Meloni kendőzetlenül elmondta, mit gondol arról, hogy Trump megtámadhatja Grönlandot

Bedurvult az olasz kormányfő: egyszerre szólt be Trumpnak és Európának
Az olasz miniszterelnök szerint eljött az idő, hogy Európa egységesen beszéljen Oroszországgal a háborúról.
Giorgia Meloni szerint nem reális forgatókönyv, hogy az Egyesült Államok katonai erővel lépne fel Grönland ügyében. Az olasz miniszterelnök úgy látja, Donald Trump határozott megszólalásai inkább stratégiai üzenetet hordoznak, és nem egy tényleges támadás előszelét jelentik.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök egy újévi sajtótájékoztatón beszélt arról, hogyan értékeli az Egyesült Államok álláspontját Grönland kapcsán. Erről az Euractiv számolt be. Meloni hangsúlyozta, hogy nem tartja valószínűnek, hogy Trump vezetése alatt Washington katonai eszközökhöz nyúlna a dán fennhatóság alatt álló terület megszerzéséért.
Még mindig nem hiszek abban a hipotézisben, hogy az Egyesült Államok katonai akciót hajtana végre Grönland ellen, egy olyan lehetőséget, amellyel nyilvánvalóan nem értenék egyet
– fogalmazott az olasz kormányfő. Hozzátette: egy ilyen lépés nem állna senkinek az érdekében, még az Amerikai Egyesült Államokénak sem.
Meloni szerint Trump adminisztrációjának „kissé határozott, nagyon határozott módszerei” elsősorban arra szolgálnak, hogy ráirányítsák a figyelmet Grönland és az egész sarkvidéki térség stratégiai jelentőségére.
Úgy gondolom, hogy az üzenet, amelyet az Egyesült Államok küldeni akar, az, hogy nem fogad el túlzott beavatkozást más külföldi szereplők részéről egy olyan területen, amely ennyire stratégiai jelentőségű a biztonsága és érdekei szempontjából
– mondta.
Az olasz miniszterelnök kiemelte, hogy a kérdés nem csupán Európára tartozik, hanem a NATO egészére. Szerinte a szövetségnek komoly vitát kell indítania az Északi-sarkvidékről, és biztosítania kell az atlanti szövetség jelentős jelenlétét a térségben, Grönland bevonásával. Meloni arról is beszélt, hogy Olaszország saját sarkvidéki stratégián dolgozik, amelynek céljai között szerepel a béke és a biztonság megőrzése, az olasz vállalatok beruházásainak támogatása, valamint a klímaváltozással kapcsolatos kutatások ösztönzése. Megfogalmazása szerint
a legjobb módja a problémák megelőzésének az, ha komoly és jelentős jelenlét van az Északi-sarkvidéken.
A nyilatkozat összességében azt sugallja, hogy Meloni nem katonai fenyegetésként, hanem geopolitikai figyelmeztetésként értelmezi Trump grönlandi kijelentéseit, amelyek mögött elsősorban más, akár ellenséges szereplők visszatartása állhat.
