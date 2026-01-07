Itt és most fog a kardjába dőlni Magyar Péter: bebizonyították, miért nem kell a magyaroknak még egy baloldali kormány

Csattanós pofont kaptak a bezzeg országok: tapintható a különbség Magyarország és Románia között – mutatjuk!
Sokak számára lesz könyörtelen az igazság.
Ezt az állapotot senki sem fogja visszasírni.
„Jobban élünk, mint 2007-ben” – állapította meg a Facebook-oldalán Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
Ezt követően egy nagyon érdekes helyzetet vizsgált meg a közgazdász. Az utolsó „békeév” 2007-ben volt. Ekkor még nem ismertük a nagy pénzügyi válságot, annak elhúzódó kezelését, a COVID-ot, az orosz-ukrán háborút, vagy a 2022-23-as inflációs sokkot. Hogyan éltünk akkor, és hogyan élünk ma, ezt mutatja meg a grafikon, a jövedelmek százalékos felhasználásának összevetésével – írta Sebestyén Géza.
2007-ben az alábbi arányok szerint költöttük el a bevételeinket:
Megtakarítás: 10%
Élelmiszer és alkoholmentes italok: 17%
Közlekedés: 15%
Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás: 6%
Szabadidő, sport és kultúra: 6%
Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek: 7%
Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások: 4%
Lakberendezés, lakásfelszerelés és rendszeres lakáskarbantartás: 5%
Ruházat és lábbeli: 3%
Rezsi: 7%
Információ és távközlés: 6%
Egyéb: 11%
2024-ben ezzel szemben ezek az arányok:
Megtakarítás: 21%
Élelmiszer és alkoholmentes italok: 16%
Közlekedés: 11%
Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás: 9%
Szabadidő, sport és kultúra: 7%
Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek: 6%
Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások: 6%
Lakberendezés, lakásfelszerelés és rendszeres lakáskarbantartás: 4%
Ruházat és lábbeli: 4%
Rezsi: 3%
Információ és távközlés: 3%
Egyéb: 9%
A látottak alapján megállapította a közgazdász, hogy megtakarításként 11 százalékponttal többet tudtunk félretenni 2024-ben, mint 2007-ben.
Magyarul sokkal jobb volt a reálbérünk, mint az utolsó békeévben.
„Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatásra 3 százalékponttal költhettünk többet. Többet tudtunk nyaralni, minőségibb helyeken. Biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokra 2 százalékponttal költöttünk többet. Ez is a jólét egyértelmű jele. Szabadidő, sport és kultúra kiadásaink is nőttek 1 százalékpontot, ami ugyancsak azt mutatja, hogy jobban élünk, minőségibb életet. Kevesebbet költünk szeszes italokra, dohányárukra és kábítószerekre 1 százalékponttal.
Ez ugyancsak örömteli hír, bár itt bőven látok további teret is a javulásra.
A két legnagyobb relatív csökkenést pedig a rezsikiadásoknál (4 százalékpont, mely egyértelműen mutatja, hogy a rezsicsökkentés valóban és komolyan segíti a magyar családokat), és a közlekedés tekintetében látható (5 százalékpont, hála a vármegyebérletnek és a kormány erőfeszítéseinek a benzinköltségek alacsonyan tartása terén)” – állapította meg Sebestyén Géza.
Ezt is ajánljuk a témában
Sokak számára lesz könyörtelen az igazság.
Nyitókép: Képernyőfotó