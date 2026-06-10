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magyar kisebbség Magyarország magyarság Ukrajna Oroszország Volodimir Zelenszkij Kárpátalja

„A kijevi rezsim hazudott Budapestnek” – az oroszok szerint az orrunknál fogva vezetett minket Zelenszkij

2026. június 10. 15:31

Marija Zaharova úgy látja, Magyarország és a kárpátaljai magyarság csak ígéreteket kapott az ukrán vezetéstől.

2026. június 10. 15:31
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A kárpátaljai magyarok helyzete a gyakorlatban semmit nem változott, Kijev azzal kapcsolatban csak ígéretet tett Budapestnek – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján.

A kijevi rezsim kötelezettségvállalásait jogilag nem rögzítették. Csak ígéretek maradnak, amelyek árát jól ismerjük”

– hangsúlyozta a szóvivő a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint. „Összességében örülhetnénk a kárpátaljai magyarokért, örülhetnénk annak, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak szisztematikus megsértése, sőt, mondhatnám, jogainak megsemmisítése közepette Ukrajnában legalább egy irányban mintha valamilyen előrelépés látszana kialakulni. De van itt, ahogy mondani szokták, egy kis részlet. Egyelőre csak arról van szó, hogy a megkötött megállapodásokat az Ukrajna számára szükséges cselekvési tervben tükrözik, amelynek végrehajtása elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország előrehaladjon az úgynevezett európai úton” – tette hozzá.

Zaharova a magyar félre hivatkozva részletesen ismertette a megállapodás részleteit. A TASZSZ beszámolója szerint úgy vélte, hogy

a kijevi rezsim hazudott Budapestnek az Ukrajna területén élő magyarok jogainak garantálásával kapcsolatban”.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 44 komment

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Sorrend:
csapláros
2026. június 10. 16:56
Canadianelfújta az ellenszél 2026. június 10. 16:24 ..."Én orosz megszállás alatt nőttem fel. Kurvára szuverének voltunk. Ja nem. Eleget láttam ... hogy soha többé ne akarjak még egyszer ruszki uralom alá kerülni. A nyugat még mindig jobb."... MINDENKI orosz megszállás alatt nőtt fel, tehát felesleges a melldöngetés. Épp neked kéne tudnod, aki idejében a szovjet megszállás még kettészelte Németországot és tőlünk Ny-ra Ausztria is egy ÜTKÖZŐ állam volt, hogy mit jelent, hogy most meg a NATO került pár 100 km-re Moszkvától. A ruszki már SOHA nem fog ránk törni, ha még 4 év elteltével is az ukránoknak legföljebb az 1/5-ödét volt képes elfoglalni. A Nyugat SEMMIVEL NEM JOBB a mostani MÉG semleges Magyarországnál, és nekünk is befellegzett azzal, hogy itt április 12-től LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRA VAVN. Ez a kormány a kurva életben nem lesz jobb, sikeresebb, eredményesebb az Orbán kormánynál. Nemhogy fölzárkózni nem fogunk a Ny-i életszínvonalhoz, de egy csukafejes CSŐD JÖN a betonba !
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1
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Dunhill67
2026. június 10. 16:53
ezt eddig minden NORMÁLIS ember tudta....kivéve az agyhalott kólásdobozokat...
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2
0
csapláros
2026. június 10. 16:44
Canadianelfújta az ellenszél 2026. június 10. 16:15 ..."Nem volt osztrák nemzet sem, még is kiváltak a német birodalomból. Német nép, de mostanára már saját identitása van."... 1. A nemzeti kisebbségek ÖNRENDLKEZÉSE, területi autonómiához való joga EGYETEMES. Aki ezt, a nyelvhasználatot, oktatást, vallásgyakorlást stb. korlátozza és BÁRMIT elkövet, amely a nemzeti kisebbségek önazonosságát rombolja, NÉPÍRTÁST KÖVET EL, az ENSZ 1947-es Népirtás Egyezménye alapján 2. Az egyetemes jogokat még Lenin is tiszteletben tartotta, két írásában, a nemzeti kisebbségek autonómiájáról és önrendelkezési jogáról, és amely megoldások Nyugaton is általánosan elterjedtek (baszkok, katalánok, wakesiek, skócok, finnországi svédek, dél-tiroliak stb.). 3. A magyar kormány SOHA nem volt ruszki párti. Te ezt a SEMLEGESSÉGGEL kevered. A világháborúban a svédek acélt szállítottak Hitlernek, akkor ők meg NÁCI pártiak voltak, őket TÁMOGATTÁK. Nem mellesleg éppen a fordítva van tehát, a ruszkik a magyar pártiak.
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Dermedve
2026. június 10. 16:22
Pedig minden(ki) is kósernek tünt.
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