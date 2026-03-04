Ft
03. 04.
szerda
afd afd betiltás szélsőjobbozás Németország SPD CDU AfD Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal CSU CDU/CSU

Hiába a bírósági ítélet, hogy nem szélsőjobboldali a párt: nem száll le a titkosszolgálat az AfD-ről

2026. március 04. 16:43

A német kormány és a baloldal is napirenden tartaná a betiltásukat.

2026. március 04. 16:43
null

Hiába vélte úgy az Alternatíva Németországnak (AfD) párt vezetése, hogy a kölni közigazgatási bíróság döntése gyakorlatilag lezárta a párt betiltásáról szóló vitát, a német kormány másképp értelmezi a döntést – írja a Beck. A lap szerint a szolgálatok továbbra is célkeresztben tartják a jobboldali politikai formációt, és a németországi baloldal sem tett le a megsemmisítésükről.

A párt vezetése komoly jogi sikernek tekinti a bírósági döntést. Daniel Tapp, Alice Weidel AfD-társelnök szóvivője szerint az ítélet is azt bizonyítja, hogy a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal jelentései jogilag nem állják meg a helyüket:

Az alkotmányvédelem összecsapott, felületes szakvéleményei nem elegendők egy jogilag megalapozott bizonyításhoz.”

Tovább figyelik a pártot

Azonban úgy tűnik, hogy az AfD politikusai még nem lélegezhetnek fel, hiába tisztázták a pártot a szélsőségesség vádja alól.

Markus Frohnmaier, az AfD Bundestag-frakciójának helyettes vezetője ugyan felszólította a belügyminisztériumot, hogy azonnal szüntessen meg minden ellenük irányuló megfigyelést, egyelőre nem úgy tűnik, hogy Friedrich Merz kabinetje a valóságban túl sokat adna az általuk politikai bunkósbotként használt jogállamiság kritériumaira.

A német kormány ugyanis másképp értelmezi a döntést.

Alexander Dobrindt belügyminiszter szerint a bíróság világossá tette, hogy az AfD-n belül valóban léteznek a demokratikus rend ellen irányuló törekvések, még ha ezek nem is határozzák meg az egész párt működését.

Ezért az AfD megfigyelés alatt marad”

– jelentette ki a CSU politikusa.

A betiltás kérdése még nem dőlt el

Úgy tűnik, maguk a titkosszolgálatok sem sokat törődnek a számukra előnytelen ítélettel. Bár a kölni bíróság megtiltotta, hogy az alkotmányvédelem továbbra is „bizonyítottan szélsőjobboldali” szervezetként kezelje az AfD-t, fenntartják a párttal szemben foganatosított intézkedéseket, mivel az alkotmányvédelem szerint

még nem zárult le a per érdemi szakasza.

A párt ügyvédje, Ralf Höcker ugyanakkor úgy értékelte a döntést, hogy az „gyakorlatilag lezárja” az AfD betiltásáról szóló vitát. Kollégája, Carsten Brennecke még erősebben fogalmazott:

szerinte a határozat „szöget jelent egy esetleges betiltási eljárás koporsójában”.

Az ideológiai ellenoldal sem tágít

A baloldali pártok sem hajlandóak elengedni az AfD esetleges betiltásának lehetőségét. Tim Klüssendorf, az SPD főtitkára úgy fogalmazott:

A pártbetiltási eljárás ezzel a döntéssel nem került le az asztalról.”

A német jog szerint egy ilyen eljárást kizárólag a Szövetségi Alkotmánybíróság folytathat le, és azt csak

  • a kormány,
  • a Bundestag vagy
  • a Bundesrat

kezdeményezheti. Egyelőre azonban egyik intézményben sincs többségi támogatása egy ilyen lépésnek.

A tartományokban csapódhat le a vita

A cikk szerint a betiltási szándék szövetségi szintű akadozásával egyre inkább a tartományi AfD-szervezetekre terelődhet a politikai nyomás. Bár az országos pártot egyelőre nem minősíthetik szélsőjobboldalinak, a Beck emlékeztet, hogy több tartomány alkotmányvédelmi szerve már megtette ezt a saját régiójában.

Így például

  • Türingiában,
  • Szász-Anhaltban,
  • Szászországban,
  • Brandenburgban és
  • Alsó-Szászországban

az AfD tartományi szervezeteit „szélsőjobboldaliként” tartják nyilván a hatóságok.

Georg Maier türingiai belügyminiszter szerint ezért akár egy részleges pártbetiltás is szóba kerülhet, ugyanakkor a tartományi szervezetek betiltását is csak a Szövetségi Alkotmánybíróság vizsgálhatja.

Peter M. Huber volt alkotmánybíró szerint sem kizárt egy ilyen lépés, bár hangsúlyozta: erre még nincs kialakult joggyakorlat Németországban.

***

Fotó: JENS SCHLUETER / AFP

 

Jose
2026. március 04. 17:24
A germán nácik már csak ilyenek. Ha valamit elhatároznak, azt tűzön vízen át végrehajtják. Aljas, mocskos rohadékok, csak ezt lehet rájuk mondani.
Válasz erre
2
0
macskusz-4
2026. március 04. 17:12
Vannak szimpatikus leszbikusok is.
Válasz erre
1
0
macskusz-4
2026. március 04. 17:10
A realista szemlélet leküzdi az ideologisztikus liberálist. Pl. Hódítás: nem értékalapon kell geopolitikai érdeket érvényesíteni- demokrácia , és LMBTQ exporttal, hanem érdekalapon. És így hatékony is- lásd.Grönland, Venezuela, stb. Nem kell a liberális sokszínűség, a párizsi, berlini vuduvallásig, és krokodilvallásig, európában. Kulturkörökben kell gondolkodni, nem világplázában.
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. március 04. 17:04
Azért csesztetik őket, mert opponálják a libsi- Fukuyama- USADemokrata párt téveszméit. Az ún. Nyílt társadalmat, az ún.értékalapú külpolitikát( külpol. mindig érdekalapú a valóságban)a nemzeti érdek libsi tagadását az emberiségre hivatkozva: a nemzeti érdek mindig dominál a valóságban:EMBERISÉG ilyen kontextusban nem létezik. Tehát az AFD realista szemléletű. Mint Trump papa.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!