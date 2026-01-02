Börtönnel játszik a Mi Hazánk alelnöke: a Beneš-dekrétumokat bírálta Dunaszerdahelyen

Megkapta Magyarország üzenetét Szlovákia: harcolunk a Benes-dekrétumok ellen (VIDEÓ)
Egyértelműen fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.
Novák Előd szerint hiába fenyegetik, vállalja a kiállást a diszkrimináció ellen.
Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tartott Dunaszerdahelyen, ahol élesen bírálta a Beneš-dekrétumok nyilvános megkérdőjelezését büntető új szlovák jogszabályt.
A politikus hangsúlyozta: „Bár akár fél év börtönbüntetéssel fenyeget a törvény, szolidaritásból polgári engedetlenségként vállalom a Beneš-dekrétumok kritikáját itt, a Felvidéken, közvetlenül a jogszabály hatálybalépését követően.”
A helyszínen két rendőrautó is feltűnt.
Az Újszó beszámolója szerint Novák elfogadhatatlannak nevezte a származás alapján egész nemzetiségeket sújtó diszkriminációt és kollektív jogfosztást, ideértve a magyarok és németek vagyonelkobzását, állampolgárságuktól való megfosztását valamint kitelepítését, amelyek a Beneš-dekrétumok következményei.
A képviselő kritizálta az Európai Unió hallgatását az ügyben, és szintén bírálta a magyar kormányt, amiért szerinte túlzott passzivitást tanúsít az üggyel kapcsolatban.
Nyitókép forrása: MTI/Lakatos Péter
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelműen fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.
***