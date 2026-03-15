facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Ilie Bolojan Magyarország magyarság Erdély Székelyföld Románia

Erre a váratlan fordulatra senki sem volt felkészülve: nem győzték dicsérni a magyarságot Romániában

2026. március 15. 11:48

Az államfő és a miniszterelnök is megszólalt.

2026. március 15. 11:48
Nicusor Dan államfő és Ilie Bolojan miniszterelnök is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.

„A magyarság napja különleges ünnep azon honfitársaink számára, akik egy közös történelmi, nyelvi és kulturális térhez való tartozásukat ünneplik.

Ugyanakkor jó alkalom arra, hogy értékeljük a romániai magyarok hozzájárulását nemzetünk fejlődéséhez

interetnikai és interkulturális párbeszéden keresztül” – fogalmazott a román államelnök.

Nicusor Dan hangsúlyozta a romániai magyarságnak a rendszerváltás óta eltelt időszakban játszott pozitív szerepét.

„Idézzük fel ezen az ünnepnapon, mennyire fontos volt ennek a közösségnek az aktív támogatása Románia demokráciához való visszatérésében a kommunizmus éveit követően, később pedig az európai és euroatlanti értékek feltétel nélküli felvállalásában. A többség és a kisebbség közötti folyamatos partnerség egyik erőssége volt országunk modernizációjának és az Európai Unióhoz való teljes csatlakozásnak” – olvasható az államfő optimizmusra és egységre való felszólítással záruló üzenetében.

Ilie Bolojan is a romániai magyar közösség érdemeit hangsúlyozta ünnepi üzenetében:

március 15. alkalmából a tisztelet és a megbecsülés üzenetét küldöm a romániai magyar közösségnek a Románia fejlődéséért generációk óta hozott hozzájárulásáért.”

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar közösség fontos része a román társadalomnak. „A román kormány szilárdan elkötelezett marad minden etnikai közösség jogainak és identitásának tiszteletben tartása, az állampolgárok közötti bizalom légkörének erősítése mellett” – szögezte le a román miniszterelnök.

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sensuscommunis
2026. március 15. 12:47
Dehogy dícsérték, diplomáciai gesztust tettek! Mondtak néhány mondatot, csakhogy" úgy terjeng benne a semmi,mintha valaminek lenne a pora "
hexahelicene
2026. március 15. 12:27
kétféle román van, a nyíltan magyargyűlölő és a burkoltan magyargyűlölő Nicusor Dan államfő és Ilie Bolojan miniszterelnök a 2.
desdichado2026
2026. március 15. 12:18
Hát nem tudom. Azért csak "Timeo danaos et dona ferentes".
