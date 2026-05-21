Gyerekeket használnak gyilkosságokra a svéd migránsbandák

Ez azokra az ügyekre vonatkozik majd, amelyeknél a bűncselekmény legalább négy év szabadságvesztéssel büntethető.
Az elektronikus karkötők bevezetése ugyanakkor komoly vitát váltott ki. Gyermekjogi szervezetek, a svéd bűnmegelőzési tanács, valamint az UNICEF is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az intézkedés sértheti a gyermekek szabadságjogait. A kritikusok szerint különösen érzékeny kérdés, hogy a hatóságok milyen alapon, milyen ellenőrzés mellett és mennyi ideig alkalmazhatnának ilyen megfigyelést kiskorúakkal szemben. A svéd rendőrségnek 2025 októbere óta már arra is lehetősége van, hogy lehallgassa a 15 év alatti gyermekek elektronikus kommunikációját. A mostani javaslat tehát egy szélesebb, a fiatalkorúakhoz kötődő bűnözés visszaszorítását célzó kormányzati csomag része.
Waltersson Gronvall szerint azonban a kormány nem büntetni, hanem megvédeni akarja azokat a gyerekeket, akik a bűnszervezetek közelébe kerülnek. Mint fogalmazott, amikor egy gyermeknél fennáll a veszélye annak, hogy súlyos bűnözők befolyása alá kerül, az államnak több eszközre van szüksége a beavatkozáshoz. A miniszter szerint az elektronikus megfigyelés különösen súlyos helyzetekben segíthet időben megtörni egy romboló mintát, és biztosítani a gyermek biztonságát.