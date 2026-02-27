A portugálok szerint a budapesti pokolban nemcsak a Fradi szurkolóival, de Varga Barnabással is meg kell küzdenie a Bragának

„Nem könnyű egész nap böjtölni, majd ilyen szinten játszani” – ezért cserélték le a Fradi játékosát
Nem ivott és nem is evett.
Portugál lapok szerint a budapesti pokolban a Ferencváros szurkolói és Varga Barnabás a magyar csapat legnagyobb fegyverei. A Braga csapatát arra figyelmeztetik, ne becsülje le magyar ellenfelét.
A péntek kora délutáni sorsoláson eldőlt, hogy a Ludogorec ellen Európa-liga nyolcaddöntőbe jutó Ferencváros ellenfele a portugál Braga lesz a következő körben. Az FTC hazai pályán kezdi két hét múlva a párharcot, a visszavágót egy héttel később rendezik meg Portugáliában.
Az egyik legismertebb portugál sportportál, az A Bola a párharcot elemző cikkének a címében azt írja:
Az óriásokat elkerülte a Braga, helyette mehet a budapesti pokolba”
– vagyis nem felhőtlen az öröm, egyértelműen tartanak a magyar bajnoktól.
„A Ferencváros ellen nem lesz könnyű a győzelem. Robbie Keane zöld sasai a címvédők a magyar bajnokságban, és mindössze egyetlen ponttal maradtak el az Európa-liga főtábláján a legjobb 8 közé jutástól” – írják az elemzés leadjében.
A szerző szerint egyfelől kegyes volt a Bragához a sors amiatt, hogy elkerülték a német Stuttgart csapatát, ugyanakkor figyelmeztetnek: a
budapesti poklon keresztül egyáltalán nem vezet könnyű út a negyeddöntőbe.
Megemlítik, hogy a magyar csapat kispadján az ír legenda, Robbie Keane ül. Felelevenítik, hogy menetelésük során hazai pályán legyőzték a Rangers és a Ludogorec csapatát a főtáblán, idegenben pedig a Genket és a Red Bull Salzburgot, emellett döntetlent játszottak a Viktoria Plzennel, a Fenerbahcéval és a Panathinaikosszal is, és csak egyetlen meccsen kaptak ki, az utolsó fordulóban a Nottingham Forest vendégeként.
A rájátszásban pedig a Bulgáriában elszenvedett 2–1-es vereség után a Budapesten 2–0-s győzelemmel jutottak tovább.
A cikk szerint a Fradi a konzervatív, 5-4-1-es felállást részesíti előnyben, amiből villámgyorsan csapnak át támadásba.
A magyarok fojtogató erőddé változtatják a Groupama Arénát, ahol a szurkolók nyomása és Varga Barnabás góllövő képessége a fő fegyvereik.”
Azt később sem említik meg, hogy Varga már nem az FTC színeiben rohamozza az ellenfelek kapuit, úgyhogy a jelek szerint még nincsenek tisztában azzal a ténnyel, hogy a csatár már az AEK Athén játékosa.
Végül azt írják: a siker kulcsa a Braga számára a hazai pályán elért eredményben rejlik. Ugyanakkor figyelmeztetnek: „Egy történelmi csapattal szemben, amely újjá született a nemzetközi porondon, nem bízhatják el magukat, ha el szeretnének jutni az isztambuli döntőbe.”
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Martial Trezzini