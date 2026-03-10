Ft
03. 10.
kedd
majdan Magyarország tüntetés Ukrajna Magyar Péter Budapest Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Ukrán fegyveresek lephetik el Budapestet – kiszivárgott Zelenszkij hátborzongató terve

2026. március 10. 12:16

Egy ukrán sztárújságíró szerint Kijevben egy magyar Majdan előkészítésén dolgoznak.

2026. március 10. 12:16
Zelenszkij

Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – erről ír az egyik legismertebb ukrán sztárújságíró, Diana Panchenko.

Meglátása szerint az ukrán kormány fegyvereseket képez ki, hogy aztán Magyarországra küldje, és tüntetéseken vesse be őket

– mutatott rá az Ellenpont. A portál szerint ezzel a magyar választásokba akarnak beavatkozni, hogy Magyar Pétert segítsék, aki a kétarcú politikája miatt egyre népszerűtlenebb lesz.

Diana Panchenko konkrétan arról írt, hogy információi szerint Kijevben egy magyar Majdan előkészítésén dolgoznak.

„Ukrajnában fegyveres harcosokat készítenek fel annak érdekében, hogy a magyar választás előtt radikalizálják a magyarországi tüntetéseket, és káoszt okozzanak Budapesten – fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP

 

Szerintem
2026. március 10. 17:59
A tiszarosok hogy tapsikoltak itt lejjebb. Fel se fogják, hogy majdanozni őket terelnék össze és rájuk lőnének, ráfogni akarva a kormányra. Ennyit érnek a tiszafostosnak a hívei, hogy akár a neki csápolók halála árán is, csak jusson hatalomra.
Válasz erre
6
0
egonsamu-2
2026. március 10. 17:46
Jöjjenek csak. Majd a Corvin-közben lecsapunk rájuk. Aztán eltakarítjuk öket, ahogy az ukranáci majom szeretné.....
Válasz erre
9
0
akitiosz
2026. március 10. 17:25
Ha ez igaz lenne, akkor a szivárogtató újságíró már a fronton lenne büntető alakulatban.
Válasz erre
2
5
templar62
•••
2026. március 10. 17:00 Szerkesztve
Azt csinálják amit a nyugati tartótisztjeik parancsolnak . Aki fizet , az ..............
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!