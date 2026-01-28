Arcpirító: a német liberális politikus a fehéreket hibáztatja a késeléses támadásokért

Egy videóban fejtette ki véleményét Jette Nietzard, a német Zöldpárt volt ifjúsági vezetője, aki szerint a késeléses támadások elkövetői kizárólag fehér bőrűek. Állítása szerint a berlini metróállomásokon zajló ellenőrzések teljesen rossz irányba mennek, mert nem a migráns hátterű elkövetőket, hanem az őslakos németeket kellene célba venni.

Nietzard érvelése szerint szélsőjobboldali kiadványok ösztönzik a fehér férfiakat arra, hogy önvédelem címén kést hordjanak maguknál, miközben a rendőrség szerinte indokolatlanul az idegeneket ellenőrzi. A megszólalás a Remix beszámolója szerint még saját pártján belül is felháborodást váltott ki, mivel teljesen elszakad a dokumentált tényektől.