetik fizetésüket, belföldi forintutalásokat indíthatnak, közüzemi számlákat fizethetnek be, valamint csoportos beszedési megbízásokat is beállíthatnak.
A társaság szerint a készpénzfelvételi lehetőségek is kedvezőbbé válnak, mivel magasabb díjmentes készpénzfelvételi keret érhető el. Ugyanakkor az ATM-eket üzemeltető szolgáltatók továbbra is felszámíthatnak saját díjakat.
A Revolut azt is közölte, hogy már zökkenőmentesen működik az azonnali forintalapú fizetés, a közeljövőben pedig további szolgáltatásokkal – köztük a qvik rendszerrel és a fizetési kérelemmel – bővülhet a kínálat.
A mindennapi tranzakciók kezelését mostantól a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe végzi, így a számlákra a magyar jog, valamint a hazai pénzmosás elleni szabályozás előírásai vonatkoznak.
Nyitókép illusztráció. Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP