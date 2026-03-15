Erre a váratlan fordulatra senki sem volt felkészülve: nem győzték dicsérni a magyarságot Romániában

A kép mellé Ukrajna magyarországi nagykövete a Nemzeti dal kezdő sorait írta.
Az államfő és a miniszterelnök is megszólalt.
Nicusor Dan államfő és Ilie Bolojan miniszterelnök is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.
„A magyarság napja különleges ünnep azon honfitársaink számára, akik egy közös történelmi, nyelvi és kulturális térhez való tartozásukat ünneplik.
Ugyanakkor jó alkalom arra, hogy értékeljük a romániai magyarok hozzájárulását nemzetünk fejlődéséhez
interetnikai és interkulturális párbeszéden keresztül” – fogalmazott a román államelnök.
Nicusor Dan hangsúlyozta a romániai magyarságnak a rendszerváltás óta eltelt időszakban játszott pozitív szerepét.
„Idézzük fel ezen az ünnepnapon, mennyire fontos volt ennek a közösségnek az aktív támogatása Románia demokráciához való visszatérésében a kommunizmus éveit követően, később pedig az európai és euroatlanti értékek feltétel nélküli felvállalásában. A többség és a kisebbség közötti folyamatos partnerség egyik erőssége volt országunk modernizációjának és az Európai Unióhoz való teljes csatlakozásnak” – olvasható az államfő optimizmusra és egységre való felszólítással záruló üzenetében.
Ilie Bolojan is a romániai magyar közösség érdemeit hangsúlyozta ünnepi üzenetében:
március 15. alkalmából a tisztelet és a megbecsülés üzenetét küldöm a romániai magyar közösségnek a Románia fejlődéséért generációk óta hozott hozzájárulásáért.”
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar közösség fontos része a román társadalomnak. „A román kormány szilárdan elkötelezett marad minden etnikai közösség jogainak és identitásának tiszteletben tartása, az állampolgárok közötti bizalom légkörének erősítése mellett” – szögezte le a román miniszterelnök.
(MTI)
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP