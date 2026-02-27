A tiszásokat jobban érdekli Zelenszkij véleménye, mint hazánk energiaellátása (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Magyar Péter alsóörsi fórumán jártunk: megdöbbentő Ukrajna-pártiság van jelen a Tisza táborában.
Folytatódik Magyar Péter országjárása. A Tisza Párt Alsóörsi szimpatizánsait megkérdeztük, hogyan vélekednek arról, hogy Magyar Péter részt vett egy drogos buliban. Emellett a Barátság kőolajvezeték leállításáról is kikértük a véleményüket. Megdöbbentő és egyhangú Ukrajna-pártiság jellemezte a válaszadókat.
Nyitókép: Mandiner