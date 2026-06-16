Példátlan döntés a FIFA-nál: Trump adhatja át a világbajnoki trófeát

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Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Jócskán eltérnek a megszokott protokolltól.
Szokatlan, a nemzetközi futballban eddig példátlan döntést hozhatott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA): Donald Trump amerikai elnök adhatja át a 2026-os világbajnokság trófeáját a július 19-i döntő után – értesült a brit Talksport.
A lap információi szerint a FIFA hozzájárult ahhoz, hogy a hagyományos protokollt felülírva ne Gianni Infantino, a szervezet elnöke nyújtsa át a serleget a győztes csapat kapitányának, hanem az Egyesült Államok hivatalban lévő elnöke.
A beszámoló szerint a nemzetközi szövetség a ceremónia részleteit illetően még ennél is rugalmasabb kereteket hagyhatott: nem rögzítették előre azt sem, hogy Donald Trumpnak az átadás után el kell-e hagynia a pódiumot, így elvileg
az amerikai elnök dönthet arról, részt vesz-e a győztes csapat ünneplésén is.
A kérdés nem előzmény nélküli. A tavalyi klubvilágbajnoki döntő után Trump az éremátadást és a trófea-ceremóniát követően is a színpadon maradt a Chelsea játékosai mellett, ami jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki, és vitákat indított a protokoll betartásáról.
A mostani döntés így sokak szerint tovább erősítheti azt a narratívát, hogy a 2026-os világbajnokság – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez – nem csupán sportesemény, hanem komoly politikai figyelem középpontjában álló globális színpad is lehet.
A döntőt New Jersey-ben rendezik, a finálén várhatóan mindhárom rendező ország vezetői jelen lesznek. A FIFA egyelőre nem hozta nyilvánosságra a díjátadó ceremónia végleges forgatókönyvét.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Shawn Thew