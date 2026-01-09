Megszületett a brüsszeli döntés: Von der Leyenék végérvényesen ellehetetlenítenék a magyar gazdákat

Az egész világot az érdekli, kilép-e az EU-ból Magyarország: őszintén válaszolt a kérdésre Orbán Viktor
A magyar miniszterelnök azt is elmondta, mi a legnagyobb baj Brüsszellel.
Eláraszthatják Európát az olcsó dél-amerikai élelmiszerek.
Az Európai Unió tagállamai minősített többséggel rábólintottak az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti kereskedelmi megállapodás aláírására – erősítették meg uniós diplomáciai források a Politicónak, erről írt a Magyar Nemzet. A döntés negyedévszázadnyi egyeztetés után született meg, annak ellenére, hogy Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország és Magyarország is ellenezte a megállapodást, Belgium pedig tartózkodott.
A diplomáciai értesülések szerint az uniós nagykövetek ugyanakkor elfogadták azokat a kiegészítő mezőgazdasági biztosítékokat is, amelyek akkor lépnének életbe, ha Brazíliából, Argentínából, Paraguayból vagy Uruguayból túlzott mértékben növekedne az import.
A forrás emlékeztet, hogy az EU vezetőinek péntek délután öt óráig van lehetőségük kifogást megfogalmazni.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnök azt is elmondta, mi a legnagyobb baj Brüsszellel.
A megállapodás aláírására Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a jövő héten Paraguayba utazik.
A megállapodás lényege, hogy jelentősen megnyitná az uniós piacot a dél-amerikai Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay – mezőgazdasági termékei előtt. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy olcsóbb, lazább környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett előállított húsok, gabonák és egyéb agrártermékek áraszthatnák el Európát.
A kontinens gazdái attól tartanak, hogy nem tudnak versenyezni ezekkel a termékekkel, ami tömeges gazdaságbezárásokhoz és a vidék elsorvadásához vezethet.
A félelmeket tovább erősíti, hogy az Európai Bizottság nem valódi védőintézkedéseket kínál, hanem pénzügyi ígéretekkel próbálja tompítani az ellenállást.
Brüsszel a Mercosur-megállapodás elfogadása érdekében jelentős forrásokat ígért az agráriumnak, ám ezek nem új pénzek. A tervek szerint a közös agrárpolitika keretében olyan forrásokat nyitnának meg, amelyeket eredetileg infrastruktúrára, egészségügyre, oktatásra és szociális beruházásokra szántak. Elemzők szerint ez nem valódi ellentételezés a várható piaci veszteségekért, hanem rövid távú politikai alku, amely hosszú távon gyengíti az EU pénzügyi mozgásterét és válságkezelési képességét.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/Ronald Wittek