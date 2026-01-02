Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mi hazánk beneš dekrétum novák előd mi hazánk mozgalom

Börtönnel játszik a Mi Hazánk alelnöke: a Beneš-dekrétumokat bírálta Dunaszerdahelyen

2026. január 02. 19:21

Novák Előd szerint hiába fenyegetik, vállalja a kiállást a diszkrimináció ellen.

2026. január 02. 19:21
null

Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tartott Dunaszerdahelyen, ahol élesen bírálta a Beneš-dekrétumok nyilvános megkérdőjelezését büntető új szlovák jogszabályt.

A politikus hangsúlyozta: „Bár akár fél év börtönbüntetéssel fenyeget a törvény, szolidaritásból polgári engedetlenségként vállalom a Beneš-dekrétumok kritikáját itt, a Felvidéken, közvetlenül a jogszabály hatálybalépését követően.” 

A helyszínen két rendőrautó is feltűnt.

Az Újszó beszámolója szerint Novák elfogadhatatlannak nevezte a származás alapján egész nemzetiségeket sújtó diszkriminációt és kollektív jogfosztást, ideértve a magyarok és németek vagyonelkobzását, állampolgárságuktól való megfosztását valamint kitelepítését, amelyek a Beneš-dekrétumok következményei.

A képviselő kritizálta az Európai Unió hallgatását az ügyben, és szintén bírálta a magyar kormányt, amiért szerinte túlzott passzivitást tanúsít az üggyel kapcsolatban. 

Nyitókép forrása: MTI/Lakatos Péter

zsugabubus-2
2026. január 02. 19:31
A Miatyánk bazári komédiája a választási kampányban. Ébredjetek már fel idióták, a Mihazánk SOHA, de SOHA a büdös életben nem lesz politikai tényező Európában (miként az AfD sem...) Nem ezt a szerepet szánták nekik és nem erre szerződtették a másik fura figurát, Torockait. "Ha valamit nem tudsz megakadályozni [betiltani] annak állj az élére!" Charles de Gaulle
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 02. 19:23 Szerkesztve
Az Újszó beszámolója szerint Novák elfogadhatatlannak nevezte a származás alapján egész nemzetiségeket sújtó diszkriminációt és kollektív jogfosztást,"Mindezt köszönhetik a kevlármalac puszipajtásának. 👏👏👏👏 Semmi baj ,orbán nem tartja annak.
