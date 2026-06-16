Példátlan döntés a FIFA-nál: Trump adhatja át a világbajnoki trófeát

Szokatlan, a nemzetközi futballban eddig példátlan döntést hozhatott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA): Donald Trump amerikai elnök adhatja át a 2026-os világbajnokság trófeáját a július 19-i döntő után – értesült a brit Talksport.

A lap információi szerint a FIFA hozzájárult ahhoz, hogy a hagyományos protokollt felülírva ne Gianni Infantino, a szervezet elnöke nyújtsa át a serleget a győztes csapat kapitányának, hanem az Egyesült Államok hivatalban lévő elnöke.