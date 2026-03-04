Hiába a bírósági ítélet, hogy nem szélsőjobboldali a párt: nem száll le a titkosszolgálat az AfD-ről

Történelmi fordulat Németországban: nagy győzelmet aratott az AfD
Az Alkotmányvédelmi Hivatal érvei nem bizonyultak elegendőnek.
A német kormány és a baloldal is napirenden tartaná a betiltásukat.
Hiába vélte úgy az Alternatíva Németországnak (AfD) párt vezetése, hogy a kölni közigazgatási bíróság döntése gyakorlatilag lezárta a párt betiltásáról szóló vitát, a német kormány másképp értelmezi a döntést – írja a Beck. A lap szerint a szolgálatok továbbra is célkeresztben tartják a jobboldali politikai formációt, és a németországi baloldal sem tett le a megsemmisítésükről.
A párt vezetése komoly jogi sikernek tekinti a bírósági döntést. Daniel Tapp, Alice Weidel AfD-társelnök szóvivője szerint az ítélet is azt bizonyítja, hogy a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal jelentései jogilag nem állják meg a helyüket:
Az alkotmányvédelem összecsapott, felületes szakvéleményei nem elegendők egy jogilag megalapozott bizonyításhoz.”
Azonban úgy tűnik, hogy az AfD politikusai még nem lélegezhetnek fel, hiába tisztázták a pártot a szélsőségesség vádja alól.
Markus Frohnmaier, az AfD Bundestag-frakciójának helyettes vezetője ugyan felszólította a belügyminisztériumot, hogy azonnal szüntessen meg minden ellenük irányuló megfigyelést, egyelőre nem úgy tűnik, hogy Friedrich Merz kabinetje a valóságban túl sokat adna az általuk politikai bunkósbotként használt jogállamiság kritériumaira.
A német kormány ugyanis másképp értelmezi a döntést.
Alexander Dobrindt belügyminiszter szerint a bíróság világossá tette, hogy az AfD-n belül valóban léteznek a demokratikus rend ellen irányuló törekvések, még ha ezek nem is határozzák meg az egész párt működését.
Ezért az AfD megfigyelés alatt marad”
– jelentette ki a CSU politikusa.
Friedrich Merz német kancellár egy év alatt sem hozta el a rendet, amellyel kampányolt: a migráció, a közbiztonság és a gazdaság ügyében hiába van diagnózis, megoldás nincs.
Úgy tűnik, maguk a titkosszolgálatok sem sokat törődnek a számukra előnytelen ítélettel. Bár a kölni bíróság megtiltotta, hogy az alkotmányvédelem továbbra is „bizonyítottan szélsőjobboldali” szervezetként kezelje az AfD-t, fenntartják a párttal szemben foganatosított intézkedéseket, mivel az alkotmányvédelem szerint
még nem zárult le a per érdemi szakasza.
A párt ügyvédje, Ralf Höcker ugyanakkor úgy értékelte a döntést, hogy az „gyakorlatilag lezárja” az AfD betiltásáról szóló vitát. Kollégája, Carsten Brennecke még erősebben fogalmazott:
szerinte a határozat „szöget jelent egy esetleges betiltási eljárás koporsójában”.
A legújabb felmérések szerint a németek egyre elégedetlenebbek a kancellár teljesítményével.
A baloldali pártok sem hajlandóak elengedni az AfD esetleges betiltásának lehetőségét. Tim Klüssendorf, az SPD főtitkára úgy fogalmazott:
A pártbetiltási eljárás ezzel a döntéssel nem került le az asztalról.”
A német jog szerint egy ilyen eljárást kizárólag a Szövetségi Alkotmánybíróság folytathat le, és azt csak
kezdeményezheti. Egyelőre azonban egyik intézményben sincs többségi támogatása egy ilyen lépésnek.
A terrorfenyegetések közepette a hatóságok inkább amiatt aggódnak, hogy az AfD csúnya szavakat használ: mint a „kés-dzsihád” vagy az „útlevélnémetek”.
A cikk szerint a betiltási szándék szövetségi szintű akadozásával egyre inkább a tartományi AfD-szervezetekre terelődhet a politikai nyomás. Bár az országos pártot egyelőre nem minősíthetik szélsőjobboldalinak, a Beck emlékeztet, hogy több tartomány alkotmányvédelmi szerve már megtette ezt a saját régiójában.
Így például
az AfD tartományi szervezeteit „szélsőjobboldaliként” tartják nyilván a hatóságok.
Georg Maier türingiai belügyminiszter szerint ezért akár egy részleges pártbetiltás is szóba kerülhet, ugyanakkor a tartományi szervezetek betiltását is csak a Szövetségi Alkotmánybíróság vizsgálhatja.
Peter M. Huber volt alkotmánybíró szerint sem kizárt egy ilyen lépés, bár hangsúlyozta: erre még nincs kialakult joggyakorlat Németországban.
Történelmi esély előtt áll a párt.
Fotó: JENS SCHLUETER / AFP