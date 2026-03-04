Orbán Viktor Rónai Egonnál a háború miatt külföldön rekedt magyarok kimentéséről: Ki kell várni a megfelelő pillanatot (ÉLŐ)

„Egyelőre az ő igénye legalábbis a Nobel-békedíjra szerintem állandó” – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint az a végén derül ki, hogy Trump a béke felé tett-e lépéseket. Ha a megelőző csapások után a helyzet jobb lesz, mint azelőtt, akkor igen.

A magyar kormányfő azt is elárulta, ő elmondta Trumpnak erről véleményét, de úgy tűnik, nem volt kellően meggyőző, mert láthatóan nem az lett, amit tanácsolt neki. Orbán Viktor ugyanis azt tanácsolta, hogy az utolsó pillanatig próbáljon tágyalni, és ha lehet, egyezzen meg.

A magyar kormányfő az amerikai elnök kérdésére azzal érvelt, hogy látta azokat a katonai konfliktusokat, ahol óriási erőfölény volt az amerikai oldalon és mégis beleszorultak.

Orán Viktor a műsorvezető kérdésére kijelentette, a magyar kormány közvetlenül a támadás megindításáról semmilyen értesítést nem kapott.