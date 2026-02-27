Ft
A tiszásokat jobban érdekli Zelenszkij véleménye, mint hazánk energiaellátása (VIDEÓ)

2026. február 27. 15:03

Magyar Péter alsóörsi fórumán jártunk: megdöbbentő Ukrajna-pártiság van jelen a Tisza táborában.

2026. február 27. 15:03
null

Folytatódik Magyar Péter országjárása. A Tisza Párt Alsóörsi szimpatizánsait megkérdeztük, hogyan vélekednek arról, hogy Magyar Péter részt vett egy drogos buliban. Emellett a Barátság kőolajvezeték leállításáról is kikértük a véleményüket. Megdöbbentő és egyhangú Ukrajna-pártiság jellemezte a válaszadókat. 

Nyitókép: Mandiner

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

 

counter-revolution
•••
2026. február 27. 15:14 Szerkesztve
A szekták ilyenek.
Válasz erre
1
0
lenyegtelen
2026. február 27. 15:13
Ágyipolos is megmondta, hogy agyhalottak és soros ügynökök...
Válasz erre
2
0
londonbaby
•••
2026. február 27. 15:12 Szerkesztve
amúgy kell is poloskának a támogatás nagyon is.. , meg lélegeztető gép is,áprilisban.. mert csak csak nem külföldről nézi a választásokat.. Nárcisztikus köcsög, itt lesz ez a buzi tutira futásra készen... ahogy mondják, tűzközelben..
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 27. 15:06
ahogy MP mondta ," szavazoim agyhalottak"
Válasz erre
1
0
