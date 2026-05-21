Gyerekeket használnak gyilkosságokra a svéd migránsbandák

a bűnszervezetek kiskorúakat használnak fel gyilkosságokhoz és más erőszakos bűncselekményekhez.

A bandák pontosan tudják, hogy a gyermekek büntetőjogi felelősségre vonhatósága korlátozott, ezért sokszor őket küldik előre a legsúlyosabb ügyekben is.

A tervek szerint a hatóságok 13 éves kortól rendelhetnék el az elektronikus karkötők viselését. A kormány becslése alapján kezdetben mintegy 50-100 fiatalt érinthetne az intézkedés. A karkötők segítségével azt ellenőriznék, hogy az érintett gyermekek betartják-e a szociális szolgálatok által előírt kijárási korlátozásokat. Camilla Waltersson Gronvall szociális ügyekért felelős miniszter szerint az eszközt nem bokaperecként, hanem inkább karórára vagy hétköznapi karkötőre emlékeztető formában alakítanák ki. A cél az lenne, hogy a megfigyelés ne legyen annyira feltűnő és megbélyegző, mint a már elítélt bűnözőknél alkalmazott elektronikus nyomkövetők esetében.