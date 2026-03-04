Hiába a bírósági ítélet, hogy nem szélsőjobboldali a párt: nem száll le a titkosszolgálat az AfD-ről

Hiába vélte úgy az Alternatíva Németországnak (AfD) párt vezetése, hogy a kölni közigazgatási bíróság döntése gyakorlatilag lezárta a párt betiltásáról szóló vitát, a német kormány másképp értelmezi a döntést – írja a Beck. A lap szerint a szolgálatok továbbra is célkeresztben tartják a jobboldali politikai formációt, és a németországi baloldal sem tett le a megsemmisítésükről.

A párt vezetése komoly jogi sikernek tekinti a bírósági döntést. Daniel Tapp, Alice Weidel AfD-társelnök szóvivője szerint az ítélet is azt bizonyítja, hogy a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal jelentései jogilag nem állják meg a helyüket: