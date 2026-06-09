A Die Weltwoche ironikus hangvételű cikke szerint az EU a közelmúltban, így Örményországban is, befolyásolni próbálta a választásokat – ahogy korábban Romániában, Moldovában, Magyarországon és Grúziában is.

A szerző kiemeli: bár Moszkvát gyakran vádolják beavatkozással, ezekben az országokban rendre a nyugati támogatást élvező európai erők győznek.

Az írás szatirikusan utal arra, hogy amikor az EU támogatja valamelyik oldalt – például civil szervezeteken vagy politikusi jelenléten keresztül –, azt nem nevezik „beavatkozásnak”, ellentétben Oroszországgal.