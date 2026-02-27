Ft
02. 27.
péntek
cenzúra facebook támadás mediaworks meta

Hadjáratot indított a Facebook a magyar nyilvánosság ellen: sorra kapcsolják le a megyei lapokat

2026. február 27. 15:39

Elhallgattatnák a vidéket – több százezres közösségeket vágtak le egy gombnyomással.

2026. február 27. 15:39
Egy pénteki Reddit-bejegyzés szerint elsőként a baranyai Bama.hu oldala tűnt el a közösségi oldalról. A poszt írója úgy tudja, felhasználói bejelentés nyomán, állítólag „háborús fenyegetések megjelenítése” miatt lépett a platform. A Facebook anyacége, a Meta Platforms a közösségi alapelvek megsértésére hivatkozva korlátozhatta az oldalt. Nem sokkal később két másik megyei portál – a Kisalföld.hu és a Szabolcs Online – Facebook-oldala is elérhetetlenné vált – írta meg a 24.hu

A megyei lapok Facebook-oldalai nem pusztán kiegészítő csatornák: sok olvasó számára ezek jelentik az elsődleges információforrást. 

Egy-egy oldal lekapcsolása így nemcsak technikai intézkedés, hanem a helyi közélet láthatóságát is befolyásolja.

Az eset azonban nem előzmény nélküli. Az elmúlt években világszerte számos alkalommal merült fel a vád, hogy a nagy technológiai cégek – köztük a Meta – aránytalanul korlátozzák a konzervatív, szuverenista hangokat. A mostani lépés sokak szerint beleillik ebbe a mintázatba.

Nyitókép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto

 

