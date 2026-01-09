Ft
Megszületett a brüsszeli döntés: Von der Leyenék végérvényesen ellehetetlenítenék a magyar gazdákat

2026. január 09. 13:45

Eláraszthatják Európát az olcsó dél-amerikai élelmiszerek.

2026. január 09. 13:45
Az Európai Unió tagállamai minősített többséggel rábólintottak az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti kereskedelmi megállapodás aláírására – erősítették meg uniós diplomáciai források a Politicónak, erről írt a Magyar Nemzet. A döntés negyedévszázadnyi egyeztetés után született meg, annak ellenére, hogy Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország és Magyarország is ellenezte a megállapodást, Belgium pedig tartózkodott.

A diplomáciai értesülések szerint az uniós nagykövetek ugyanakkor elfogadták azokat a kiegészítő mezőgazdasági biztosítékokat is, amelyek akkor lépnének életbe, ha Brazíliából, Argentínából, Paraguayból vagy Uruguayból túlzott mértékben növekedne az import.

A forrás emlékeztet, hogy az EU vezetőinek péntek délután öt óráig van lehetőségük kifogást megfogalmazni.

A megállapodás aláírására Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a jövő héten Paraguayba utazik.

A megállapodás lényege, hogy jelentősen megnyitná az uniós piacot a dél-amerikai Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay – mezőgazdasági termékei előtt. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy olcsóbb, lazább környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett előállított húsok, gabonák és egyéb agrártermékek áraszthatnák el Európát.

A kontinens gazdái attól tartanak, hogy nem tudnak versenyezni ezekkel a termékekkel, ami tömeges gazdaságbezárásokhoz és a vidék elsorvadásához vezethet. 

A félelmeket tovább erősíti, hogy az Európai Bizottság nem valódi védőintézkedéseket kínál, hanem pénzügyi ígéretekkel próbálja tompítani az ellenállást.

Brüsszel a Mercosur-megállapodás elfogadása érdekében jelentős forrásokat ígért az agráriumnak, ám ezek nem új pénzek. A tervek szerint a közös agrárpolitika keretében olyan forrásokat nyitnának meg, amelyeket eredetileg infrastruktúrára, egészségügyre, oktatásra és szociális beruházásokra szántak. Elemzők szerint ez nem valódi ellentételezés a várható piaci veszteségekért, hanem rövid távú politikai alku, amely hosszú távon gyengíti az EU pénzügyi mozgásterét és válságkezelési képességét.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/Ronald Wittek

 

Vata Aripeit
2026. január 09. 14:17
már írtam máshol: okosban talán ki lehet védeni, pl Mo-n csak olyan mezőgazdasági termékek hozhatók forgalomba, melyek megfelelnek az EU előírásainak ( állattartás, vegyszerek használata..etc) mondjuk ezen a 25 éven keresztül rágott szerződésen szvsz senki nem igazodik ki, valszeg akkor sem lesz semmi, ha lexarja az, aki akarja.. az esetleges dél-amerikai mezőgazdasági termékeket forgalmazók felé pedig szigorú szabályozást, mindennapos ellenőrzési mechanizmusokat és pontosan betartandó előírásokat kell megfogalmazni...
bagoly-29
•••
2026. január 09. 14:17 Szerkesztve
Azzal nincs baj, ha szezonon túl terményeket importálunk (szegény Torgyánt mennyit szekálták a chilei cseresznye miatt! Ma vettem aszalt szílvát- Chilei!), hanem az, ha nem felel meg a minősége s a tavaszi/nyáreleji primőrökkel a mediterrán vídekékről származókkal is ez a probléma!
obi-wankenobi
2026. január 09. 14:07
Nem gyanús, hogy mit akar ursula von Darth Véder dél Amerikában? Tudjuk, hogy ursula von Darth Véder megbízója Palpatin soros. Ő a legnagyobb kábítószer díler már hosszú évtizedek óta. Soros és dél Amerika. Dél Amerika és soros. Einhaer és Fingl. Fingl és Einhart. Nézz bele ebbe. Meg fogsz lepődni. magyarszo4.ingyenweb.hu
tasijani22000
2026. január 09. 14:06
Ennek az intézkedésnek az álla a hátterében, hogy az európaiak földjeit felvásárolhassák azok, akik az USA földjeit IS felvásárolták! A földbirtoklással pedig az a céljuk, hogy MINDENKIT FÖLDÖNFUTÓVÁ TEGYENEK! A földönfutókat pedig bármikor le lehet kapcsolni a rendszerről, ha gazdáiknak úgy szottyan kedve! Ez az USA és az EU valódi lényege! Bólogatsz a népirtásra vagy meghalsz! És bárkinek a kiirtására! Ma a palesztinok, holnap a németek és így tovább, míg a cionáci világterror véget nem ér és a "nagy király" fel nem ülhet a trónusára...
