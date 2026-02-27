Hadjáratot indított a Facebook a magyar nyilvánosság ellen: sorra kapcsolják le a megyei lapokat

Egy pénteki Reddit-bejegyzés szerint elsőként a baranyai Bama.hu oldala tűnt el a közösségi oldalról. A poszt írója úgy tudja, felhasználói bejelentés nyomán, állítólag „háborús fenyegetések megjelenítése” miatt lépett a platform. A Facebook anyacége, a Meta Platforms a közösségi alapelvek megsértésére hivatkozva korlátozhatta az oldalt. Nem sokkal később két másik megyei portál – a Kisalföld.hu és a Szabolcs Online – Facebook-oldala is elérhetetlenné vált – írta meg a 24.hu.