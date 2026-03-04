Orbán Viktor Rónai Egonnál a háború miatt külföldön rekedt magyarok kimentéséről: Ki kell várni a megfelelő pillanatot (ÉLŐ)

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.
Cikkünk frissül.
„Mérleg Rónai Egonnal. A második menet” – írja Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Az iráni háború miatt közel tízezer magyar rekedt küföldön. Jordániából elkezdődtek a hazaszállítások, de más tésgekből hz lehet-e szállítani őket? Erre vonatkozott az ATV műsorvezetőjének első kérdése.
Orbán Viktor elmondta, Jordániából könnyebb megoldani a hazaszállítást, mint az öböl menti országokból, mert ott nagyon gyorsan változik a helyzet.
Az abszolút szempont a biztonság, senkit nem szeretnének úgy kihozni, hogy terrortámadás áldozata legyen a kimentés közben.
Stratégiai nyuglomra van szükség, ki kell várni a megfelelő pillanatot – mondta a kormányfő.
Azzal kapcsolatban, hogy Donal Trump kormányzásának kezdete óta az USA Venezuelát és Iránt is megtámadta, Orbán Viktor kifejtette, az amerikai elnök fejében Irán a mostnai légicsapásokat megelőzően is lényegében háborús gócpontnak minősült,
mert onnan támogatják azokat a terrorista csoportokat, amelyek a Közel-Keleten rendkívül sok bajt, szenvedést, fegyverest konfliktust okoznak. Tehát
Trump nem úgy gondol magára, mint aki háborút indított, hanem mint aki fölszámol egy háborús gócot és hasonóan gondolkodott Venezueláról is.
„Egyelőre az ő igénye legalábbis a Nobel-békedíjra szerintem állandó” – fogalmazott.
Orbán Viktor szerint az a végén derül ki, hogy Trump a béke felé tett-e lépéseket. Ha a megelőző csapások után a helyzet jobb lesz, mint azelőtt, akkor igen.
A magyar kormányfő azt is elárulta, ő elmondta Trumpnak erről véleményét, de úgy tűnik, nem volt kellően meggyőző, mert láthatóan nem az lett, amit tanácsolt neki. Orbán Viktor ugyanis azt tanácsolta, hogy az utolsó pillanatig próbáljon tágyalni, és ha lehet, egyezzen meg.
A magyar kormányfő az amerikai elnök kérdésére azzal érvelt, hogy látta azokat a katonai konfliktusokat, ahol óriási erőfölény volt az amerikai oldalon és mégis beleszorultak.
Orán Viktor a műsorvezető kérdésére kijelentette, a magyar kormány közvetlenül a támadás megindításáról semmilyen értesítést nem kapott.
Azóta beszéltem az orosz elnökkel, az azerbajdzsáni elnökkel, a katari emírrel és az Emirátusok első emberével, a sejkkel, és kérdeztem, hogy ők kaptak-e.
Mondjuk az oroszokat gondoltam, hogy nem, de a nekem adott válaszokból az derült ki, hogy a térségben levő, érintett országok sem kaptak konkrét előzetes információt”.
Cikkünk frissül.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala