Kijelölte az utat Orbán: bejelentették, innen már nincs megállás (VIDEÓ)

Letette a garast a miniszterelnök a békegazdaság mellett.
2026-ban a legfontosabb a biztonság, a kiszámíthatóság, a stabilitás és a fejlődés – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében.
Kiemelte, az orosz-ukrán háború tovább folytatódik, nincs béke, Európa pedig sodródik ebbe a háborúba, ezért nagyon sok ország háborús gazdaságra váltott.
Kijelentette, Magyarország sem a háborúba nem szeretne belépni, sem pedig háborús gazdaságra nem szeretne átváltani.
A békegazdaságban hisznek, az a legfontosabb, hogy kimaradjon az ország a háborúból, a pénzt ne Ukrajnára, vagy a fegyverkezésre költse, hanem a családokra, a nyugdíjasokra és a vállalkozásokra – fejtette ki a miniszter.
Mindezt úgy teszik, hogy a családok és a nyugdíjasok zsebében minél több pénz legyen. Ezért emelik a béreket: januártól a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bér pedig 7 százalékkal növekszik, az adócsökkentések és transzferek révén pedig a nettó bérek is emelkednek. Adómentességet vezettek be a kétgyerekes anyáknak január 1-től, korában pedig októbertől a háromgyerekes anyák esetén. Januártól a családi adókedvezményeket megduplázzák, és adott az egymillió forintos otthontámogatási program az állami dolgozóknak – sorolta.
Hozzátette, itt nem állnak meg, mert a nettó bérek emelkedésén túl a reálbérek emelkedése a legfontosabb.
Az infláció letörése folytatódik, az árréstopok működnek, ebből fog kialakulni az, hogy továbbra is képesek a gazdaságban 5 százalék fölötti reálbéreket biztosítani.
Megjegyezte, ugyanakkor ezt a vállalkozóknak a magánszektorban ki kell gazdálkodniuk. Egy ilyen háborús környezetben és a német gazdaság gyengélkedése mellett a vállalkozások támogatása is szükséges.
