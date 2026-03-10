Darabokra szakadt az EU vezetése: Von der Leyen és Costa nyíltan egymásnak esett az iráni háború miatt

Tépheti a haját Von der Leyen: elhangzott az Európai Unió őszödi beszéde – Orbánnak mindenben igaza volt
Lábon lőtte magát Európa.
Anotnio Costa és Ursula von der Leyen máshogy látja az iráni háborút.
Nyilvánosan is összecsapott az Irán elleni háború miatt Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – írta az Euractiv. „Érdekünkben áll biztosítani, hogy a világ szabályokon alapuló és együttműködő maradjon” – jelentette ki Costa kedden az EU 145 nagykövetéhez intézett beszédében, ezzel közvetlenül cáfolva az előző nap, ugyanazon a konferencián Ursula von der Leyen által elmondottakat.
Hétfőn von der Leyen arra sürgette az EU-t, hogy keményebb, realista hozzáállást vegyen fel az új geopolitikai rivalizálás korszakában, és kijelentette, hogy az Iránban zajló háború szükségességéről folytatott vita nem a „lényegről” szól.
Majd a „régi világrendnek” nevezett rendszert gyakorlatilag halottnak nyilvánította.
Az Euractiv szerint Costa és von der Leyen mindeddig mindent megtett annak érdekében, hogy egységet mutasson. Gyakran adtak ki közös nyilatkozatokat, hogy lezárják a korábbi tanácselnök, Charles Michel és von der Leyen közötti konfliktust a két intézmény között. A művelet első napján még közös nyilatkozatot adtak, amelyben „minden felet” felszólítottak a nemzetközi jog „teljes tiszteletben tartására”.
Azóta azonban álláspontjaik eltávolodtak egymástól. Von der Leyen inkább Friedrich Merz német kancellár álláspontjához idomult, míg Costa álláspontja közelebb áll a spanyol szocialista miniszterelnök, Pedro Sánchezéhez.
