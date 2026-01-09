Az egész világot az érdekli, kilép-e az EU-ból Magyarország: őszintén válaszolt a kérdésre Orbán Viktor

Kijelölte az utat Orbán: bejelentették, innen már nincs megállás (VIDEÓ)
Letette a garast a miniszterelnök a békegazdaság mellett.
A magyar miniszterelnök azt is elmondta, mi a legnagyobb baj Brüsszellel.
Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország nem lép ki az EU-ból, szerinte inkább az unió esik szét a vezetési káosz miatt – írja a Zerohedge.
Hangsúlyozta: hazánk jövője az EU-ban és a NATO-ban van, de szuverén kül- és gazdaságpolitikával.
Orbán bírálta Brüsszel orosz energiaszankcióit, amelyek alól Magyarország mentességet kapott, továbbá elutasította Ukrajna pénzügyi támogatását és az uniós migrációs kvótát is. A venezuelai amerikai katonai akciót üdvözölte, amely szerinte új korszakot nyitott a világpolitikában.
Nem kíván vitázni Magyar Péterrel (Tisza Párt), mert csak „szuverén emberekkel” hajlandó vitára
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
