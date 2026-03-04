Ft
Amerika hadügyminisztere kitálalt: Irán megpróbálta megölni Donald Trumpot

2026. március 04. 15:52

Az Egyesült Államoknak sikerült kiiktatni az iráni terrorista szerv vezetőjét.

2026. március 04. 15:52
Az Egyesült Államok megölte annak az iráni egységnek a parancsnokát, amely a vádak szerint merényletet tervezett Donald Trump ellen – írta meg Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kijelentésére hivatkozva a Portfolio.

„Tegnap levadásztuk ás megöltük annak az egységnek a parancsnokát, amely megpróbálta megölni Donald Trumpot”– jelentette be Hegseth.

A miniszter ugyanakkor nem részletezte, hogy a feltételezett merényletkísérletre hol és milyen körülmények között került volna sor.

Hegseth arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok hadereje elsüllyesztett egy iráni hadihajót Sri Lanka közelében, továbbá közlése szerint Washington várhatóan még a héten teljes mértékben átveszi az ellenőrzést az iráni légtér felett. Hozzátette: az amerikai haderő fokozni fogja az Irán elleni katonai műveletek intenzitását, a jelenlegi hadműveleti fókusz pedig az ország központi területeire irányul.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deportable
2026. március 04. 18:01
Az USA-t Európa söpredéke hozta létre, olyan is.
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. március 04. 18:00
Az USA is megpróbálta, de csak a fülét találta el.
Válasz erre
1
0
cserresznye
2026. március 04. 17:59
Sajnálom, senkinek a halálát nem kívánom, de: minden teketória nélkül célzott gyílkosságokat hajt végre Amerika, és Izrael.Ez tény, és nem most kezdték. Gondoljunk azokra az atomtudósokra, akiket hidegvérrel megyílkoltak . Akkor miért világraszóló hír ez, és amúgy semmivel nincs alátámasztva, hogy az ellenfél is ennyi gyílkosság után szintén ezt tűzi célul.-Még egyszer ezzel nem kívánom senki halálát, de ki is mondta: szemet szemért, fogat fogért.
Válasz erre
2
0
pctroll
2026. március 04. 17:18
Egy venezuealai meg le akarta verni a baseball sapkát Trump fejéről. Mondták.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!