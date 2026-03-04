Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Fradi Braga Ferencváros Aston Villa FTC

Ez egyszer már bejött: nagyon leírták a Ferencvárost

2026. március 04. 15:17

Ismét elvégezték a számításokat. A Ferencvárost nagyon leírják az Európa-ligában.

2026. március 04. 15:17
null

A Football Meets Data (FMD) adatalapú szimulációs számításai szerint a nyolcaddöntőbe jutó 16 csapat közül a Ferencvárosnak van a legkevesebb esélye megnyerni a sorozatot.

Erre csupán 0,2 százalékot adnak. A Ferencváros a 15 együttesből hárommal küzdött meg az alapszakaszban, a Genket idegenben legyőzte, a Panathinaikosszal itthon ikszelt, míg a Nottingham Forest vendégeként kikapott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Bár a Fradi végső győzelmét tartják a legvalószínűtlenebbnek, a negyeddöntőbe jutás szempontjából nem tették az utolsó helyre. A Braga ellen 24 százalékot adnak a továbbjutására, ennél kevesebb esélyt a Panathinaikosznak (22 százalék) és a Lille-nek (17 százalék) is adnak a párharcában. Előbbi a Betisszel játszik, utóbbi a végső győzelemre legnagyobb esélyesnek tartott Aston Villával.

Ha a Fradi továbbmenne, a Panathinaikosz–Betis párharcának győztesével játszana a legjobb négybe kerülésért – a magyar csapat elődöntőbe jutására öt százalék esélyt látnak.

Az már a sorsolás előtt biztos volt, hogy a Ferencvárosnak portugál ellenfele lesz a nyolcaddöntőben
Az már a sorsolás előtt biztos volt, hogy a Ferencvárosnak portugál ellenfele lesz a nyolcaddöntőben (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Azzal, hogy a Braga a Fradit kapta és nem a Stuttgartot, 17 százalékkal nőtt az esélye a negyeddöntőbe kerülésre, a végső győzelem tekintetében pedig két százalékkal áll jobban.

Bár az Aston Villa esélyei csökkentek a sorsolás után, így is az Európa-liga főesélyesének számít, több mint háromszor annyi esélyt adnak a diadalára (35 százalék), mint a második legesélyesebbnek tartott Betisére (11 százalék).

A Ferencváros már okozott meglepetést

A Fradit nem először írják le a sorozatban: az alapszakasz kezdete előtt is elvégezték a számításokat, akkor az Opta szuperszámítógépe az erősorrendjében az első 20-ba se tette be – az mostanra már biztos, hogy legrosszabb esetben is a legjobb 16 között zár.

A Ferencváros–Braga mérkőzést március 12-én, 21 órakor rendezik a Groupama Arénában, míg a portugáliai visszavágót március 18-án, 16 óra 30-kor.

Ezt is ajánljuk a témában


Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!