Több ezer romániai bíró lázadt fel a liberális NGO-k és politikusok nyomásgyakorlása ellen

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Példátlan konfliktus robbant ki a román igazságszolgáltatás és a liberális civil szervezetek között. A romániai bírák túlnyomó többsége szerint a politika, egyes NGO-k és médiaplatformok összehangolt nyomást gyakorolnak a bíróságokra, miközben a civil szervezetek éppen a bírói vezetést vádolják megfélemlítési kísérlettel.
A román igazságszolgáltatás történetében is rendkívülinek számító tiltakozási hullám bontakozott ki az elmúlt napokban. A Maszol beszámolója szerint a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói szekciója arról számolt be, hogy június 9-én valamennyi romániai bíróságon közgyűlést tartottak, ahol a jelen lévő bírák 98,6 százaléka támogatta azt az álláspontot, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét egyre erősebb politikai nyomás fenyegeti.
A tiltakozás méretét jól mutatja, hogy a közgyűléseken részt vevő bírák a teljes román bírói kar 84 százalékát tették ki. A CSM szerint ez azt jelenti, hogy nem néhány elégedetlen bíró vagy egy szakmai érdekképviselet emelte fel a hangját, hanem gyakorlatilag az egész igazságszolgáltatási rendszer.
A bírói szekció szerint a helyzet súlyosságát az adja, hogy a politikai szereplők részéről érkező nyomás már nem tekinthető egyszerű közéleti kritikának. A testület úgy látja, hogy hosszabb ideje olyan folyamat zajlik, amelynek célja a bírói hatalom hitelességének és társadalmi tekintélyének aláásása, végső soron pedig az igazságszolgáltatás politikai befolyás alá helyezése.
A CSM elemzése kitér arra, hogy az elmúlt hónapokban olyan légkör alakult ki, amelyben a bírák rendszeres támadások célpontjává váltak. A testület vizsgálata nemcsak politikusok nyilatkozataira terjedt ki, hanem médiamegjelenésekre, közéleti szereplők megszólalásaira és különböző civil szervezetek kampányaira is.
A bírói szekció szerint ezek a megnyilvánulások gyakran nem az igazságszolgáltatás működésének javítását szolgálták, hanem azt a benyomást igyekeztek kelteni, hogy a bírói kar kiváltságos, elszámoltathatatlan és reformokra szoruló csoport. A testület úgy véli, hogy egy ilyen narratíva alkalmas arra, hogy a közvélemény könnyebben elfogadja a bíróságokkal szembeni politikai beavatkozásokat.
A bírák úgy gondolják, különösen veszélyes, amikor a közbizalom megrendítése válik politikai eszközzé. Álláspontjuk szerint ha a társadalom elveszíti a bizalmát a bíróságokban, akkor a politikai hatalom könnyebben alakíthatja át a rendszert saját érdekei szerint.
A CSM beszámolója alapján a konfliktus már nem csupán a nyilatkozatok szintjén zajlik. A közösségi médiában bírákat és családtagjaikat célzó fenyegetések jelentek meg, egyes esetekben pedig bírósági épületekben is feszült helyzetek alakultak ki. Emiatt bizonyos ügyekben külön biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni.
A konfliktus közvetlen kiváltó oka egy, a bírák javadalmazását érintő törvényjavaslat volt. A bíróságok közgyűlései egyhangúlag elfogadhatatlannak minősítették az elképzelést, ám a vita hamar túlnőtt a fizetések kérdésén.
A bírói kar szerint a javadalmazás körüli vita csak egy újabb állomása annak a folyamatnak, amely az igazságszolgáltatás önállóságának gyengítését szolgálja.
A CSM álláspontja szerint a bíróságokat érő kritikák, a bírák elleni kampányok és az intézményi nyomásgyakorlás egyazon folyamat részei. A testület külön hangsúlyozta, hogy a bírói függetlenség nem valamiféle szakmai kiváltság, hanem a demokratikus állam működésének egyik alapfeltétele. A bíró ugyanis csak akkor képes pártatlan döntéseket hozni, ha nem kell politikai következményektől tartania.
A CSM ezért úgy döntött, hogy az ügyet nemzetközi fórumok elé viszi.
A dokumentumot megküldik az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, az Európa Tanácsnak, az Európai Unió Bíróságának és több nemzetközi bírói szervezetnek is.
A történet azonban itt nem ért véget. A Romania Journal beszámolója szerint több mint hetven civil szervezet, médiaszereplő, aktivista csoport és szakmai szervezet nyílt levélben ítélte el a CSM bírói szekciójának határozatát. Az aláírók szerint a dokumentum valójában a kritikus hangok megfélemlítésére alkalmas. A nyílt levél szerzői azt kifogásolják, hogy a bírói testület olyan sajtóorgánumokat és civil szervezeteket nevezett meg, amelyek az elmúlt években rendszeresen foglalkoztak korrupciós ügyekkel, az igazságszolgáltatás működésével vagy közérdekű kérdésekkel.
A tiltakozók között szerepel több ismert progresszív és liberális civil szervezet, valamint olyan médiumok, mint a Recorder, a G4Media, a PressHub vagy a Radio Free Europe. A nyilatkozatot olyan NGO-k is aláírták, mint az ExpertForum, a Funky Citizens, a Declic, az ActiveWatch vagy a Freedom House romániai szervezete.
A civil szervezetek szerint a CSM egyfajta „feketelistát” állított össze azokról, akik kritikát fogalmaztak meg a román igazságszolgáltatással kapcsolatban. Álláspontjuk szerint a bírói vezetés összemossa a legitim közéleti vitát az igazságszolgáltatás elleni támadásokkal. A nyílt levél aláírói arra figyelmeztettek, hogy a bírói tanács álláspontja visszatarthatja az újságírókat, aktivistákat és civil szervezeteket attól, hogy közérdekű ügyekben megszólaljanak vagy kritikát fogalmazzanak meg.
A konfliktus ráadásul nemcsak a bíróságok és a civil szervezetek között bontakozott ki, hanem az igazságszolgáltatáson belül is. A Maszol szerint a Bírák Fóruma Egyesület élesen bírálta a CSM-et, mert szerintük félrevezető azt állítani, hogy több mint 3500 bíró kifejezetten az igazságszolgáltatás politikai alárendelése ellen foglalt állást. Az egyesület azt hangsúlyozta, hogy a közgyűléseket eredetileg a bértörvény megvitatására hívták össze, és a bírák nem a CSM későbbi határozatáról szavaztak.
A szervezet szerint a bírák nem ismerték előzetesen a vitatott dokumentum tartalmát, ezért nem lehet azt állítani, hogy annak minden megállapítását támogatták volna.
Az ügy politikai dimenziót is kapott. Az USR szerint aggályos, hogy a CSM több politikust, újságírót és civil szervezetet is összefüggésbe hozott az igazságszolgáltatás elleni hiteltelenítő kampányokkal. A párt úgy véli, hogy a sajtószabadság és a civil kritika önmagában nem tekinthető a bírói függetlenség elleni támadásnak.
Nyitókép: AFP