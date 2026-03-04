Ez egyszer már bejött: nagyon leírták a Ferencvárost

„Ami vele történt, az össze tudja törni az embert” – Hajdu Attila a Mandinernek
Nem fukarkodott a dicséretekkel.
Ismét elvégezték a számításokat. A Ferencvárost nagyon leírják az Európa-ligában.
A Football Meets Data (FMD) adatalapú szimulációs számításai szerint a nyolcaddöntőbe jutó 16 csapat közül a Ferencvárosnak van a legkevesebb esélye megnyerni a sorozatot.
Erre csupán 0,2 százalékot adnak. A Ferencváros a 15 együttesből hárommal küzdött meg az alapszakaszban, a Genket idegenben legyőzte, a Panathinaikosszal itthon ikszelt, míg a Nottingham Forest vendégeként kikapott.
Bár a Fradi végső győzelmét tartják a legvalószínűtlenebbnek, a negyeddöntőbe jutás szempontjából nem tették az utolsó helyre. A Braga ellen 24 százalékot adnak a továbbjutására, ennél kevesebb esélyt a Panathinaikosznak (22 százalék) és a Lille-nek (17 százalék) is adnak a párharcában. Előbbi a Betisszel játszik, utóbbi a végső győzelemre legnagyobb esélyesnek tartott Aston Villával.
Ha a Fradi továbbmenne, a Panathinaikosz–Betis párharcának győztesével játszana a legjobb négybe kerülésért – a magyar csapat elődöntőbe jutására öt százalék esélyt látnak.
Azzal, hogy a Braga a Fradit kapta és nem a Stuttgartot, 17 százalékkal nőtt az esélye a negyeddöntőbe kerülésre, a végső győzelem tekintetében pedig két százalékkal áll jobban.
Bár az Aston Villa esélyei csökkentek a sorsolás után, így is az Európa-liga főesélyesének számít, több mint háromszor annyi esélyt adnak a diadalára (35 százalék), mint a második legesélyesebbnek tartott Betisére (11 százalék).
A Fradit nem először írják le a sorozatban: az alapszakasz kezdete előtt is elvégezték a számításokat, akkor az Opta szuperszámítógépe az erősorrendjében az első 20-ba se tette be – az mostanra már biztos, hogy legrosszabb esetben is a legjobb 16 között zár.
A Ferencváros–Braga mérkőzést március 12-én, 21 órakor rendezik a Groupama Arénában, míg a portugáliai visszavágót március 18-án, 16 óra 30-kor.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA
