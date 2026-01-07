Ft
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság háború nagy márton infláció béke magyarország orosz-ukrán háború háborús gazdaság

Kijelölte az utat Orbán: bejelentették, innen már nincs megállás (VIDEÓ)

2026. január 07. 21:46

Letette a garast a miniszterelnök a békegazdaság mellett.

2026. január 07. 21:46
null

2026-ban a legfontosabb a biztonság, a kiszámíthatóság, a stabilitás és a fejlődés – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében.

Kiemelte, az orosz-ukrán háború tovább folytatódik, nincs béke, Európa pedig sodródik ebbe a háborúba, ezért nagyon sok ország háborús gazdaságra váltott.

Kijelentette, Magyarország sem a háborúba nem szeretne belépni, sem pedig háborús gazdaságra nem szeretne átváltani.

A békegazdaságban hisznek, az a legfontosabb, hogy kimaradjon az ország a háborúból, a pénzt ne Ukrajnára, vagy a fegyverkezésre költse, hanem a családokra, a nyugdíjasokra és a vállalkozásokra – fejtette ki a miniszter.

Mindezt úgy teszik, hogy a családok és a nyugdíjasok zsebében minél több pénz legyen. Ezért emelik a béreket: januártól a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bér pedig 7 százalékkal növekszik, az adócsökkentések és transzferek révén pedig a nettó bérek is emelkednek. Adómentességet vezettek be a kétgyerekes anyáknak január 1-től, korában pedig októbertől a háromgyerekes anyák esetén. Januártól a családi adókedvezményeket megduplázzák, és adott az egymillió forintos otthontámogatási program az állami dolgozóknak – sorolta.

Hozzátette, itt nem állnak meg, mert a nettó bérek emelkedésén túl a reálbérek emelkedése a legfontosabb.

Az infláció letörése folytatódik, az árréstopok működnek, ebből fog kialakulni az, hogy továbbra is képesek a gazdaságban 5 százalék fölötti reálbéreket biztosítani.

Megjegyezte, ugyanakkor ezt a vállalkozóknak a magánszektorban ki kell gazdálkodniuk. Egy ilyen háborús környezetben és a német gazdaság gyengélkedése mellett a vállalkozások támogatása is szükséges.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

