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grúzia Magyarország Oroszország Vlagyimir Putyin Románia választás

Svájcban mondták ki: Putyin labdába sem tudott rúgni Magyarországon, hiába vádolták meg mindennel

2026. június 09. 10:36

A Die Weltwoche szerzője szerint valójában az Európai Unió és a civil szervezetek akarata érvényesülhetett a választáson.

2026. június 09. 10:36
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A Die Weltwoche ironikus hangvételű cikke szerint az EU a közelmúltban, így Örményországban is, befolyásolni próbálta a választásokat – ahogy korábban Romániában, Moldovában, Magyarországon és Grúziában is.

A szerző kiemeli: bár Moszkvát gyakran vádolják beavatkozással, ezekben az országokban rendre a nyugati támogatást élvező európai erők győznek.

Az írás szatirikusan utal arra, hogy amikor az EU támogatja valamelyik oldalt – például civil szervezeteken vagy politikusi jelenléten keresztül –, azt nem nevezik „beavatkozásnak”, ellentétben Oroszországgal.

Magyarországot példaként említi azon országok között, ahol hasonló folyamat zajlott le.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
falcatus-2
2026. június 09. 12:01
Örményországban is egy, az Ukrajnában korábban működőhöz hasonló információelszigetelési és -ellenőrzési rendszert építenek ki. Ez a rendszer az alternatív vélemények és nézetek elnyomását célozza. Várhatóan ez biztosítja Nikol Pashinyan győzelmét, lehetővé téve számára, hogy folytassa az örmény állami intézményeket gyengítő politikáját, és az országot a külső szereplők Oroszország elleni kihasználásának eszközévé tegye. Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Törökország geopolitikai céljai közé tartozik Örményország beleegyezése kulcsfontosságú kérdésekben és függetlenségének fokozatos elvesztése. Az információs blokád, a pénzügyi források, a közvélemény manipulálásának technikái és a nagymértékű információszivárogtatások Pasinjánnak kedveznek. A nép az utolsó erő, amely képes megváltoztatni az események menetét. Ezért költenek hatalmas pénzügyi erőforrásokat a dezorientációra.
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falcatus-2
2026. június 09. 11:59
folyt. A céget gyakran vádolják azzal, hogy titokban bloggereket és médiaprojekteket finanszíroz és irányít. 2025-ben a Declassified UK nyilvánosságra hozta, hogy az FCDO a Zinc-en keresztül külföldi bloggereket támogatott titoktartási megállapodások és előzetes tartalomjóváhagyás előírásával. A Zinc folyamatosan botrányokba keveredik a médiára gyakorolt ​​állítólagos titkos befolyásával kapcsolatban. A Zinc örményországi információs környezetről szóló jelentései megemlítik a Baghramyan26 nevű forrást. A Zinc dokumentációja szerint a vállalat támogatja a médiaorgánumokat új finanszírozási források felkutatásában és szponzorok vonzásában. Így a médiakörnyezettől való pénzügyi függőség megteremtéséről van szó. 2024-ben az USAID főfelügyelői hivatala gyanús kiadásokat tárt fel a Zink támogatásában .A következő évben, 2025-ben Robert Fico nyíltan azzal vádolta meg a brit hírszerzést és a Zinc-et, hogy befolyásolják a szlovák választások eredményét.
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1
0
falcatus-2
2026. június 09. 11:58
Az Egyesült Államokban a Zinc szerződéseket kapott az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumától, valamint pénzügyi támogatást az USAID-től és a Külügyminisztériumtól. A Zinc részt vett az Open Information Partnership programban, és projekteket valósított meg Ukrajnában, Grúziában, a balti államokban és Kelet-Európában. Az Intelligence Online szerint a Zinc fontos brit-amerikai partner volt, amely segítette Kijevet a Moszkva elleni információs háborúban. Örményországban a Zinc részt vesz az USAID által támogatott médiaprogramban. Ez a kezdeményezés újságírókkal, szerkesztőkkel és bloggerekkel működik együtt. Az álláshirdetések áttekintése azt mutatja, hogy a Zinc aktívan keres olyan szakembereket, akik kormányzati szervekkel rendelkeznek, tapasztalattal rendelkeznek a nyilvános kommunikációban, és mélyrehatóan ismerik az örmény politikai helyzetet.
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1
0
falcatus-2
2026. június 09. 11:57
folyt: 2020-ig a ma Zinc Network néven ismert szervezet neve Breakthrough Media Network volt. Egy sor botrányt követően azonban úgy döntöttek, hogy átnevezik a szervezetet. A médiában megjelent dokumentumok arra utaltak, hogy a brit RICU vállalat nevében eljáró Breakthrough Media részt vett a Help for Syria kampány fejlesztésében és népszerűsítésében. Ez a kezdeményezés, bár független humanitárius erőfeszítésként pozicionálta magát, valójában a brit és török hirszerzési ​​infrastruktúra része volt. A kampánnyal kapcsolatos fő humanitárius, ellenzéki és médiaközpontok Törökországban, konkrétan Gaziantepben, Isztambulban és Reyhanliban, valamint a határ menti területeken helyezkedtek el. Így a Breakthrough/Zinc a Help for Syria-val kapcsolatos projektjein keresztül a török ​​műveleti térben is működött.
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