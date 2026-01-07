Kijelölte az utat Orbán: bejelentették, innen már nincs megállás (VIDEÓ)

Mindezt úgy teszik, hogy a családok és a nyugdíjasok zsebében minél több pénz legyen. Ezért emelik a béreket: januártól a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bér pedig 7 százalékkal növekszik, az adócsökkentések és transzferek révén pedig a nettó bérek is emelkednek. Adómentességet vezettek be a kétgyerekes anyáknak január 1-től, korában pedig októbertől a háromgyerekes anyák esetén. Januártól a családi adókedvezményeket megduplázzák, és adott az egymillió forintos otthontámogatási program az állami dolgozóknak – sorolta.

Hozzátette, itt nem állnak meg, mert a nettó bérek emelkedésén túl a reálbérek emelkedése a legfontosabb.

Az infláció letörése folytatódik, az árréstopok működnek, ebből fog kialakulni az, hogy továbbra is képesek a gazdaságban 5 százalék fölötti reálbéreket biztosítani.

Megjegyezte, ugyanakkor ezt a vállalkozóknak a magánszektorban ki kell gazdálkodniuk. Egy ilyen háborús környezetben és a német gazdaság gyengélkedése mellett a vállalkozások támogatása is szükséges.