Novák Hunor kíméletlenül beleállt testvére és Dúró Dóra oltásellenes kijelentéseibe – Novák Előd se hagyta szó nélkül

– írta.

Arról, hogy kötelező helyett csak választhatóak legyenek a védőoltások, azt írta: a felvetés olyan, mintha valaki részegen ül volán mögé, nem csak magának okozhat bajt, ha elüt a zebrán valakit. „Itt sajnos nincs szakmai vita a másik oldallal, éppen ezért nem támogatom, hogy konteós szülők kezébe adjuk a döntést, hogy ilyen fokú hozzá nem értő, K-vitamin és oltásellenes, rögeszmés szülők döntsék el, kell-e kanyaró vagy gyermekbénulás ellen oltani a gyermeküket.”

Novák Előd: valótlanságokat írt velünk kapcsolatban Hunor

A bejegyzés kapcsán a 24.hu megkereste Novák Elődöt, hogy valóban oltva vannak-e gyerekeik, és, ha igen, akkor „a kötelező oltások eltörléséért küzdő politikusokként miért döntöttek így”. A politikus közölte: „sajnálom, ráadásul valótlanságokat írt Hunor velünk kapcsolatban is, ami végleg megrontja köztünk a viszonyt, de nem szeretnék nyilvánosság előtt vitázni, elsősorban idős szüleimre való tekintettel”.

A politikus később hozzátette, hogy „nem is értem, hogy kérdezhet ilyeneket, hiszen az egészségügyi adatok ún. különleges adatok, a legszigorúbb megítélés alá tartoznak. Az érintettek hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra, aki ezt teszi, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Mi a gyermekeink egészségügyi adatait nem tettük közzé, nem is szeretnénk”.