Erre a váratlan fordulatra senki sem volt felkészülve: nem győzték dicsérni a magyarságot Romániában

Nicusor Dan hangsúlyozta a romániai magyarságnak a rendszerváltás óta eltelt időszakban játszott pozitív szerepét.

„Idézzük fel ezen az ünnepnapon, mennyire fontos volt ennek a közösségnek az aktív támogatása Románia demokráciához való visszatérésében a kommunizmus éveit követően, később pedig az európai és euroatlanti értékek feltétel nélküli felvállalásában. A többség és a kisebbség közötti folyamatos partnerség egyik erőssége volt országunk modernizációjának és az Európai Unióhoz való teljes csatlakozásnak” – olvasható az államfő optimizmusra és egységre való felszólítással záruló üzenetében.

Ilie Bolojan is a romániai magyar közösség érdemeit hangsúlyozta ünnepi üzenetében:

március 15. alkalmából a tisztelet és a megbecsülés üzenetét küldöm a romániai magyar közösségnek a Románia fejlődéséért generációk óta hozott hozzájárulásáért.”

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar közösség fontos része a román társadalomnak. „A román kormány szilárdan elkötelezett marad minden etnikai közösség jogainak és identitásának tiszteletben tartása, az állampolgárok közötti bizalom légkörének erősítése mellett” – szögezte le a román miniszterelnök.