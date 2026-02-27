Ft
02. 27.
péntek
európa-liga Braga Ferencváros

A portugálok szerint a budapesti pokolban nemcsak a Fradi szurkolóival, de Varga Barnabással is meg kell küzdenie a Bragának

2026. február 27. 16:27

Portugál lapok szerint a budapesti pokolban a Ferencváros szurkolói és Varga Barnabás a magyar csapat legnagyobb fegyverei. A Braga csapatát arra figyelmeztetik, ne becsülje le magyar ellenfelét.

2026. február 27. 16:27
null

A péntek kora délutáni sorsoláson eldőlt, hogy a Ludogorec ellen Európa-liga nyolcaddöntőbe jutó Ferencváros ellenfele a portugál Braga lesz a következő körben. Az FTC hazai pályán kezdi két hét múlva a párharcot, a visszavágót egy héttel később rendezik meg Portugáliában.

Az egyik legismertebb portugál sportportál, az A Bola a párharcot elemző cikkének a címében azt írja: 

Az óriásokat elkerülte a Braga, helyette mehet a budapesti pokolba”

 – vagyis nem felhőtlen az öröm, egyértelműen tartanak a magyar bajnoktól.

„A Ferencváros ellen nem lesz könnyű a győzelem. Robbie Keane zöld sasai a címvédők a magyar bajnokságban, és mindössze egyetlen ponttal maradtak el az Európa-liga főtábláján a legjobb 8 közé jutástól” – írják az elemzés leadjében.

A szerző szerint egyfelől kegyes volt a Bragához a sors amiatt, hogy elkerülték a német Stuttgart csapatát, ugyanakkor figyelmeztetnek: a 

budapesti poklon keresztül egyáltalán nem vezet könnyű út a negyeddöntőbe.

Megemlítik, hogy a magyar csapat kispadján az ír legenda, Robbie Keane ül. Felelevenítik, hogy menetelésük során hazai pályán legyőzték a Rangers és a Ludogorec csapatát a főtáblán, idegenben pedig a Genket és a Red Bull Salzburgot, emellett döntetlent játszottak a Viktoria Plzennel, a Fenerbahcéval és a Panathinaikosszal is, és csak egyetlen meccsen kaptak ki, az utolsó fordulóban a Nottingham Forest vendégeként.

A rájátszásban pedig a Bulgáriában elszenvedett 2–1-es vereség után a Budapesten 2–0-s győzelemmel jutottak tovább.

Ezt is ajánljuk a témában

Braga: hogy jön ide Varga Barnabás?

A cikk szerint a Fradi a konzervatív, 5-4-1-es felállást részesíti előnyben, amiből villámgyorsan csapnak át támadásba. 

A magyarok fojtogató erőddé változtatják a Groupama Arénát, ahol a szurkolók nyomása és Varga Barnabás góllövő képessége a fő fegyvereik.”

Braga
Braga: Portugáliában még mindig Varga Barnabástól tartanak. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Azt később sem említik meg, hogy Varga már nem az FTC színeiben rohamozza az ellenfelek kapuit, úgyhogy a jelek szerint még nincsenek tisztában azzal a ténnyel, hogy a csatár már az AEK Athén játékosa.

Végül azt írják: a siker kulcsa a Braga számára a hazai pályán elért eredményben rejlik. Ugyanakkor figyelmeztetnek: „Egy történelmi csapattal szemben, amely újjá született a nemzetközi porondon, nem bízhatják el magukat, ha el szeretnének jutni az isztambuli döntőbe.”

 

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Martial Trezzini

Egyszeriember
2026. február 27. 17:50
Remek, ott se jobb az újságírás.
Válasz erre
0
0
tekeva
2026. február 27. 17:01
Mit visel a bácsi a csuklóján? Férfi ember létére!
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2026. február 27. 16:58
Ott is újságírók dolgoznak :-)
Válasz erre
0
0
elégia
2026. február 27. 16:35
Ha ennyire jól értesült a legismertebb portugál sportlap, milyen lehet a többi? Súlyos!
Válasz erre
2
0
