Darabokra szakadt az EU vezetése: Von der Leyen és Costa nyíltan egymásnak esett az iráni háború miatt

Nyilvánosan is összecsapott az Irán elleni háború miatt Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – írta az Euractiv. „Érdekünkben áll biztosítani, hogy a világ szabályokon alapuló és együttműködő maradjon” – jelentette ki Costa kedden az EU 145 nagykövetéhez intézett beszédében, ezzel közvetlenül cáfolva az előző nap, ugyanazon a konferencián Ursula von der Leyen által elmondottakat.

Hétfőn von der Leyen arra sürgette az EU-t, hogy keményebb, realista hozzáállást vegyen fel az új geopolitikai rivalizálás korszakában, és kijelentette, hogy az Iránban zajló háború szükségességéről folytatott vita nem a „lényegről” szól.