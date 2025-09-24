Ft
09. 24.
szerda
UEFA Európa-Liga Plzen Fradi Ferencváros FTC

Nem a szuperszámítógépen, hanem a játékosokon múlik – ennyi esélye van továbbjutni a Fradinak az Európa-ligában

2025. szeptember 24. 06:12

Szerdán a második számú nemzetközi kupában, az Európa-ligában is megkezdődnek a főtáblás küzdelmek. A Ferencvárosra nyolc mérkőzés vár az alapszakaszban, az első csütörtökön a Viktoria Plzen ellen.

2025. szeptember 24. 06:12
null
Murányi Domonkos

Ezen a héten a második számú nemzetközi kupában, az Európa-ligában is megkezdődnek a főtáblás küzdelmek: a Ferencvárosi Torna Club csütörtökön hazai pályán a cseh Viktoria Plzennel játssza első mérkőzését a sorozatban. A zöld-fehérek ezt követően sorrendben a belga Genkkel, az osztrák Salzburggal, a bolgár Ludogoreccel, a török Fenerbahcéval, a skót Rangersszel, a görög Panathinaikosszal és az angol Nottinghammel is összecsapnak. Alább röviden bemutatjuk az FTC ellenfeleit, középpontba helyezve azt, hogy a leendő riválisok a mostani idény elején milyen eredményeket értek el.

Ferencváros, FTC, Fradi, Plzen, Viktoria Plzen, Európa-liga
A Plzent februárban itthon megverte a Ferencváros, de a visszavágó után a csehek ünnepelhették a továbbjutást (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)

VIKTORIA PLZEN

Az első ellenfelet, a Viktoria Plzent jól ismerhetik a Ferencvárosnál, hiszen alig több mint fél év telt el azóta, hogy a két csapat legutóbb megmérkőzött egymással. Idén februárban, az Európa-liga egyenes kieséses szakaszának első fordulójában rendezett párharc első meccsén a Fradi itthon Mohammed Abu Fani góljával 1–0-ra legyőzte a cseh együttest, az idegenbeli visszavágón azonban 3–0-s vereséget szenvedett, így a Plzen jutott tovább a nyolcaddöntőbe (amelyben aztán 3–2-es összesítéssel alulmaradt az olasz Lazióval szemben).

A hazai mérkőzés összefoglalója

 

Az akkori találkozókon még a plzeni alakulatot erősítette a brazil szárnyvédő, Cadu, aki a nyáron az FTC-hez igazolt, így ő csütörtökön korábbi csapata ellen léphet pályára.

A 74 éves Miroslav Koubek által irányított Plzen a cseh bajnokság új kiírását nem kezdte kifejezetten jól, a múlt hétvégén rangadót veszített a Sparta Praha vendégeként (1–2), és kilenc forduló után 15 ponttal (4 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség) csak a negyedik helyen áll a tabellán.

A CSEH BAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA
1. Sparta Praha 22 pont
2. Slavia Praha 21
3. Jablonec 21
4. Viktoria Plzen 15

GENK

A második ellenfél a jövő héten a Genk lesz, amellyel a Konferencia-liga 2023–2024-es idényében azonos csoportban szerepelt a Ferencváros. Akkor Belgiumban gól nélküli, Magyarországon pedig 1–1-es döntetlenre végeztek egymással a felek. A budapesti mérkőzésen a vendégek gólját az a Daniel Munoz lőtte, aki aztán bő két hónappal később nyolcmillió euróért a Crystal Palace-hoz igazolt, amelynél hamar alapemberré vált, s idén FA-kupát és angol Szuperkupát (Community Shield) nyert az együttessel.

Ferencváros–Genk 1–1 (2023. november 9.)

