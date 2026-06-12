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igazságszolgálatatás NGO-szervezetek bíróság Románia

Több ezer romániai bíró lázadt fel a liberális NGO-k és politikusok nyomásgyakorlása ellen

2026. június 12. 17:44

Példátlan konfliktus robbant ki a román igazságszolgáltatás és a liberális civil szervezetek között. A romániai bírák túlnyomó többsége szerint a politika, egyes NGO-k és médiaplatformok összehangolt nyomást gyakorolnak a bíróságokra, miközben a civil szervezetek éppen a bírói vezetést vádolják megfélemlítési kísérlettel.

2026. június 12. 17:44
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A román igazságszolgáltatás történetében is rendkívülinek számító tiltakozási hullám bontakozott ki az elmúlt napokban. A Maszol beszámolója szerint a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói szekciója arról számolt be, hogy június 9-én valamennyi romániai bíróságon közgyűlést tartottak, ahol a jelen lévő bírák 98,6 százaléka támogatta azt az álláspontot, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét egyre erősebb politikai nyomás fenyegeti.

A tiltakozás méretét jól mutatja, hogy a közgyűléseken részt vevő bírák a teljes román bírói kar 84 százalékát tették ki. A CSM szerint ez azt jelenti, hogy nem néhány elégedetlen bíró vagy egy szakmai érdekképviselet emelte fel a hangját, hanem gyakorlatilag az egész igazságszolgáltatási rendszer.

A bírói szekció szerint a helyzet súlyosságát az adja, hogy a politikai szereplők részéről érkező nyomás már nem tekinthető egyszerű közéleti kritikának. A testület úgy látja, hogy hosszabb ideje olyan folyamat zajlik, amelynek célja a bírói hatalom hitelességének és társadalmi tekintélyének aláásása, végső soron pedig az igazságszolgáltatás politikai befolyás alá helyezése.

A romániai bírák szerint veszélyben a függetlenség

A CSM elemzése kitér arra, hogy az elmúlt hónapokban olyan légkör alakult ki, amelyben a bírák rendszeres támadások célpontjává váltak. A testület vizsgálata nemcsak politikusok nyilatkozataira terjedt ki, hanem médiamegjelenésekre, közéleti szereplők megszólalásaira és különböző civil szervezetek kampányaira is.

A bírói szekció szerint ezek a megnyilvánulások gyakran nem az igazságszolgáltatás működésének javítását szolgálták, hanem azt a benyomást igyekeztek kelteni, hogy a bírói kar kiváltságos, elszámoltathatatlan és reformokra szoruló csoport. A testület úgy véli, hogy egy ilyen narratíva alkalmas arra, hogy a közvélemény könnyebben elfogadja a bíróságokkal szembeni politikai beavatkozásokat.

A bírák úgy gondolják, különösen veszélyes, amikor a közbizalom megrendítése válik politikai eszközzé. Álláspontjuk szerint ha a társadalom elveszíti a bizalmát a bíróságokban, akkor a politikai hatalom könnyebben alakíthatja át a rendszert saját érdekei szerint.

A CSM beszámolója alapján a konfliktus már nem csupán a nyilatkozatok szintjén zajlik. A közösségi médiában bírákat és családtagjaikat célzó fenyegetések jelentek meg, egyes esetekben pedig bírósági épületekben is feszült helyzetek alakultak ki. Emiatt bizonyos ügyekben külön biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni.

Egy bértörvényből országos intézményi válság lett

A konfliktus közvetlen kiváltó oka egy, a bírák javadalmazását érintő törvényjavaslat volt. A bíróságok közgyűlései egyhangúlag elfogadhatatlannak minősítették az elképzelést, ám a vita hamar túlnőtt a fizetések kérdésén.

A bírói kar szerint a javadalmazás körüli vita csak egy újabb állomása annak a folyamatnak, amely az igazságszolgáltatás önállóságának gyengítését szolgálja. 

