A tiszásokat jobban érdekli Zelenszkij véleménye, mint hazánk energiaellátása (VIDEÓ)

Folytatódik Magyar Péter országjárása. A Tisza Párt Alsóörsi szimpatizánsait megkérdeztük, hogyan vélekednek arról, hogy Magyar Péter részt vett egy drogos buliban. Emellett a Barátság kőolajvezeték leállításáról is kikértük a véleményüket. Megdöbbentő és egyhangú Ukrajna-pártiság jellemezte a válaszadókat.

Nyitókép: Mandiner