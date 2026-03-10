Novák Hunor kíméletlenül beleállt testvére és Dúró Dóra oltásellenes kijelentéseibe – Novák Előd se hagyta szó nélkül

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az ismert orvos szerint a családi ebédnél soha nem volt téma az oltásellenesség.
Hosszú posztot tett ki Novák Hunor gyerekorvos a védőoltásokról és az oltásellenességről, részben testvére, Novák Előd és sógornője, Dúró Dóra oltásellenes kijelentéseire reagálva – szúrta ki a Telex.
A Facebook-posztban arról írt, a családi ebédnél soha nem volt téma az oltásellenesség, és tudomása szerint minden testvére és a testvéreinek minden gyereke is oltva van, elsősorban az anyja oltott mindenkit. Úgy tudja, a családban soha senki nem kérdőjelezte meg, hogy saját gyerekei, unokái oltásaival ne tenne jót, sem a testvérei, sem Dúró Dóra. Úgy véli, ha a társadalomban nem lenne „egy összeesküvés elméletekre fogékony, rögeszmés, oltásellenes, tudománygyűlölő és orvosellenes csoportosulás, akinek szavazatai könnyen bezsebelhetők”, akkor a politika sem foglalkozna az ő megnyerésükkel és ezekkel a témákkal.
Novák Elődről és Dúró Dóráról azt írja, amit megosztanak, azok nem az ő gondolataik és szavaik, mivel soha nem mélyedtek el a témában, hanem „felületes, általános oltásellenes tévhiteket” osztanak tovább, „sokszor nem is állítva, csak gyanútlanul kérdéseket feltéve, vagy kiragadott dolgokat félreértelmezve, átkeretezve adják a lovat a rögeszmés oltásellenesek alá.
Ki kell emelnem: amit Dóri és Előd az oltásokkal kapcsolatban közzétett eddig, és azokból amilyen következtetéseket levonhatnak olvasóik, azok mind tudománytalanok és hamisak. Álhírek, rögeszmés összeesküvés elméletek, kiragadott félinformációk, megtévesztő végkövetkeztetésekkel. Aki az ő posztjaikat olvassa, azt hiheti, a COVID oltás meddőséget okoz és amiatt fogy a magyar. De ez nem igaz. Divatosan: 100% fake news”
– írta.
Arról, hogy kötelező helyett csak választhatóak legyenek a védőoltások, azt írta: a felvetés olyan, mintha valaki részegen ül volán mögé, nem csak magának okozhat bajt, ha elüt a zebrán valakit. „Itt sajnos nincs szakmai vita a másik oldallal, éppen ezért nem támogatom, hogy konteós szülők kezébe adjuk a döntést, hogy ilyen fokú hozzá nem értő, K-vitamin és oltásellenes, rögeszmés szülők döntsék el, kell-e kanyaró vagy gyermekbénulás ellen oltani a gyermeküket.”
A bejegyzés kapcsán a 24.hu megkereste Novák Elődöt, hogy valóban oltva vannak-e gyerekeik, és, ha igen, akkor „a kötelező oltások eltörléséért küzdő politikusokként miért döntöttek így”. A politikus közölte: „sajnálom, ráadásul valótlanságokat írt Hunor velünk kapcsolatban is, ami végleg megrontja köztünk a viszonyt, de nem szeretnék nyilvánosság előtt vitázni, elsősorban idős szüleimre való tekintettel”.
A politikus később hozzátette, hogy „nem is értem, hogy kérdezhet ilyeneket, hiszen az egészségügyi adatok ún. különleges adatok, a legszigorúbb megítélés alá tartoznak. Az érintettek hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra, aki ezt teszi, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Mi a gyermekeink egészségügyi adatait nem tettük közzé, nem is szeretnénk”.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos