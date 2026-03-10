Egyértelmű üzenetet küldött Von der Leyen minden magyarnak: semmit sem ér a véleményük

Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, Kijevnek pedig most mindenekelőtt folyamatos pénzügyi támogatásra van szüksége.

Eközben az Európai Unióról álmodozó Ukrajna egyik legolvasottabb portálja azt írja, nem is fontos, hogy lesz-e valódi merénylet Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen, hanem az, hogy ugyanúgy kihasználja majd a helyzetet, mint Robert Fico – pedig a szlovák kormányfő majdnem belehalt az esetbe.