A CSM álláspontja szerint a bíróságokat érő kritikák, a bírák elleni kampányok és az intézményi nyomásgyakorlás egyazon folyamat részei. A testület külön hangsúlyozta, hogy a bírói függetlenség nem valamiféle szakmai kiváltság, hanem a demokratikus állam működésének egyik alapfeltétele. A bíró ugyanis csak akkor képes pártatlan döntéseket hozni, ha nem kell politikai következményektől tartania.

A CSM ezért úgy döntött, hogy az ügyet nemzetközi fórumok elé viszi. 

A dokumentumot megküldik az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, az Európa Tanácsnak, az Európai Unió Bíróságának és több nemzetközi bírói szervezetnek is.

Liberális NGO-k és médiumok álltak szembe a bírói tanáccsal

A történet azonban itt nem ért véget. A Romania Journal beszámolója szerint több mint hetven civil szervezet, médiaszereplő, aktivista csoport és szakmai szervezet nyílt levélben ítélte el a CSM bírói szekciójának határozatát. Az aláírók szerint a dokumentum valójában a kritikus hangok megfélemlítésére alkalmas. A nyílt levél szerzői azt kifogásolják, hogy a bírói testület olyan sajtóorgánumokat és civil szervezeteket nevezett meg, amelyek az elmúlt években rendszeresen foglalkoztak korrupciós ügyekkel, az igazságszolgáltatás működésével vagy közérdekű kérdésekkel.

A tiltakozók között szerepel több ismert progresszív és liberális civil szervezet, valamint olyan médiumok, mint a Recorder, a G4Media, a PressHub vagy a Radio Free Europe. A nyilatkozatot olyan NGO-k is aláírták, mint az ExpertForum, a Funky Citizens, a Declic, az ActiveWatch vagy a Freedom House romániai szervezete.

A civil szervezetek szerint a CSM egyfajta „feketelistát” állított össze azokról, akik kritikát fogalmaztak meg a román igazságszolgáltatással kapcsolatban. Álláspontjuk szerint a bírói vezetés összemossa a legitim közéleti vitát az igazságszolgáltatás elleni támadásokkal. A nyílt levél aláírói arra figyelmeztettek, hogy a bírói tanács álláspontja visszatarthatja az újságírókat, aktivistákat és civil szervezeteket attól, hogy közérdekű ügyekben megszólaljanak vagy kritikát fogalmazzanak meg.

Belvita is kialakult a román igazságszolgáltatásban

A konfliktus ráadásul nemcsak a bíróságok és a civil szervezetek között bontakozott ki, hanem az igazságszolgáltatáson belül is. A Maszol szerint a Bírák Fóruma Egyesület élesen bírálta a CSM-et, mert szerintük félrevezető azt állítani, hogy több mint 3500 bíró kifejezetten az igazságszolgáltatás politikai alárendelése ellen foglalt állást. Az egyesület azt hangsúlyozta, hogy a közgyűléseket eredetileg a bértörvény megvitatására hívták össze, és a bírák nem a CSM későbbi határozatáról szavaztak.

A szervezet szerint a bírák nem ismerték előzetesen a vitatott dokumentum tartalmát, ezért nem lehet azt állítani, hogy annak minden megállapítását támogatták volna.

Az ügy politikai dimenziót is kapott. Az USR szerint aggályos, hogy a CSM több politikust, újságírót és civil szervezetet is összefüggésbe hozott az igazságszolgáltatás elleni hiteltelenítő kampányokkal. A párt úgy véli, hogy a sajtószabadság és a civil kritika önmagában nem tekinthető a bírói függetlenség elleni támadásnak.

