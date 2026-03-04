A második világháború óta nem történt ilyen: torpedóval lőttek szét az amerikaiak egy iráni hajót (VIDEÓ)

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.
Legkevesebb 80 ember meghalt.
Az amerikai védelmi minisztérium tette közzé azt a felvételt, amelyen az látható, amint egy torpedó eltalál egy iráni hadihajót Srí Lanka közelében. Srí Lanka külügyminiszter-helyettese szerint legalább 80 ember halt meg az Indiai-óceánon történt támadásban – írja a SkyNews.
A miniszter elmondása szerint a hajó a kelet-indiai kikötőből tartott vissza Iránba.
Pete Hegseth, az amerikai védelmi miniszter szerint az amerikai támadás
a második világháború óta az első példa rá, hogy torpedóval süllyesszenek el egy ellenséges hajót.”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/SkyNews