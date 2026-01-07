Itt és most fog a kardjába dőlni Magyar Péter: bebizonyították, miért nem kell a magyaroknak még egy baloldali kormány

2024-ben ezzel szemben ezek az arányok:

Megtakarítás: 21%

Élelmiszer és alkoholmentes italok: 16%

Közlekedés: 11%

Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás: 9%

Szabadidő, sport és kultúra: 7%

Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek: 6%

Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások: 6%

Lakberendezés, lakásfelszerelés és rendszeres lakáskarbantartás: 4%

Ruházat és lábbeli: 4%

Rezsi: 3%

Információ és távközlés: 3%

Egyéb: 9%

A látottak alapján megállapította a közgazdász, hogy megtakarításként 11 százalékponttal többet tudtunk félretenni 2024-ben, mint 2007-ben.

Magyarul sokkal jobb volt a reálbérünk, mint az utolsó békeévben.

„Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatásra 3 százalékponttal költhettünk többet. Többet tudtunk nyaralni, minőségibb helyeken. Biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokra 2 százalékponttal költöttünk többet. Ez is a jólét egyértelmű jele. Szabadidő, sport és kultúra kiadásaink is nőttek 1 százalékpontot, ami ugyancsak azt mutatja, hogy jobban élünk, minőségibb életet. Kevesebbet költünk szeszes italokra, dohányárukra és kábítószerekre 1 százalékponttal.