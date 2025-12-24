Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Felvidék magyar kisebbség Magyarország magyarság Semjén Zsolt Benes-dekrétumok Európai Unió Szlovákia

Megkapta Magyarország üzenetét Szlovákia: harcolunk a Benes-dekrétumok ellen (VIDEÓ)

2025. december 24. 21:30

Egyértelműen fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

2025. december 24. 21:30
null

Harcolunk a Benes-dekrétumok ellen, de ha a két nemzet között barátság, együttműködés van, akkor nehéz minket összeugrasztania a politikának, és a kényes kérdésekre is könnyebben találunk megoldást – erről beszélt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Patrióta csatornáján szerdán közzétett videóban.

A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: nincs kollektív bűnösség, az emberi jogokkal alapvetően ellentétes, ha valakit a közösségéhez való tartozása miatt jogfosztanak, ezért harcolunk a Benes-dekrétumok ellen, minden szlovák-magyar kisebbségi tárgyaláson szóba hozzuk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

A németeknek lehetőségük lett volna ezt megakadályozni,

azt mondani, hogy ilyen jogszabályok fenntartása mellett nem lehet az EU-ba bekerülni, elég, ha ebben a tekintetben – német szempontból – a felvidéki és a szudétanémetek üldöztetésére gondolunk – jegyezte meg a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy mindenben az adott külhoni nemzetrész legitim pártja és vezetője mögött állnak, Felvidék esetében is azt teszik, amit a Magyar Szövetség és annak elnöke, Gubík László javasol.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Youtube / Patrióta

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hallgató
•••
2025. december 24. 21:49 Szerkesztve
Azoknak a rajkai tótoknak, akik egyetértenek a Lex Benes-sel, azonnal takarodniuk kell Magyarországról.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. december 24. 21:47 Szerkesztve
Nem lehet EU tag, ahol a Benes-dekrétumok érvényben vannak! A kollektív bűnösség hitleri doktrinája alapján összetákolt dekrétumok szemben állnak az EU jogrendjével és az európai kultúra értékeivel.
Válasz erre
0
0
Vasalo
•••
2025. december 24. 21:41 Szerkesztve
Nem kéne harcolni, gondolkodni jobb lett volna, és Gubikot egy karohoz kötni mielött összeáll a Soros mocsokkal.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!