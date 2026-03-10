Egyértelmű üzenetet küldött Von der Leyen minden magyarnak: semmit sem ér a véleményük

Fico sorsára juthat: az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.
Az Európai Bizottság elnöke, aki rendszeresen hiányolja a jogállamiságot Magyarországon, most azt mondja, a magyar vétó ellenére is megkapja Kijev a 90 milliárd eurós EU-hitelt, mert Európa mindig Ukrajna mellett fog állni.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Magyarország vétója ellenére is teljesíteni fogják a 90 milliárd eurós hitelígéretet Ukrajnának – írja a Le Figaro.
Von der Leyen azt mondta, hogy
Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, Kijevnek pedig most mindenekelőtt folyamatos pénzügyi támogatásra van szüksége.
Eközben az Európai Unióról álmodozó Ukrajna egyik legolvasottabb portálja azt írja, nem is fontos, hogy lesz-e valódi merénylet Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen, hanem az, hogy ugyanúgy kihasználja majd a helyzetet, mint Robert Fico – pedig a szlovák kormányfő majdnem belehalt az esetbe.
