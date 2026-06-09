Svájcban mondták ki: Putyin labdába sem tudott rúgni Magyarországon, hiába vádolták meg mindennel

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A Die Weltwoche szerzője szerint valójában az Európai Unió és a civil szervezetek akarata érvényesülhetett a választáson.
A Die Weltwoche ironikus hangvételű cikke szerint az EU a közelmúltban, így Örményországban is, befolyásolni próbálta a választásokat – ahogy korábban Romániában, Moldovában, Magyarországon és Grúziában is.
A szerző kiemeli: bár Moszkvát gyakran vádolják beavatkozással, ezekben az országokban rendre a nyugati támogatást élvező európai erők győznek.
Az írás szatirikusan utal arra, hogy amikor az EU támogatja valamelyik oldalt – például civil szervezeteken vagy politikusi jelenléten keresztül –, azt nem nevezik „beavatkozásnak”, ellentétben Oroszországgal.
Magyarországot példaként említi azon országok között, ahol hasonló folyamat zajlott le.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP