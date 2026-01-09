Meloni kendőzetlenül elmondta, mit gondol arról, hogy Trump megtámadhatja Grönlandot

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök egy újévi sajtótájékoztatón beszélt arról, hogyan értékeli az Egyesült Államok álláspontját Grönland kapcsán. Erről az Euractiv számolt be. Meloni hangsúlyozta, hogy nem tartja valószínűnek, hogy Trump vezetése alatt Washington katonai eszközökhöz nyúlna a dán fennhatóság alatt álló terület megszerzéséért.

Még mindig nem hiszek abban a hipotézisben, hogy az Egyesült Államok katonai akciót hajtana végre Grönland ellen, egy olyan lehetőséget, amellyel nyilvánvalóan nem értenék egyet

– fogalmazott az olasz kormányfő. Hozzátette: egy ilyen lépés nem állna senkinek az érdekében, még az Amerikai Egyesült Államokénak sem.