Amerika hadügyminisztere kitálalt: Irán megpróbálta megölni Donald Trumpot

Lecsapott Trump haragja Iránra: irgalmatlan pusztítást vitt végbe az amerikai hadsereg
Közel másfél tucat hadihajót és a csúcskategóriás iráni tengeralattjárót is kivégezték.
Az Egyesült Államoknak sikerült kiiktatni az iráni terrorista szerv vezetőjét.
Az Egyesült Államok megölte annak az iráni egységnek a parancsnokát, amely a vádak szerint merényletet tervezett Donald Trump ellen – írta meg Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kijelentésére hivatkozva a Portfolio.
„Tegnap levadásztuk ás megöltük annak az egységnek a parancsnokát, amely megpróbálta megölni Donald Trumpot”– jelentette be Hegseth.
A miniszter ugyanakkor nem részletezte, hogy a feltételezett merényletkísérletre hol és milyen körülmények között került volna sor.
Hegseth arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok hadereje elsüllyesztett egy iráni hadihajót Sri Lanka közelében, továbbá közlése szerint Washington várhatóan még a héten teljes mértékben átveszi az ellenőrzést az iráni légtér felett. Hozzátette: az amerikai haderő fokozni fogja az Irán elleni katonai műveletek intenzitását, a jelenlegi hadműveleti fókusz pedig az ország központi területeire irányul.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
