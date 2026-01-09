Ft
Az egész világot az érdekli, kilép-e az EU-ból Magyarország: őszintén válaszolt a kérdésre Orbán Viktor

2026. január 09. 09:44

A magyar miniszterelnök azt is elmondta, mi a legnagyobb baj Brüsszellel.

2026. január 09. 09:44
Orbán Viktor, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron.

Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország nem lép ki az EU-ból, szerinte inkább az unió esik szét a vezetési káosz miatt – írja a Zerohedge.

Hangsúlyozta: hazánk jövője az EU-ban és a NATO-ban van, de szuverén kül- és gazdaságpolitikával.

Orbán bírálta Brüsszel orosz energiaszankcióit, amelyek alól Magyarország mentességet kapott, továbbá elutasította Ukrajna pénzügyi támogatását és az uniós migrációs kvótát is. A venezuelai amerikai katonai akciót üdvözölte, amely szerinte új korszakot nyitott a világpolitikában.

Nem kíván vitázni Magyar Péterrel (Tisza Párt), mert csak „szuverén emberekkel” hajlandó vitára

hívta fel rá a figyelmet a lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

