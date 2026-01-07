Ft
Itt és most fog a kardjába dőlni Magyar Péter: bebizonyították, miért nem kell a magyaroknak még egy baloldali kormány

2026. január 07. 18:41

Ezt az állapotot senki sem fogja visszasírni.

2026. január 07. 18:41
null

„Jobban élünk, mint 2007-ben” – állapította meg a Facebook-oldalán Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.

Ezt követően egy nagyon érdekes helyzetet vizsgált meg a közgazdász. Az utolsó „békeév” 2007-ben volt. Ekkor még nem ismertük a nagy pénzügyi válságot, annak elhúzódó kezelését, a COVID-ot, az orosz-ukrán háborút, vagy a 2022-23-as inflációs sokkot. Hogyan éltünk akkor, és hogyan élünk ma, ezt mutatja meg a grafikon, a jövedelmek százalékos felhasználásának összevetésével – írta Sebestyén Géza.

2007-ben az alábbi arányok szerint költöttük el a bevételeinket: 

Megtakarítás: 10%
Élelmiszer és alkoholmentes italok: 17%
Közlekedés: 15%
Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás: 6%
Szabadidő, sport és kultúra: 6%
Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek: 7%
Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások: 4%
Lakberendezés, lakásfelszerelés és rendszeres lakáskarbantartás: 5%
Ruházat és lábbeli: 3%
Rezsi: 7%
Információ és távközlés: 6%
Egyéb: 11%

2024-ben ezzel szemben ezek az arányok: 

Megtakarítás: 21%
Élelmiszer és alkoholmentes italok: 16%
Közlekedés: 11%
Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás: 9%
Szabadidő, sport és kultúra: 7%
Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek: 6%
Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások: 6%
Lakberendezés, lakásfelszerelés és rendszeres lakáskarbantartás: 4%
Ruházat és lábbeli: 4%
Rezsi: 3%
Információ és távközlés: 3%
Egyéb: 9%

A látottak alapján megállapította a közgazdász, hogy megtakarításként 11 százalékponttal többet tudtunk félretenni 2024-ben, mint 2007-ben.

Magyarul sokkal jobb volt a reálbérünk, mint az utolsó békeévben.

„Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatásra 3 százalékponttal költhettünk többet. Többet tudtunk nyaralni, minőségibb helyeken. Biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokra 2 százalékponttal költöttünk többet. Ez is a jólét egyértelmű jele. Szabadidő, sport és kultúra kiadásaink is nőttek 1 százalékpontot, ami ugyancsak azt mutatja, hogy jobban élünk, minőségibb életet. Kevesebbet költünk szeszes italokra, dohányárukra és kábítószerekre 1 százalékponttal.

Ez ugyancsak örömteli hír, bár itt bőven látok további teret is a javulásra.

A két legnagyobb relatív csökkenést pedig a rezsikiadásoknál (4 százalékpont, mely egyértelműen mutatja, hogy a rezsicsökkentés valóban és komolyan segíti a magyar családokat), és a közlekedés tekintetében látható (5 százalékpont, hála a vármegyebérletnek és a kormány erőfeszítéseinek a benzinköltségek alacsonyan tartása terén)”állapította meg Sebestyén Géza.

Nyitókép: Képernyőfotó

massivement5
2026. január 07. 19:42
Sebestyén Géza megmondja, hogy minden defasza. Minden IS. Stefka bácsi is megmondja, hogy ő? A legnagyobb pestisrác baszod. Straight out of MSZMP. A Fidesz pedig megmondja, hogy ők nem moszkovita komcsi gecik, akik - ha tehetnék - behívnák az oroszokat.
Válasz erre
1
1
Ízisz
2026. január 07. 19:42
Z. "SzabadaHang EBESZ tagállamok képviselői! Teljes körű választási megfigyelő missziót a 2026-os parlamenti választásokra. A jelenlegi politikai környezet még kiszolgáltatottabbá teszi a magyar választási folyamatot a visszaélésekkel szemben. A kormányzat folytatja a független média térnyerésének akadályozását, közpénzből finanszírozott kampányokat folytat, és a választási szabályrendszert a saját előnyére torzítja. A legutóbbi választás óta az állampolgárok bizalma tovább csökkent a választások tisztaságát illetően. Számos közvélemény-kutatás szerint a jelenlegi kormánypártok támogatottsága elmarad az ellenzék vezető erejéétől, egyre nagyobb a politikai nyomás a hatalom megtartására. Több jel is arra utal, hogy a kormányzat minden eszközt be kíván vetni pozíciójának megőrzése érdekében, beleértve az állami erőforrások kampánycélú felhasználását, a médiaviszonyok további torzítását. Ez tovább növeli a kockázatát annak, hogy a választások nem lesznek tisztességesek és átláthatók"
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. január 07. 19:41
Z. Ez poloskát nem zavarja egyáltalán!!! A szektásainak elordítja, hogy hazugság az egész, probléma megoldva!!! 💯❗
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. január 07. 19:38
A magyarok azért nem akarnak baloldali kormányt, mert annak indig csőd a vége és a jobboldal kezdheti előlről. Ezt megunták a magyarok, csak még Prüsszelben ezt nem tudják.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!