Nyitókép: AFP

 

Összesen 23 komment

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csapláros
2026. június 12. 18:50
..."A CSM ezért úgy döntött, hogy az ügyet nemzetközi fórumok elé viszi. A dokumentumot megküldik az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, az Európa Tanácsnak, az Európai Unió Bíróságának és több nemzetközi bírói szervezetnek is."... Keserűen röhög az olvasó: kecskére káposztát... Ezek a LIBERÁLNÁCI hatalmi szervezetek majd jó visszabasznak a pofájukra, a kis naívaknak... olyan, mintha a zsidók is Hitlertől kértek volna menedéket... Az is csak a nagy sztálini tisztogatás idején történhetett hogy Bugyonnij) kiköltözött a dácsájába, és amikor jött érte a fekete autó elővett egy géppuskát (vagy kardot és revolvert), tüzet nyitott a tisztekre, majd közvetlenül felhívta Sztálint a telefonon a következő felkiáltással: „Ioszip, kontrarevolúció van, le akarnak tartóztatni! Élve nem adom magam!” Sztálin állítólag jót nevetett a dolgon, és azt mondta a titkosrendőrségnek: „Hagyjátok békén azt a vén bolondot, nem árt senkinek.”
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recipp
2026. június 12. 18:38
csapláros liberálnácik höhöö A liberál-náci-fasizmus egy egyedülálló, rövid szó arra, hogy "nem tudok normálisan érvelni, egy senki vagyok, de én nem tehetek róla, ezért mindenki mást okolok, mert csak".A szélsőjobbosok szokták ezt a kitalált szót használni, amikor felvilágosítják őket hogy a gyűlölködés és népcsoportok elleni uszítás nem "más vélemény" hanem büntetendő cselekmény. Ilyenkor vérig sértődnek, habzani kezd a szájuk és a liberál-náci-fasizmushoz hasonló szavakat kezdenek skandálni meg hogy ők mennyire el vannak nyomva. felmerül még egy utolsó értelmezési lehetőség is. Lehet, hogy . nem is értesz semmit a liberálnáci -fasiszta jelző alatt. Csak műfaroknak szántad höhööö
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recipp
2026. június 12. 18:37
csapláros liberálnácik höhöö Brümm..brümmm...LIBERÁL-NÁCI -FASISZTÁNAK ....szopóroller jól tolod höhöö..,de az általános iskola felé kellett volna rollezned inkább...höhöö...mesketélj mi az liberál-náci -fasiszta ? olyan mint a sasviziló , repül és úszik höhöö..a tűz és víz miben hasonlít egymásho ,mármint két egymással örök ellentétes fogalom és rendszer?Fából vaskarika.Oximoron, olyan mint a sötétfehér, zajos csend, a demokratikus diktatúra, becsületes tolvaj, vagy az okos focista.Aki képes volt leérettségizni, beszél a magyaron kívül pár nyelvet, tud összetett mondatokban írni és nem érdekli, hogy ki kivel dug és milyen felekezetbe jár hallelujázni. Sokan nem szeretik az ilyesmit, mert nem sikerült leérettségizniük, magyarul is alig tudnak, fárasztónak tartják, ha összetett mondatokat kell olvasniuk és nincs jobb dolguk, mint mások lágyéka körül matatni.
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recipp
2026. június 12. 18:36
csapláros liberálnácik höhöö...Na paff bameg -liberálfasiszta, tanulságos, hogy amikor 1995 körül megjelent a világháló, meg voltunk győződve, hogy most végre igazán elterjedhet a tudás a világon, de láthatólag csak a hülyeség terjedt el. a fény is lassabban terjed a sötétségnél. világosságot gyújtasz, mérhető idő neki terjedni. eloltod, a sötétség azonnal ott van höhöö. mindig az a seggokos ossza az észt akinek az evolúció -az ő nagy ,előrelátó bölcsességeben semmit nem osztott ,aki soha nem rendelkezett a gondolkodás,a tudás ,a tehetség ,a humánus emberi jellem ,morál ,intelligencia tulajdonságokkal,így természetesen soha nem gyakorolhatta azokat.
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