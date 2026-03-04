Ez egyszer már bejött: nagyon leírták a Ferencvárost

A Football Meets Data (FMD) adatalapú szimulációs számításai szerint a nyolcaddöntőbe jutó 16 csapat közül a Ferencvárosnak van a legkevesebb esélye megnyerni a sorozatot.

Erre csupán 0,2 százalékot adnak. A Ferencváros a 15 együttesből hárommal küzdött meg az alapszakaszban, a Genket idegenben legyőzte, a Panathinaikosszal itthon ikszelt, míg a Nottingham Forest vendégeként kikapott.