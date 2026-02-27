Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap

Itt a bejelentés: fontos lépést tett a Mi Hazánk

2026. február 27. 14:34

A pártnak sikerült leadnia a szükséges ajánlásokat.

2026. február 27. 14:34
null

A Mi Hazánk pénteken leadta országos listáját és az ahhoz szükséges ajánlásokat – jelentette be a Nemzeti Választási Bizottság épülete előtt tartott budapesti sajtótájékoztatóján a párt elnöke.

Toroczkai László azt mondta, hogy hét végén 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

mind a 106 egyéni választókerületben összegyűjtötték az ajánlásokat, vagyis mindenütt indítanak önálló jelöltet. 

Úgy fogalmazott, hogy miközben az elmúlt napokban különböző sajtóhírek taglalták, hogy egyes pártok mennyire küzdenek az ajánlásgyűjtéssel, a Mi Hazánk még soha nem volt ilyen eredményes. Magyarázatként hozzátette, hogy négy évvel ezelőtt a második héten adták le listájukat, amit most már az első héten megtettek.

A politikus arra is emlékeztetett, hogy 2022-ben négy választókerületben nem indítottak egyéni jelöltet. Hangsúlyozta, hogy jelenlegi országjárásán most már rendre az a legnagyobb problémájuk, hogy az érdeklődök nem férnek be azokba a művelődési házakba, ahová a rendezvényeiket szervezik.

A Medián és a Nézőpont legutóbb publikált felméréseire vonatkozó kérdésre válaszolva a pártelnök azt mondta, hogy „semmilyen szinten nem érdekelnek egyébként minket” közvéleménykutatási eredmények, „hiszen a Napnál világosabb, hogy ezeket manipulálják, hogyha a Fidesz fizet érte, akkor a Fidesz vezet, hogyha a Tisza Párt vagy az amögött álló erők fizetnek, akkor a Tisza Párt vezet”. Hozzátette, hogy az ő szempontjukból az egyetlen érdekesség, hogy sem a Medián, sem a Nézőpont nem ért korábban ilyen magas támogatottságot a Mi Hazánknak.

Megkérdezték tőle, hogy mi lesz az első ügy, amivel foglalkozni szeretnének az új parlamentben, amire azt felelte, olyan sok mindent kell rendbe tenni, hogy ezek közül egyet sem szeretne kiemelni. Hangsúlyozta, hogy majd az országjárásuk tapasztalatai alapján döntik el, hogy a magyarok mit tartanak a legsürgetőbbnek.

A Mi Hazánk listájának első húsz helyén Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra elnökhelyettes, Apáti István alelnök, Novák Előd alelnök, Borvendég Zsuzsanna EP-képviselő, Dócs Dávid alelnök, Szabadi István pártigazgató, Pakusza Zoltán alelnök, Lantos János, a párt munkavállalók érdekképviseletével foglalkozó munkacsoportjának vezetője, Fiszter Zsuzsanna kazincbarcikai önkormányzati képviselő, Kispalkó Szilveszter, a Mi Hazánk nemzetpolitikai kabinetjének elnöke, Kisberk Szabolcs kommunikációs igazgató, László Attila Tibor Pilis város polgármestere, Bartal András fővárosi alelnök, Balog Csaba fővárosi elnök, Varga Tamás pécsi önkormányzati képviselő, Nagy Zoltán Hajdúböszörmény volt alpolgármestere, Bartha Barna, a párt Pest vármegyei elnöke, Binder Csaba, a párt ifjúsági szervezetének vezetője és Földesi Mihály, a párt politikusa szerepel.

Az első húsz nevet felolvasó Toroczkai László elmondta, hogy Borvendég Zsuzsanna szerepeltetése szimbolikus, mert a politikus a továbbiakban is EP-képviselő szeretne maradni.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Camael
2026. február 27. 15:37
"jelenlegi országjárásán most már rendre az a legnagyobb problémájuk, hogy az érdeklődök nem férnek be azokba a művelődési házakba, ahová a rendezvényeiket szervezik" ne ez legyen már a legnagyobb probléma, pótszék sámli stb.? hozzám a programjuk sem jutott el meg az ajánlás kérelmük sem, pedig támogattam volna, ugyan a Gyurcsány -Torockai együttvonulást, Morvai Krisztina elárulást nem tudom elfelejteni
Válasz erre
1
0
indaniso
2026. február 27. 15:36
Mikor szólal már meg a Mihazánk olaj ügyben? Mikor szólítja föl Ukrajnát, hogy fejezze be a piszkoskodást velünk? Ezek is csak fotel hazafiak. Félő, hogy adott esetben lepaktálnak a tiszával. Jobbik nr2
Válasz erre
2
0
angie1
•••
2026. február 27. 15:23 Szerkesztve
A Jobbik azért alakult meg, mert túl sok volt a jobboldali párt a 90-es évek végén és ezek szétverésére alapították. Azonban 20%-nál többre nem voltak képesek, viszont a Fidesz meg ugyanolyan erős maradt. Kitalálták, hogy mi lenne, ha a Jobbik azt adná elő, hogy csatlakozik Gyurcsányhoz, hogy megmutassák, "annyira szar a Fidesz", hogy még ők is a csótányhoz húznak. Csakhogy a tervük nem jött be a szadeszes kiscsíráknak, szavazóik tömegesen mentek a Fideszhez. Na ekkor jött az ötlet, hogy mentsük, ami menthető, váljon ki pár ember egy szép színjátékkal és alakuljon egy új párt! Na ezek lettek a mihasznák...!
Válasz erre
2
3
Obsitos Technikus
2026. február 27. 15:14
No. Függetlenül a pártról alkotott véleményemtől ez jó hír. Erősíti a demokráciát. Hajrá.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!