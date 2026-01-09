Bedurvult az olasz kormányfő: egyszerre szólt be Trumpnak és Európának

Meloni kijelentette, nem szerepel napirenden, hogy az ENSZ égisze alatt többnemzetiségű haderőt vessenek be az ukrajnai háborús színtéren. Az Ukrajnát támogató országok nemzetközi erőről beszélnek, NATO-támogatás nélkül, és a „katonák küldése lehetséges lehet, de Olaszország ezt nem tartja szükségesnek” – közölte. Meloni hangoztatta, hogy sok mindenben nem ért egyet Donald Trump amerikai elnökkel, és azt meg is mondja neki.

De mit jelent az, amikor azt mondják, hogy távolságot kell tartanunk Amerikától? Lépjünk ki a NATO-ból, vegyük el az amerikaiaktól a katonai támaszpontokat, ostromoljuk meg a McDonaldsokat? Geopolitikáról van szó (..) a nemzetek érdekei nem mindig egyeznek, de a geopolitika nem pletykaszintet jelent

– mondta.

A miniszterelnök szokásos év eleji sajtótájékoztatóján negyven olasz újságíró kérdésére válaszolt több mint két órán keresztül az Olasz Sajtószövetség együttműködésével.

Az Olaszországot 2022 októberétől vezető Meloni úgy nyilatkozott, nem látja veszélyben a kormányát támogató többséget. „Három éve hallgatom, hogy a többség bajban van, miközben három év elteltével talán mi vagyunk a legstabilabb kormány a nagy európai demokráciák között” – jelentette ki.