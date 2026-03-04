Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
torpedó Irán hajó Egyesült Államok

A második világháború óta nem történt ilyen: torpedóval lőttek szét az amerikaiak egy iráni hajót (VIDEÓ)

2026. március 04. 16:11

Legkevesebb 80 ember meghalt.

2026. március 04. 16:11
null

Az amerikai védelmi minisztérium tette közzé azt a felvételt, amelyen az látható, amint egy torpedó eltalál egy iráni hadihajót Srí Lanka közelében. Srí Lanka külügyminiszter-helyettese szerint legalább 80 ember halt meg az Indiai-óceánon történt támadásban – írja a SkyNews.

A miniszter elmondása szerint a hajó a kelet-indiai kikötőből tartott vissza Iránba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Pete Hegseth, az amerikai védelmi miniszter szerint az amerikai támadás

a második világháború óta az első példa rá, hogy torpedóval süllyesszenek el egy ellenséges hajót.”

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/SkyNews

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
macskusz-4
2026. március 04. 18:02
A Trump stratégia komplex. Nem a tiszás Forsthoffer Ági szint. Neki annyi fő szempont, hogy a Margarétában több vendég legyen, mint a csaknem szemközti Hotel Füredben.
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. március 04. 17:55
A papa( Trump) ujraiparosítja az USA- t.. ..ehhez kell az energia. Így nem omlik össze a dollár. Ez nem is lenne jó a világnak(.a dollár összeomlása). Tehát ilyen racionális célokról van szó. Nem hebehurgya agresszióról. Nem a jó Mari néni szintjén kell ezt nézni.
Válasz erre
0
2
canadian-deportable
2026. március 04. 17:55
Az USA-t Európa söpredéke hozta létre, olyan is.
Válasz erre
5
0
macskusz-4
2026. március 04. 17:49
Sem az orosz, sem Kína nem fog ténylegesen beavatkozni. Kaptak saját befolyási területet. Pl Kína egyesítheti a 2 koreát, Vlagyimír megkapja Ukrajna egy jel.részét, illetve bizonyos iraki, és csendes- óceáni erőforrásokat( közösen USA vállalatokkal.De északi sarki erőforrásokat is, szintén USA vállalattal közösen. Ezek fejében ejti a siita rendszer védelmét.
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!