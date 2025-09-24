Nem a szuperszámítógépen, hanem a játékosokon múlik – ennyi esélye van továbbjutni a Fradinak az Európa-ligában

A Fenerbahcéban olyan futballisták léphetnek majd pályára a Ferencváros elleni isztambuli mérkőzésen, mint

a Manchester Citytől idén nyáron megvásárolt kapus, Ederson,

a korábban a Barcelonát is erősítő Nélson Semedo,

a Real Madriddal három BL-t nyerő Marco Asensio,

a marokkói válogatottal 2022-ben világbajnoki negyedik Jusszef en-Nesziri

vagy a Manchester Unitedet is megjáró Fred.

A FERENCVÁROS ÉS EURÓPA-LIGA-ELLENFELEI KERETÉRTÉKE

Nottingham: 566 millió euró

Fenerbahce: 298.13

Genk: 135.5

Salzburg: 130

Rangers: 104.6

Panathinaikosz: 93.4

Ludogorec: 48.85

Viktoria Plzen: 48.38

Ferencváros: 44.18 Forrás: Transfermarkt

RANGERS

A Rangers a skót élvonalba történő 2016-os visszajutása óta csak egyszer – 2021-ben – tudta elhappolni a bajnoki címet ősi ellenlábasa, a Celtic elől. Egyelőre úgy tűnik, nem a mostani szezonban lesz a következő alkalom, amikor a „kékek” újfent letaszítják a trónról glasgow-i riválisukat, az első öt bajnoki meccsükből ugyanis egyet sem nyertek meg (négy döntetlennel és egy vereséggel kezdtek), és jelenleg a tizenkét csapatos liga utolsó előtti helyén állnak.

A Bajnokok Ligája selejtezőjében a Rangers a Panathinaikoszt (3–1-es összesítés) és a Plzent (4–2) is kiejtette, az FC Bruges-zsel szemben viszont bántóan simán, 9–1-es összesítéssel (1–3, 0–6) búcsúzott. Az együttes irányítását a nyáron a 39 esztendős Russell Martin vette át. A keret legértékesebb játékosa a 18 millió euróra becsült Mikey Moore, aki tavaly ősszel még a Tottenham Hotspur színeiben lépett pályára a Groupama Arénában.

Mikey Moore (a kép előterében) ebben a szezonban kölcsönben játszik a Rangersnél (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)

PANATHINAIKOSZ

Görögország egyik kirakatcsapatával, a Panathinaikosszal a jövő év elején találkozik majd a Ferencváros. Az athéni zöldek a legutóbbi idényben hazájuk bajnokságának alapszakaszában a harmadik helyen végeztek, majd a rájátszásban megelőzték városi vetélytársukat, az AEK-et, így végül másodikként zártak, tizenhat ponttal elmaradva az aranyérmes Olympiakosztól.

A Pana a nyáron összesen 34 millió euróért eladta két görög válogatott játékosát, Fotisz Joannidiszt és Jorgosz Vajannidiszt a lisszaboni Sportingnak. Az együttes a BL-selejtező második fordulójában – mint arról fentebb már esett szó – rögtön kiesett a Rangers ellenében, az Európa-ligában azonban a Sahtar Doneck és a Samsunspor kiejtésével feljutott a főtáblára. A bajnokságot egy döntetlennel és egy vereséggel kezdte a gárda, aminek eredményeként a klub menesztette az addigi vezetőedzőt, a portugál Rui Vitóriát. Az Olympiakosz elleni múlt hétvégi rangadón – amelyen a bajnoki címvédő a hosszabbításban mentett pontot (1–1) – már az ideiglenes jelleggel megbízott Hrisztosz Kontisz ült a Pana kispadján.

Panathinaikosz–Olympiakosz 1–1 (2025. szeptember 21.)

NOTTINGHAM FOREST

Az FTC-nek nem lenne tanácsos a legjobb 24 közé jutást az alapszakasz utolsó fordulójára hagyni, amikor a Premier League-ben érdekelt Nottingham Forest vendégeként lép majd pályára. Az 1979-ben és 1980-ban BEK-et nyerő együttes az előző szezonban sokáig a BL-indulásért küzdött az angol bajnokságban, de végül egy ponttal lecsúszott az ötödik helyről, hetedikként végzett, és csak azért szerepelhet az Európa-ligában, mert az FA-kupa-győztes Crystal Palace-t visszasorolta a Konferencia-ligába az európai szövetség.