Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen európai unió magyarország kijev ukrajna európai bizottság

Egyértelmű üzenetet küldött Von der Leyen minden magyarnak: semmit sem ér a véleményük

2026. március 10. 10:38

Az Európai Bizottság elnöke, aki rendszeresen hiányolja a jogállamiságot Magyarországon, most azt mondja, a magyar vétó ellenére is megkapja Kijev a 90 milliárd eurós EU-hitelt, mert Európa mindig Ukrajna mellett fog állni.

2026. március 10. 10:38
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Magyarország vétója ellenére is teljesíteni fogják a 90 milliárd eurós hitelígéretet Ukrajnának – írja a Le Figaro.

Von der Leyen azt mondta, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, Kijevnek pedig most mindenekelőtt folyamatos pénzügyi támogatásra van szüksége.

Eközben az Európai Unióról álmodozó Ukrajna egyik legolvasottabb portálja azt írja, nem is fontos, hogy lesz-e valódi merénylet Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen, hanem az, hogy ugyanúgy kihasználja majd a helyzetet, mint Robert Fico – pedig a szlovák kormányfő majdnem belehalt az esetbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Dursun Aydemir 

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 93 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Felvidéki MAGYAR
2026. március 10. 20:41
Szottyadt qrw@!
Válasz erre
0
0
Zolt
2026. március 10. 17:05
Diktatura.
Válasz erre
0
0
hirzsu
2026. március 10. 16:49
Az ukrán maffia pénzeli ezt a hülye vénasszonyt.
Válasz erre
2
0
madre79
2026. március 10. 16:12
Le vagy szarva banya így is úgy is!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!