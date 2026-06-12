Több ezer romániai bíró lázadt fel a liberális NGO-k és politikusok nyomásgyakorlása ellen

A román igazságszolgáltatás történetében is rendkívülinek számító tiltakozási hullám bontakozott ki az elmúlt napokban. A Maszol beszámolója szerint a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói szekciója arról számolt be, hogy június 9-én valamennyi romániai bíróságon közgyűlést tartottak, ahol a jelen lévő bírák 98,6 százaléka támogatta azt az álláspontot, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét egyre erősebb politikai nyomás fenyegeti.

A tiltakozás méretét jól mutatja, hogy a közgyűléseken részt vevő bírák a teljes román bírói kar 84 százalékát tették ki. A CSM szerint ez azt jelenti, hogy nem néhány elégedetlen bíró vagy egy szakmai érdekképviselet emelte fel a hangját, hanem gyakorlatilag az egész igazságszolgáltatási rendszer.

A bírói szekció szerint a helyzet súlyosságát az adja, hogy a politikai szereplők részéről érkező nyomás már nem tekinthető egyszerű közéleti kritikának. A testület úgy látja, hogy hosszabb ideje olyan folyamat zajlik, amelynek célja a bírói hatalom hitelességének és társadalmi tekintélyének aláásása, végső soron pedig az igazságszolgáltatás politikai befolyás alá helyezése.