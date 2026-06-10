A kárpátaljai magyarok helyzete a gyakorlatban semmit nem változott, Kijev azzal kapcsolatban csak ígéretet tett Budapestnek – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján.

A kijevi rezsim kötelezettségvállalásait jogilag nem rögzítették. Csak ígéretek maradnak, amelyek árát jól ismerjük”

– hangsúlyozta a szóvivő a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint. „Összességében örülhetnénk a kárpátaljai magyarokért, örülhetnénk annak, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak szisztematikus megsértése, sőt, mondhatnám, jogainak megsemmisítése közepette Ukrajnában legalább egy irányban mintha valamilyen előrelépés látszana kialakulni. De van itt, ahogy mondani szokták, egy kis részlet. Egyelőre csak arról van szó, hogy a megkötött megállapodásokat az Ukrajna számára szükséges cselekvési tervben tükrözik, amelynek végrehajtása elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország előrehaladjon az úgynevezett európai úton” – tette hozzá.