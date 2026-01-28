Ft
zöldpárt Németország késelés migránsbűnözés

Arcpirító: a német liberális politikus a fehéreket hibáztatja a késeléses támadásokért

2026. január 28. 17:00

A német Zöldpárt egykori ifjúsági vezetője újabb videóval borzolta a kedélyeket, amelyben teljesen szembemegy a bűnügyi statisztikákkal és a hétköznapi tapasztalatokkal. Szerinte a német vasútállomásokon nem a migráns elkövetőkkel van probléma, hanem a fehér férfiakkal, akiket meg kellene regulázni.

2026. január 28. 17:00
null

Egy videóban fejtette ki véleményét Jette Nietzard, a német Zöldpárt volt ifjúsági vezetője, aki szerint a késeléses támadások elkövetői kizárólag fehér bőrűek. Állítása szerint a berlini metróállomásokon zajló ellenőrzések teljesen rossz irányba mennek, mert nem a migráns hátterű elkövetőket, hanem az őslakos németeket kellene célba venni.

Nietzard érvelése szerint szélsőjobboldali kiadványok ösztönzik a fehér férfiakat arra, hogy önvédelem címén kést hordjanak maguknál, miközben a rendőrség szerinte indokolatlanul az idegeneket ellenőrzi. A megszólalás a Remix beszámolója szerint még saját pártján belül is felháborodást váltott ki, mivel teljesen elszakad a dokumentált tényektől.

Migráns bűnözés a számok tükrében

A németországi tartományok statisztikái épp az ellenkezőjét mutatják annak, amit a zöld politikus állít. Több szövetségi tartományban az ismert késeléses bűncselekmények gyanúsítottjainak több mint fele külföldi. Észak-Rajna–Vesztfáliában például ez az arány 51 százalék, miközben a német állampolgárságú gyanúsítottak jelentős része is migrációs hátteret sejtető névvel szerepel az adatokban.

A közösségi közlekedésre szűkítve a képet még beszédesebb a helyzet: a bűncselekmények közel kétharmadát külföldiek követik el, miközben a lakosságon belüli arányuk töredéke ennek. 

A rendőrségi szakszervezetek szerint ez már nem elszigetelt jelenség, hanem a tömeges bevándorlással összefüggő közbiztonsági válság.

A statisztikák mellett az áldozatok tapasztalatai is cáfolják Nietzard narratíváját. Egy 2023-as vonatos késelésben egy palesztin migráns ölte meg véletlenszerűen egy fiatal lányt és annak barátját. Az áldozat édesapja azóta több száz, hasonló tragédiát átélt családdal áll kapcsolatban, és beszámolói szerint a mintázat szinte mindig ugyanaz: 

az elkövető, a fegyver és az események menete is kísértetiesen ismétlődik.

Miközben a rendőrség jogilag nem végezhet bőrszín vagy származás szerinti ellenőrzéseket, Nietzard éppen ezt követelné – csak éppen fordított előjellel, kizárólag fehér férfiakat célba véve.

Nyitókép: Daniel ROLAND / AFP

