03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács ursula von der leyen Antonio Costa európai bizottság

Darabokra szakadt az EU vezetése: Von der Leyen és Costa nyíltan egymásnak esett az iráni háború miatt

2026. március 10. 20:51

Anotnio Costa és Ursula von der Leyen máshogy látja az iráni háborút.

2026. március 10. 20:51
null

Nyilvánosan is összecsapott az Irán elleni háború miatt Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – írta az Euractiv. „Érdekünkben áll biztosítani, hogy a világ szabályokon alapuló és együttműködő maradjon” – jelentette ki Costa kedden az EU 145 nagykövetéhez intézett beszédében, ezzel közvetlenül cáfolva az előző nap, ugyanazon a konferencián Ursula von der Leyen által elmondottakat.

Hétfőn von der Leyen arra sürgette az EU-t, hogy keményebb, realista hozzáállást vegyen fel az új geopolitikai rivalizálás korszakában, és kijelentette, hogy az Iránban zajló háború szükségességéről folytatott vita nem a „lényegről” szól.

Majd a „régi világrendnek” nevezett rendszert gyakorlatilag halottnak nyilvánította. 

Az Euractiv szerint Costa és von der Leyen mindeddig mindent megtett annak érdekében, hogy egységet mutasson. Gyakran adtak ki közös nyilatkozatokat, hogy lezárják a korábbi tanácselnök, Charles Michel és von der Leyen közötti konfliktust a két intézmény között. A művelet első napján még közös nyilatkozatot adtak, amelyben „minden felet” felszólítottak a nemzetközi jog „teljes tiszteletben tartására”.

Azóta azonban álláspontjaik eltávolodtak egymástól. Von der Leyen inkább Friedrich Merz német kancellár álláspontjához idomult, míg Costa álláspontja közelebb áll a spanyol szocialista miniszterelnök, Pedro Sánchezéhez.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

***

 