 

A Genk az előző idényben a harmadik helyen végzett a belga bajnokságban, az új évadban azonban nem rajtolt jól – az eddigi nyolc ligameccsén két győzelem, két döntetlen és négy vereség a mérlege –, aminek az lehet az egyik oka, hogy a nyáron két nagy értékét, a legutóbbi kiírásban összesen 23 gólt termelő nigériai Tolu Arokodarét (Wolverhampton, 26 millió euró) és a ghánai Christopher Bonsu Baahot (Al-Kvadszija, 17 millió euró) is eladta jó pénzért. A csapatot 2024 júliusa óta a Bayern München korábbi középpályása, az 57 éves Thorsten Fink irányítja.

Tavaly nyár óta Thorsten Fink a Genk vezetőedzője (Fotó: Facevook / KRC Genk)

SALZBURG

A 2014 és 2023 között sorozatban tíz bajnoki címet nyerő Salzburg az elmúlt két évben csak második lett az osztrák Bundesligában a Sturm Graz mögött, és ebben az idényben sem rajtolt úgy, ahogy az egy bajnokaspiránstól elvárható lenne. A Red Bull érdekeltségi körébe tartozó együttes az első hét bajnokijából csupán hármat nyert meg, a legutóbbi háromból egyet sem, így a tabella ötödik helyén szerénykedve már most hat pont a lemaradása Bolla Bendegúz csapatához, a listavezető Rapid Wienhez képest.

Ezt is ajánljuk a témában

A Salzburg ezen a nyáron is jelentős, csaknem 65 millió eurós bevételre tett szert játékosok eladásából: 

  • Dorgeles Nenéért 18 milliót fizetett a Fenerbahce, 
  • Oscar Gluhért közel 15-öt az Ajax, 
  • míg Amar Dedicért 12-t a Benfica, 

de Samson Baidoo-ért is kapott nyolcmilliót a klub a Lenstól, Ignace Van der Bremptért pedig ötmilliót a Comótól. Mindezek ismeretében a tavaly decemberben kinevezett Thomas Letsch vezetőedzőnek szinte új csapatot kell építenie, ami nyilvánvalóan időbe telik. A jelenlegi keret három legértékesebb tagja az egyaránt 15 millió euróra taksált Mads Bidstrup, Karim Konaté és Joane Gadou.

Ennyi esélye van a Ferencvárosnak a továbbjutásra

A statisztikai adatokkal foglalkozó Opta szuperszámítógépe tízezer alkalommal leszimulálta az Európa-liga alapszakaszát, és ez alapján a Ferencvárosnak 51.95 százalék esélyt ad arra, hogy megint eljut legalább a rájátszásig, vagyis az egyenes kieséses szakasz első fordulójáig (az előző idényben a zöld-fehérek a sorozat ezen szakaszában búcsúztak a Viktoria Plzennel szemben). A magyar bajnok nyolcaddöntőbe jutására 13.68, a negyeddöntős szereplésére 11.61, az elődöntőbe kerülésére 3.64, a döntőbe jutására 1.13, míg a végső győzelmére 0.35 százalék az esély. A komputeren lefuttatott szimulációk szerint az FTC 10-11 pontot szerez majd a főtáblán, ami körülbelül a 20. helyre lesz elegendő a tabellán.

LUDOGOREC

A Ludogorecet vélhetően nem kell már bemutatni a magyar futballszurkolóknak. A razgradi csapattal 2019-ben négyszer is összecsapott a Ferencváros, a Bajnokok Ligája selejtezőjéből kettős győzelemmel (2–1, 3–2) a zöld-fehérek jutottak tovább, az Európa-liga csoportkörében azonban a Ludogorec visszavágott, Budapesten 3–0-s győzelmet aratott, és majdnem otthon is megverte a Fradit (1–1).

Ferencváros–Ludogorec 0–3 (2019. október 3.)

 

2021 és 2022 nyarán felkészülési mérkőzéseket vívtak a felek – mindkétszer az FTC nyert (3–1-re és 3–0-ra) –, idén augusztusban pedig megint a BL-ben találkoztak egymással, és Robbie Keane együttese az idegenbeli 0–0-t követően itthon Varga Barnabás duplájára építve 3–0-ra legyőzte a bolgárokat, akik aztán az Európa-ligában az északmacedón Shkëndija kiejtésével jutottak fel a főtáblára.

