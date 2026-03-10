Ukrán fegyveresek lephetik el Budapestet – kiszivárgott Zelenszkij hátborzongató terve

Csak az alkalomra vár Ukrajna: egy politikai elemző elmondta, hogy szednék össze a magyarokat (VIDEÓ)
Nagyon szeretnék már a katonáinkat a fronton látni.
Egy ukrán sztárújságíró szerint Kijevben egy magyar Majdan előkészítésén dolgoznak.
Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – erről ír az egyik legismertebb ukrán sztárújságíró, Diana Panchenko.
Meglátása szerint az ukrán kormány fegyvereseket képez ki, hogy aztán Magyarországra küldje, és tüntetéseken vesse be őket
– mutatott rá az Ellenpont. A portál szerint ezzel a magyar választásokba akarnak beavatkozni, hogy Magyar Pétert segítsék, aki a kétarcú politikája miatt egyre népszerűtlenebb lesz.
Diana Panchenko konkrétan arról írt, hogy információi szerint Kijevben egy magyar Majdan előkészítésén dolgoznak.
„Ukrajnában fegyveres harcosokat készítenek fel annak érdekében, hogy a magyar választás előtt radikalizálják a magyarországi tüntetéseket, és káoszt okozzanak Budapesten” – fogalmazott.
Nyitókép: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP