novák előd dúró dóra novák hunor oltás

Novák Hunor kíméletlenül beleállt testvére és Dúró Dóra oltásellenes kijelentéseibe – Novák Előd se hagyta szó nélkül

2026. március 10. 12:26

Az ismert orvos szerint a családi ebédnél soha nem volt téma az oltásellenesség.

2026. március 10. 12:26
Hosszú posztot tett ki Novák Hunor gyerekorvos a védőoltásokról és az oltásellenességről, részben testvére, Novák Előd és sógornője, Dúró Dóra oltásellenes kijelentéseire reagálva – szúrta ki a Telex. 

A Facebook-posztban arról írt, a családi ebédnél soha nem volt téma az oltásellenesség, és tudomása szerint minden testvére és a testvéreinek minden gyereke is oltva van, elsősorban az anyja oltott mindenkit. Úgy tudja, a családban soha senki nem kérdőjelezte meg, hogy saját gyerekei, unokái oltásaival ne tenne jót, sem a testvérei, sem Dúró Dóra. Úgy véli, ha a társadalomban nem lenne „egy összeesküvés elméletekre fogékony, rögeszmés, oltásellenes, tudománygyűlölő és orvosellenes csoportosulás, akinek szavazatai könnyen bezsebelhetők”, akkor a politika sem foglalkozna az ő megnyerésükkel és ezekkel a témákkal.

Novák Elődről és Dúró Dóráról azt írja, amit megosztanak, azok nem az ő gondolataik és szavaik, mivel soha nem mélyedtek el a témában, hanem „felületes, általános oltásellenes tévhiteket” osztanak tovább, „sokszor nem is állítva, csak gyanútlanul kérdéseket feltéve, vagy kiragadott dolgokat félreértelmezve, átkeretezve adják a lovat a rögeszmés oltásellenesek alá. 

Ki kell emelnem: amit Dóri és Előd az oltásokkal kapcsolatban közzétett eddig, és azokból amilyen következtetéseket levonhatnak olvasóik, azok mind tudománytalanok és hamisak. Álhírek, rögeszmés összeesküvés elméletek, kiragadott félinformációk, megtévesztő végkövetkeztetésekkel. Aki az ő posztjaikat olvassa, azt hiheti, a COVID oltás meddőséget okoz és amiatt fogy a magyar. De ez nem igaz. Divatosan: 100% fake news”

 – írta.

Arról, hogy kötelező helyett csak választhatóak legyenek a védőoltások, azt írta: a felvetés olyan, mintha valaki részegen ül volán mögé, nem csak magának okozhat bajt, ha elüt a zebrán valakit. „Itt sajnos nincs szakmai vita a másik oldallal, éppen ezért nem támogatom, hogy konteós szülők kezébe adjuk a döntést, hogy ilyen fokú hozzá nem értő, K-vitamin és oltásellenes, rögeszmés szülők döntsék el, kell-e kanyaró vagy gyermekbénulás ellen oltani a gyermeküket.”

Novák Előd: valótlanságokat írt velünk kapcsolatban Hunor

A bejegyzés kapcsán a 24.hu megkereste Novák Elődöt, hogy valóban oltva vannak-e gyerekeik, és, ha igen, akkor „a kötelező oltások eltörléséért küzdő politikusokként miért döntöttek így”. A politikus közölte: „sajnálom, ráadásul valótlanságokat írt Hunor velünk kapcsolatban is, ami végleg megrontja köztünk a viszonyt, de nem szeretnék nyilvánosság előtt vitázni, elsősorban idős szüleimre való tekintettel”

A politikus később hozzátette, hogy „nem is értem, hogy kérdezhet ilyeneket, hiszen az egészségügyi adatok ún. különleges adatok, a legszigorúbb megítélés alá tartoznak. Az érintettek hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra, aki ezt teszi, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Mi a gyermekeink egészségügyi adatait nem tettük közzé, nem is szeretnénk”.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos
 

 

 

cinkegolyó
2026. március 10. 15:50
Adonis Kassab a Mi Hazánk mozgalom jászsági országgyűlési képviselőjelöltje Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye). Igazi magyar ember. Ezzel az ajánlással a hazánkat szolgáljuk, ugye... Amúgy egy szőke magyar nő férje 10 éve, egyébként jól meghízott a magyar konyhán. facebook.com/adonis.kassab/
Galerida
2026. március 10. 15:05
A Novák Kft legalább annyira gyanús, mint a Jobbik volt és mint Toroczkai, a jelenlegi főnökük. Aki dobbal akar verebet fogni, annak van valami a füle mögött....vagy a hátterében...
kbs-real
2026. március 10. 14:54
Nyilvánvaló politikai haszonlesés. Nem ők a hülyék, a potenciális választóik azok. Ugyanez a helyzet a végrehajtók elleni kampánnyal is - valójában leszarják a rossz adósokat - de egy könnyen megszólítható, egységes tömeget képeznek. (Megkockáztatom: ezeknél még a cigányellenesség és az antiszemitizmus is csak számítás.)
zabszem
2026. március 10. 14:41
Most nem értem a 24.hu kérdését egyébként. Biztos, hogy a gyerekek oltottak, mert kötelező a védőoltás! Csak orvosi indokból lehet azt nem beadatni. Egyébként bűncselekmény nem beadatni.