Ferencváros–Ludogorec 3–0 (2025. augusztus 12.)

 

A Ludogorec hazája bajnokságában nyolc meccs után még veretlen – az első négy fordulóban nyert, a legutóbbi négy mérkőzésén pedig egy győzelmet és három döntetlent jegyzett –, de jelenleg így is csak harmadik a tabellán a Levszki Szófia és az egy meccsel már többet játszó CSZKA 1948 Szófia (amely nem összekeverendő a CSZKA Szófiával) mögött.

FENERBAHCE

A Fenerbahce a török bajnokság előző idényében 11 pont lemaradással végzett a második helyen a Galatasaray mögött. A sárga-kékek a nemzetközi kupaszereplésüket idén nyáron a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában kezdték meg, amelyben 6–4-es összesítéssel kiejtették a Feyenoordot, a playoffkörben azonban elvéreztek a Benficával szemben, ami José Mourinho vezetőedző állásába került.

Ezt is ajánljuk a témában

A legendás portugál szakembert Szoboszlai Dominik korábbi lipcsei trénere, a két évig (2023–2025) a belga válogatottat is irányító Domenico Tedesco váltotta a kispadon, de a Fener már vele is botlott kétszer a Süper Ligben – az Alanyasporral (2–2) és Szalai Attila csapatával, a Kasimpasával (1–1) is csak döntetlent játszott –, így hat forduló után már hat pont a hátránya a hibátlan éllovas, a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatához képest.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fenerbahcéban olyan futballisták léphetnek majd pályára a Ferencváros elleni isztambuli mérkőzésen, mint 

  • a Manchester Citytől idén nyáron megvásárolt kapus, Ederson, 
  • a korábban a Barcelonát is erősítő Nélson Semedo, 
  • a Real Madriddal három BL-t nyerő Marco Asensio, 
  • a marokkói válogatottal 2022-ben világbajnoki negyedik Jusszef en-Nesziri 
  • vagy a Manchester Unitedet is megjáró Fred.

A FERENCVÁROS ÉS EURÓPA-LIGA-ELLENFELEI KERETÉRTÉKE
Nottingham: 566 millió euró
Fenerbahce: 298.13
Genk: 135.5
Salzburg: 130
Rangers: 104.6
Panathinaikosz: 93.4
Ludogorec: 48.85
Viktoria Plzen: 48.38
Ferencváros: 44.18

Forrás: Transfermarkt

RANGERS

A Rangers a skót élvonalba történő 2016-os visszajutása óta csak egyszer – 2021-ben – tudta elhappolni a bajnoki címet ősi ellenlábasa, a Celtic elől. Egyelőre úgy tűnik, nem a mostani szezonban lesz a következő alkalom, amikor a „kékek” újfent letaszítják a trónról glasgow-i riválisukat, az első öt bajnoki meccsükből ugyanis egyet sem nyertek meg (négy döntetlennel és egy vereséggel kezdtek), és jelenleg a tizenkét csapatos liga utolsó előtti helyén állnak.

A Bajnokok Ligája selejtezőjében a Rangers a Panathinaikoszt (3–1-es összesítés) és a Plzent (4–2) is kiejtette, az FC Bruges-zsel szemben viszont bántóan simán, 9–1-es összesítéssel (1–3, 0–6) búcsúzott. Az együttes irányítását a nyáron a 39 esztendős Russell Martin vette át. A keret legértékesebb játékosa a 18 millió euróra becsült Mikey Moore, aki tavaly ősszel még a Tottenham Hotspur színeiben lépett pályára a Groupama Arénában.

