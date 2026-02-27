A portugálok szerint a budapesti pokolban nemcsak a Fradi szurkolóival, de Varga Barnabással is meg kell küzdenie a Bragának

„A Ferencváros ellen nem lesz könnyű a győzelem. Robbie Keane zöld sasai a címvédők a magyar bajnokságban, és mindössze egyetlen ponttal maradtak el az Európa-liga főtábláján a legjobb 8 közé jutástól” – írják az elemzés leadjében.

A szerző szerint egyfelől kegyes volt a Bragához a sors amiatt, hogy elkerülték a német Stuttgart csapatát, ugyanakkor figyelmeztetnek: a

budapesti poklon keresztül egyáltalán nem vezet könnyű út a negyeddöntőbe.

Megemlítik, hogy a magyar csapat kispadján az ír legenda, Robbie Keane ül. Felelevenítik, hogy menetelésük során hazai pályán legyőzték a Rangers és a Ludogorec csapatát a főtáblán, idegenben pedig a Genket és a Red Bull Salzburgot, emellett döntetlent játszottak a Viktoria Plzennel, a Fenerbahcéval és a Panathinaikosszal is, és csak egyetlen meccsen kaptak ki, az utolsó fordulóban a Nottingham Forest vendégeként.

A rájátszásban pedig a Bulgáriában elszenvedett 2–1-es vereség után a Budapesten 2–0-s győzelemmel jutottak tovább.