GARTENMANN, Stefan; MOORE, Mikey
Mikey Moore (a kép előterében) ebben a szezonban kölcsönben játszik a Rangersnél (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)

PANATHINAIKOSZ

Görögország egyik kirakatcsapatával, a Panathinaikosszal a jövő év elején találkozik majd a Ferencváros. Az athéni zöldek a legutóbbi idényben hazájuk bajnokságának alapszakaszában a harmadik helyen végeztek, majd a rájátszásban megelőzték városi vetélytársukat, az AEK-et, így végül másodikként zártak, tizenhat ponttal elmaradva az aranyérmes Olympiakosztól.

A Pana a nyáron összesen 34 millió euróért eladta két görög válogatott játékosát, Fotisz Joannidiszt és Jorgosz Vajannidiszt a lisszaboni Sportingnak. Az együttes a BL-selejtező második fordulójában – mint arról fentebb már esett szó – rögtön kiesett a Rangers ellenében, az Európa-ligában azonban a Sahtar Doneck és a Samsunspor kiejtésével feljutott a főtáblára. A bajnokságot egy döntetlennel és egy vereséggel kezdte a gárda, aminek eredményeként a klub menesztette az addigi vezetőedzőt, a portugál Rui Vitóriát. Az Olympiakosz elleni múlt hétvégi rangadón – amelyen a bajnoki címvédő a hosszabbításban mentett pontot (1–1) – már az ideiglenes jelleggel megbízott Hrisztosz Kontisz ült a Pana kispadján.

Panathinaikosz–Olympiakosz 1–1 (2025. szeptember 21.)

 

NOTTINGHAM FOREST

Az FTC-nek nem lenne tanácsos a legjobb 24 közé jutást az alapszakasz utolsó fordulójára hagyni, amikor a Premier League-ben érdekelt Nottingham Forest vendégeként lép majd pályára. Az 1979-ben és 1980-ban BEK-et nyerő együttes az előző szezonban sokáig a BL-indulásért küzdött az angol bajnokságban, de végül egy ponttal lecsúszott az ötödik helyről, hetedikként végzett, és csak azért szerepelhet az Európa-ligában, mert az FA-kupa-győztes Crystal Palace-t visszasorolta a Konferencia-ligába az európai szövetség.

Ezt is ajánljuk a témában

A Forest tehát jócskán erőn felül teljesített a legutóbbi idényben, a 2023 decemberében kinevezett Nuno Espírito Santo vezetőedző szerződését júniusban meg is hosszabbították 2028-ig, szeptember elején azonban mégis megváltak a portugál szakembertől, mert megromlott a viszonya Evangelosz Marinakisz tulajdonossal, és nyilvánosan kritizálta a klub nyári átigazolási tevékenységeit. Nuno helyére a Tottenham korábbi trénere, az ausztrál-görög Ange Postecoglou érkezett a kispadra, akivel a Nottingham három meccs után még nyeretlen, és a másodosztályú Swansea-val szemben kiesett az angol Ligakupából.

A FERENCVÁROS PROGRAMJA AZ EURÓPA-LIGÁBAN
Szeptember 25., 21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh)
Október 2., 21.00: Genk (belga)–FERENCVÁROS
Október 23., 18.45: Salzburg (osztrák)–FERENCVÁROS
November 6., 21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár)
November 27., 18.45: Fenerbahce (török)–FERENCVÁROS
December 11., 18.45: FERENCVÁROS–Rangers (skót)
Január 22., 21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)
Január 29., 21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROS

Az Opta szuperszámítógépe szerint az Aston Villa a legnagyobb esélyes az Európa-liga megnyerésére

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

 

 

lola51
2025. szeptember 24. 08:18
A FERENCVÁROS ÉS EURÓPA-LIGA-ELLENFELEI KERETÉRTÉKE Nottingham: 566 millió euró Fenerbahce: 298.13 Genk: 135.5 Salzburg: 130 Rangers: 104.6 Panathinaikosz: 93.4 Ludogorec: 48.85 Viktoria Plzen: 48.38 Ferencváros: 44.18 Ez akkor azt jelenti,hogy már előre feladták?
dimaggio
2025. szeptember 24. 07:47
Ha csak a pénzbeli értéket nézzük ,minden pontnak örülni kell .
